Спикер Кремля прокомментировал информацию с «покушением» на президента РФ Владимира Путина

Немецкая газета Bild выпустила «сенсационный» материал, в котором утверждает со ссылкой на письмо украинского «активиста» Юрия Романенко, сотрудничающего с СБУ, что спецслужбы Украины якобы готовили покушение на президента РФ Владимира Путина.
Террористический акт против главы российского государства должен был произойти во время его посещения индустриального парка «Руднёво» с использованием беспилотники БПЛА UKRJET UJ-22 Airborne, начиненного взрывчаткой.
Акция не удалась, как сообщают российские телеграм-каналы и СМИ, дрон-камикадзе с 17 кг пластита упал в Ногинском районе в Подмосковье вблизи с СНТ «Заря» по причине исчерпания топлива. БПЛА в лесополосе случайно обнаружила женщина, которая сразу даже не поняла, что это такое, решив, что обнаружила игрушку.
Комментируя ситуацию, бывший руководитель фирмы «Ильюшин» Алексей Рогозин написал в своем канале, что если дрон самолетного типа был запущен со стороны Украины, то на самом деле его целью не была Москва. Ведь упал он, по сути, перелетев или обогнув город: Ногинский район находится на востоке области. Рогозин предположил, что целью атаки могли быть какие-либо военные объекты, что имеет больший практический смысл для Киева, чем террористический акт в отношении главы ядерной державы. Промышленная зона «Руднёво» расположена в Восточном округе столицы в пяти километрах от МКАД.
Однако, с подачи украинского пропагандиста, немецкое издание решило преподнести пролет БПЛА с взрывчаткой в Подмосковье как ни много ни мало попытку покушения на президента РФ Владимира Путина.
Сегодня стала известна официальная реакция Кремля о якобы несостоявшемся покушении в отношении президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил, что в Кремле такие публикации не читают. По словам Пескова, сейчас в западной прессе выходит очень много таких откровенно «желтых» материалов.
Это не повод со всем этим знакомиться
— лаконично добавил спикер Кремля.
Не добавляет правдоподобности всей этой истории и тот факт, что рухнувший и почему-то не взорвавшийся дрон-камикадзе был обнаружен в минувшее воскресенье, 23 апреля. А согласно сегодняшнему заявлению Пескова, президент России посетит индустриальный парк «Руднёво», который входит в особую экономическую зону «Технополис Москва», в четверг, 27 апреля.