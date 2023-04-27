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Военкоры рассказали о кадровых перестановках в Минобороны

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Военкоры рассказали о кадровых перестановках в Минобороны

Заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова, по всей видимости, назначат на должность начальника Национального центра управления обороной. Занимающий этот пост генерал Олег Горшенин будет снят с должности. Об этом сообщает военкор, корреспондент ВГТРК Александр Сладков.


В своем Telegram-канале военкор сообщает также о перестановке начальника 8-го главного управления, обеспечивающего защиту государственной тайны, Юрия Кузнецова на должность главного кадровика МО РФ. Эта должность является одной из ключевых в аппарате ведомства.

Заместителя руководителя Росгвардии Алексея Кузьменкова, по информации Сладкова, планируется перевести на должность заместителя главы Минобороны по тылу вместо снятого с должности генерала Мизинцева, что, по мнению военкора, является одной из ключевых перестановок с начала российской спецоперации на Украине.

Сладков также добавил, что считает несвоевременным обострение сопряженной с громкими отставками и кадровыми перестановками борьбы внутри силового блока и подчеркивает необходимость совместной работы, направленной на победное завершение спецоперации на Украине.

По мнению военкора Семена Пегова, являющегося руководителем проекта Wargonzo, кадровые перестановки в Минобороны являются эффектом посещения главой государства Владимиром Путиным командных пунктов в Херсонской области и ЛНР. Вероятно, боевые офицеры донесли до президента реальное положение дел, несколько отличающееся от информации, которая присутствует в официальных докладах.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:04
    +3
    Если это все так - давно пора произвести замены.
  2. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 14:06
    -2
    Сладков также добавил, что считает несвоевременным обострение сопряженной с громкими отставками и кадровыми перестановками борьбы внутри силового блока...

    А кто такой Сладков? Если меня интересует военная кухня на верху, может я буду запасников в отставке читать,
    не ниже звания полковника?! Борьба внутри силового блока,
    какой художественный оборот творческого человека. laughing
    Как верховный решит на основании докладов, так и будет.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:37
      -5
      hi Таких "военкоров" давно пора сажать на кол. Буквально. Или они в боевых порядках снимают материал, а не по тылам шарятся или сидят тихо и не лезут свиным рылом туда, где они полное ничто.
      1. Ботановед
        Ботановед Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Таких "военкоров" давно пора сажать на кол.

        Вам никто не мешает руководствоваться исключительно докладами Конашенкова.
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:06
    +3
    А генеральские гаремы в МО из полковниц тоже расформируют ? Или как ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:08
      +1
      А зачем здесь об этом спрашивать? Этих "генеральш" и "полковниц" же не здесь на форуме назначали.
    2. Баюн
      Баюн Сегодня, 14:17
      -3
      Не будите лихо. Пусть балуются мужики. Покуда коня в Генштаб не назначили - всё нормально.
  4. Комментарий был удален.
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:27
    -3
    кадровые перестановки в Минобороны являются эффектом посещения главой государства Владимиром Путиным командных пунктов в Херсонской области и ЛНР. Вероятно, боевые офицеры донесли до президента реальное положение дел, несколько отличающееся от информации, которая присутствует в официальных докладах.


    Мнение военкора Семена Пегова краткое и доходчивое. Подкрепление информации нужно видимо смотреть на сайте Министерства обороны РФ.
  6. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 14:32
    0
    а строителя куда? найдите ему должность, чтобы ничего не читал по бумажке
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:34
    +1
    Дичь и бред! О перестановках в МО рассказывает не само МО. Зато всё знают "военкоры", "блогеры', "ютуберы" и прочие... Дичь!
  8. faiver
    faiver Сегодня, 15:35
    0
    Вероятно, боевые офицеры донесли до президента реальное положение дел, несколько отличающееся от информации, которая присутствует в официальных докладах.
    - это ж насколько наивным надо быть?