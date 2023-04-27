Врио главы ДНР: Российские войска взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога

Подразделения российских войск установили огневой контроль над участком автомобильной дороги Артемовск – Часов Яр, проходящим через населенный пункт Хромово (Артемовское). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Как утверждает руководитель ДНР, это была последняя автомобильная дорога, по которой осуществлялось снабжение украинской группировки, находящейся в Артемовске (Бахмуте).- подчеркнул Пушилин.В то же время, он подчеркнул, что украинские формирования все еще сохранили возможность перемещения по полям в окрестностях Артемовска, в том числе и под обстрелами со стороны российских войск. Позиции в городе, отмечает Пушилин, украинские формирования все еще удерживают позиции в западной части города из-за регулярного перемещения в Артемовск дополнительных резервов.Однако часть этих резервов уничтожается российскими обстрелами еще по пути в Артемовск. Также Пушилин подчеркнул, что ключевую роль в освобождении города играют штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер».Отметим, что о взятии российскими войсками под контроль всех путей снабжения ВСУ в Артемовске сообщается уже по меньшей мере неделю. Тем не менее, украинские формирования продолжают вести боевые действия на территории города, получая и боеприпасы, и подкрепления. Не зря основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что пока говорить о котле для украинских войск в Артемовске преждевременно, но они находятся в «оперативном окружении».