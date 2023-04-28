Почему Московское царство подписало невыгодный Нерчинский договор с Китайской империей Цин

В середине XVII века шло активное освоение Сибири русскими купцами и промышленниками. В первую очередь, их привлекала пушнина, которая на то время считалась очень ценным товаром.С учетом того, что для дальнейшего продвижения вперед первооткрывателям требовались продовольственные базы, на разведанных территориях постепенно возникали поселения, обитатели которых занимались охотой и сельским хозяйством.Так постепенно шло освоение Сибири, пока русские первопроходцы не вошли на территорию Приамурья, населенную представителями монгольских и маньчжурских народов. Аборигены, не имевшие возможности оказать сопротивление русским отрядам, облагались данью. Но, все бы ничего, если бы они ранее не являлись данниками Китайской империей Цин.Так, с нападения цинского карательного отряда на Ачанский городок в 1651 году началось противостояние между Московским царством и Китайской империей, которое продлилось до 1689 года, завершившись подписанием Нерчинского договора.Вышеупомянутый документ с одной стороны положил начало мирному сосуществованию России и Китая, с другой же, по мнению многих историков, он стал невыгодным для Московского царства, так как содержал в себе целый ряд уступок империи Цин.Впрочем, подписание Москвой невыгодного Нерчинского договора было обусловлено сразу несколькими причинами.Во-первых, цинская империя на тот момент была на подъеме и обладала мощной армией, часть которой стояла наготове близ Нерчинска. Таким образом, именно Китай вел переговоры с позиции силы.Во-вторых, русская делегация не знала китайского так же, как китайская – русского. На переговорах приходилось пользоваться посредничеством иезуитов, переводивших оба языка на латинский.Последние правдами и неправдами склоняли русских дипломатов к уступкам Китаю, чтобы поскорее завершить противостояние с империей Цин и, объединившись с европейскими странами, сосредоточиться на войне с Турцией.Наконец, в-третьих, на тот момент освоение и развитие Дальневосточных земель для русского правительства не выглядело перспективным. Поэтому уступки ради мира были встречены весьма положительно. Царь Петр I даже наградил послов за заключение Нерчинского договора.