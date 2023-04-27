Глава МИД КНР назвал беседу главы Китая с президентом Украины важным шагом к мирному урегулированию

Телефонный разговор между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским представляет собой важный шаг на пути к мирному урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, слова которого привела пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.Дипломат подчеркнул, что Пекин придерживается точки зрения о необходимости заключения мира и выступает за возобновление российско-украинских переговоров. Вне зависимости от сложности кризиса, его следует решать дипломатическим путем, отметил глава МИД Китая. Напомним, что Си Цзиньпин и Владимир Зеленский поговорили по телефону вчера, разговор длился около часа. Обсуждались темы мирного урегулирования конфликта.По утверждению Цинь Гана, Китай будет и далее контактировать с Украиной и Россией по вопросам мирного урегулирования. Между тем, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил очень большую важность для киевского режима возобновления политического диалога с Китаем.Однако, хотя китайские дипломаты и рассматривают беседу Си Цзиньпина с Зеленским в качестве важного шага для дальнейшего мирного урегулирования, не очень понятно, сколько еще требуется таких «шагов» для того, чтобы произошли какие-то реальные изменения. Ведь Киев категорически отказывается принимать любые мирные планы, не предусматривающие возврата под контроль Украины всех территорий по состоянию на 1991 год. Это, в свою очередь, невозможно, поскольку, согласно свободному волеизъявлению населения данных территорий, они вошли в состав Российской Федерации и их будущее неразрывно связано с судьбой российского государства.