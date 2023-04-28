Почему Московское царство подписало невыгодный Нерчинский договор с Китайской империей Цин

В середине XVII века шло активное освоение Сибири русскими купцами и промышленниками. В первую очередь, их привлекала пушнина, которая на то время считалась очень ценным товаром.
С учетом того, что для дальнейшего продвижения вперед первооткрывателям требовались продовольственные базы, на разведанных территориях постепенно возникали поселения, обитатели которых занимались охотой и сельским хозяйством.
Так постепенно шло освоение Сибири, пока русские первопроходцы не вошли на территорию Приамурья, населенную представителями монгольских и маньчжурских народов. Аборигены, не имевшие возможности оказать сопротивление русским отрядам, облагались данью. Но, все бы ничего, если бы они ранее не являлись данниками Китайской империей Цин.
Так, с нападения цинского карательного отряда на Ачанский городок в 1651 году началось противостояние между Московским царством и Китайской империей, которое продлилось до 1689 года, завершившись подписанием Нерчинского договора.
Вышеупомянутый документ с одной стороны положил начало мирному сосуществованию России и Китая, с другой же, по мнению многих историков, он стал невыгодным для Московского царства, так как содержал в себе целый ряд уступок империи Цин.
Впрочем, подписание Москвой невыгодного Нерчинского договора было обусловлено сразу несколькими причинами.
Во-первых, цинская империя на тот момент была на подъеме и обладала мощной армией, часть которой стояла наготове близ Нерчинска. Таким образом, именно Китай вел переговоры с позиции силы.
Во-вторых, русская делегация не знала китайского так же, как китайская – русского. На переговорах приходилось пользоваться посредничеством иезуитов, переводивших оба языка на латинский.
Последние правдами и неправдами склоняли русских дипломатов к уступкам Китаю, чтобы поскорее завершить противостояние с империей Цин и, объединившись с европейскими странами, сосредоточиться на войне с Турцией.
Наконец, в-третьих, на тот момент освоение и развитие Дальневосточных земель для русского правительства не выглядело перспективным. Поэтому уступки ради мира были встречены весьма положительно. Царь Петр I даже наградил послов за заключение Нерчинского договора.