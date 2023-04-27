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Глава МИД КНР назвал беседу главы Китая с президентом Украины важным шагом к мирному урегулированию

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Глава МИД КНР назвал беседу главы Китая с президентом Украины важным шагом к мирному урегулированию

Телефонный разговор между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским представляет собой важный шаг на пути к мирному урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, слова которого привела пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.


Дипломат подчеркнул, что Пекин придерживается точки зрения о необходимости заключения мира и выступает за возобновление российско-украинских переговоров. Вне зависимости от сложности кризиса, его следует решать дипломатическим путем, отметил глава МИД Китая. Напомним, что Си Цзиньпин и Владимир Зеленский поговорили по телефону вчера, разговор длился около часа. Обсуждались темы мирного урегулирования конфликта.

По утверждению Цинь Гана, Китай будет и далее контактировать с Украиной и Россией по вопросам мирного урегулирования. Между тем, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил очень большую важность для киевского режима возобновления политического диалога с Китаем.

Однако, хотя китайские дипломаты и рассматривают беседу Си Цзиньпина с Зеленским в качестве важного шага для дальнейшего мирного урегулирования, не очень понятно, сколько еще требуется таких «шагов» для того, чтобы произошли какие-то реальные изменения. Ведь Киев категорически отказывается принимать любые мирные планы, не предусматривающие возврата под контроль Украины всех территорий по состоянию на 1991 год. Это, в свою очередь, невозможно, поскольку, согласно свободному волеизъявлению населения данных территорий, они вошли в состав Российской Федерации и их будущее неразрывно связано с судьбой российского государства.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 13:45
    +5
    Китай сам за себя, прежде всего. Правильно, что наши стараются поддерживать хорошие отношения не только с Китаем, но и с Индией. И с Вьетнамом бы не мешало поднять их на новый уровень
  2. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 13:53
    0
    Около часа- нерозувим по мове)---_-----
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:55
    +1
    Китаю абсолютно не нужен мир между Россией и Украиной.
    Потому что, пока существует этот конфликт, Россия отвлекает США (и НАТО) от самого Китая в его тайваньском вопросе, и бонусом - Китай получает сливки в виде эксклюзивного покупателя наших энергоресурсов
    Поэтому Китай будет "сотрудничать" с обеими сторонами, и петь старые песни о территориальной целостности и невоенном решении конфликта
  4. Баюн
    Баюн Сегодня, 13:58
    +1
    Чисто-политически, Киеву стоит понять, что он сам - один из главных "СЕПАРОВ", разваливших СССР. И если Киев "право имеет" бить "сепаров2014", то и Москва имеет точно такое же право бить "сепаров1991".

    Если бы прибалты, грузины, украинцы не ставили во главу своих младогосударств НАЦИЗМ(!), никаких проблем бы с Россией и не было.

    Французский Квебек спокойно живет в англоговорящей Канаде. В маленькой уютной Швейцарии три госязыка. Франция и Германия мирно решили вопрос о территориях за которые воевали сотни лет. На севере Италии есть немецко-говорящие коммуны.

    Хотели войны с русскими? Получите! Теперь никакого мира. Только "полные и безоговорочные капитуляции" на условиях России... Сами виноваты.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:04
      -1
      Для полной и безоговорочной надо в начале армию Украина разгромить, а этого и близко нет на горизонте наоборот ей все больше и лучше оружие поставляют.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:07
    -2
    Тут всплыли подробности... Говорят, что звонок, по инициативе Перемогадишо, состоялся всвязи с назначением нового посла. Так как посол притащит верительные грамоты от президента, то сопроводительный звонок не-принять нельзя, нарушение этикета, нельзя не ответить.
    Пак что, как обычно в стране Перемогадишо, перемога превращается...
  6. HAM
    HAM Сегодня, 14:12
    -1
    Я вчера прямо угадал,что Китай будет говорить общими словами"за мир во всём мире"....
    только вот именно из за таких слов и случилась СВО на Украине....вовремя не обратили внимание на происходящее в "братском государстве"и вот результат......Китайцы имеют свой проблемный регион,а американцы не дадут им мирно соединиться...прямо грабли №2...