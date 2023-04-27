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Врио главы ДНР: Российские войска взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

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Врио главы ДНР: Российские войска взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

Подразделения российских войск установили огневой контроль над участком автомобильной дороги Артемовск – Часов Яр, проходящим через населенный пункт Хромово (Артемовское). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


Как утверждает руководитель ДНР, это была последняя автомобильная дорога, по которой осуществлялось снабжение украинской группировки, находящейся в Артемовске (Бахмуте).

Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога

- подчеркнул Пушилин.


В то же время, он подчеркнул, что украинские формирования все еще сохранили возможность перемещения по полям в окрестностях Артемовска, в том числе и под обстрелами со стороны российских войск. Позиции в городе, отмечает Пушилин, украинские формирования все еще удерживают позиции в западной части города из-за регулярного перемещения в Артемовск дополнительных резервов.

Однако часть этих резервов уничтожается российскими обстрелами еще по пути в Артемовск. Также Пушилин подчеркнул, что ключевую роль в освобождении города играют штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер».

Отметим, что о взятии российскими войсками под контроль всех путей снабжения ВСУ в Артемовске сообщается уже по меньшей мере неделю. Тем не менее, украинские формирования продолжают вести боевые действия на территории города, получая и боеприпасы, и подкрепления. Не зря основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что пока говорить о котле для украинских войск в Артемовске преждевременно, но они находятся в «оперативном окружении».
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:21
    +2
    Опять ВПЕРЕДИ паровоза бегут??? И ведь не устали.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:28
      +5
      таки да, есть не мало лесных троп и полевых дорог, котел это когда ничего и куда не утекает и невтекает, тут пока этого не наблюдается, ВСУ активно пытаются перебрасывать в Артемовск резервы.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:29
      0
      Опять ВПЕРЕДИ паровоза бегут??? И ведь не устали.
      Вот он сказал и по всем сми сейчас торговать будет, может даже интервью возьмут.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 13:31
      +8
      Опять ВПЕРЕДИ паровоза бегут???

      Ага вопрос кто бежит
      Вот что сказал днровец
      Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем.

      а вот что в заголовке
      Российские войска взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

      Теперь понятно кто бежит? Ау редакция ВО вы правда не знаете чем отличается огневой контроль от территориального? Вы понимаете что заголовок статьи фейковый?

      Теперь что там в действительности , контроль огневой, но уже дня 4 как. Коридор около 1 км, поля , кусты и ручей поперек. Техника не пройдет НИКАКАЯ. Пехом ночью кустами можно, надо бы нам лепестками посыпать.
      Это в общем не новость, новость что оркестр движется в сторону Славянска вдоль трассы E-40 Уже прошли километров 15-20 от Бахмута
    4. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 13:32
      +4
      Фейковый заголовок. Текст короткий, но больше сказать нечего.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:30
    0
    Не зря основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
    Дмитрий Валерьевич Уткин (род. 11 июня 1970[1]) — российский офицер спецназа ГРУ, подполковник запаса, кавалер четырёх орденов Мужества. По данным СМИ, считается основателем частной военной компании «Вагнер», имеет позывной «Вагнер»
    Так все таки, кто есть кто?
  3. Комментарий был удален.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:36
    +1
    Отметим, что о взятии российскими войсками под контроль всех путей снабжения ВСУ в Артемовске сообщается уже по меньшей мере неделю. Тем не менее, украинские формирования продолжают вести боевые действия на территории города, получая и боеприпасы, и подкрепления.

    Не могу отметить для себя какую либо достоверность информации. Если смотреть на гугел-карты, на которых отмечают место положение дороги или самого бахмутного-артёмовска, то там вообще не видать ни то чтобы оперативного окружения, но даже перемещения линии б/с. Видимо считается, что кому надо - сами разбирутся.
    Что же касается конкретно боеприпасов и пополнения, то там вообще тёмный лес. Нам говорят что дорога осталась только одна и та, под огневым контролем, но противник может передвигаться по полям, а это вообще-то уже не просто дорога это уже множество направлений и тогда о дороге можно даже не упоминать, даже если земля размокла, всё равно можно просачиваться. К тому же не известны такие параметры, как сколько было боеприпасов в резерве и каков реальный их расход, что бы можно было хоть что-то говорить о снабжении. В общем информация как в фразе из фильма: "...есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе...". request
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:52
      +1
      Если смотреть на гугел-карты, на которых отмечают место положение дороги или самого бахмутного-артёмовска, то там вообще не видать ни то чтобы оперативного окружения, но даже перемещения линии б/с. Видимо считается, что кому надо - сами разбирутся.

      Я не знаю почему редакция ВО так себя ведет, наверно думают что мы как при СССР к картам доступа не имеем.
      Я собираю информацию от разных источников и отмечаю у себя на карте могу прислать , если интересно.
      Словами примерно так кольцо оперативного окружения замунуто, кольцо окружения не замкнуто на 1 км (надеюсь разницу объяснять не надо). По коридору дорог с покрытием нет, а главное там поперек топкий ручей - никакая техника не пройдет. Контроль над дорогами Часов Яр- Бахмут и Константиновка - Бахмут практически уже территориальный - ручную гранату можно докинуть.
      Вообще у ВСУ остался под контролем кусок 2 на 2 км. Понятно что он простреливается насквозь.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:45
    0
    Однако, большой город, этот Артёмовск
    Седьмой месяц его берем!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:57
      +1
      Если учесть что там потери есть среди наших ребят, то сарказм неуместен....
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 14:07
    -1
    Официально с конца 90 х мины ПФМ в России не производятся. Те что были , опять же по официальным заявлениям, были утилизированы . Сейчас бы десяток залпов и местность стала бы непроходимая.С другой стороны устройство не шибко сложное, что бы запустить производство. Может это задумка такая, давать просачиваться мелким группам , под огонь "Вагнера"?
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:14
    0
    Цитата: Nexcom
    Если учесть что там потери есть среди наших ребят, то сарказм неуместен....

    А что остаётся, кроме сарказма?!
    Разумеется, потери есть, война идёт, но...
    но с нашей армией, с нашим вооружением, с нашими возможностями - и семь месяцев штурмуем провинциальный, заштатный городок!
    И при этом господин Медведев что-то там рассказывает про очередной парад в Берлине