Военкоры рассказали о кадровых перестановках в Минобороны

Заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова, по всей видимости, назначат на должность начальника Национального центра управления обороной. Занимающий этот пост генерал Олег Горшенин будет снят с должности. Об этом сообщает военкор, корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
В своем Telegram-канале военкор сообщает также о перестановке начальника 8-го главного управления, обеспечивающего защиту государственной тайны, Юрия Кузнецова на должность главного кадровика МО РФ. Эта должность является одной из ключевых в аппарате ведомства.
Заместителя руководителя Росгвардии Алексея Кузьменкова, по информации Сладкова, планируется перевести на должность заместителя главы Минобороны по тылу вместо снятого с должности генерала Мизинцева, что, по мнению военкора, является одной из ключевых перестановок с начала российской спецоперации на Украине.
Сладков также добавил, что считает несвоевременным обострение сопряженной с громкими отставками и кадровыми перестановками борьбы внутри силового блока и подчеркивает необходимость совместной работы, направленной на победное завершение спецоперации на Украине.
По мнению военкора Семена Пегова, являющегося руководителем проекта Wargonzo, кадровые перестановки в Минобороны являются эффектом посещения главой государства Владимиром Путиным командных пунктов в Херсонской области и ЛНР. Вероятно, боевые офицеры донесли до президента реальное положение дел, несколько отличающееся от информации, которая присутствует в официальных докладах.