Военное обозрение
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Спикер Кремля прокомментировал информацию с «покушением» на президента РФ Владимира Путина

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Спикер Кремля прокомментировал информацию с «покушением» на президента РФ Владимира Путина

Немецкая газета Bild выпустила «сенсационный» материал, в котором утверждает со ссылкой на письмо украинского «активиста» Юрия Романенко, сотрудничающего с СБУ, что спецслужбы Украины якобы готовили покушение на президента РФ Владимира Путина.


Террористический акт против главы российского государства должен был произойти во время его посещения индустриального парка «Руднёво» с использованием беспилотники БПЛА UKRJET UJ-22 Airborne, начиненного взрывчаткой.

Акция не удалась, как сообщают российские телеграм-каналы и СМИ, дрон-камикадзе с 17 кг пластита упал в Ногинском районе в Подмосковье вблизи с СНТ «Заря» по причине исчерпания топлива. БПЛА в лесополосе случайно обнаружила женщина, которая сразу даже не поняла, что это такое, решив, что обнаружила игрушку.

Комментируя ситуацию, бывший руководитель фирмы «Ильюшин» Алексей Рогозин написал в своем канале, что если дрон самолетного типа был запущен со стороны Украины, то на самом деле его целью не была Москва. Ведь упал он, по сути, перелетев или обогнув город: Ногинский район находится на востоке области. Рогозин предположил, что целью атаки могли быть какие-либо военные объекты, что имеет больший практический смысл для Киева, чем террористический акт в отношении главы ядерной державы. Промышленная зона «Руднёво» расположена в Восточном округе столицы в пяти километрах от МКАД.

Однако, с подачи украинского пропагандиста, немецкое издание решило преподнести пролет БПЛА с взрывчаткой в Подмосковье как ни много ни мало попытку покушения на президента РФ Владимира Путина.

Сегодня стала известна официальная реакция Кремля о якобы несостоявшемся покушении в отношении президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил, что в Кремле такие публикации не читают. По словам Пескова, сейчас в западной прессе выходит очень много таких откровенно «желтых» материалов.

Это не повод со всем этим знакомиться

— лаконично добавил спикер Кремля.

Не добавляет правдоподобности всей этой истории и тот факт, что рухнувший и почему-то не взорвавшийся дрон-камикадзе был обнаружен в минувшее воскресенье, 23 апреля. А согласно сегодняшнему заявлению Пескова, президент России посетит индустриальный парк «Руднёво», который входит в особую экономическую зону «Технополис Москва», в четверг, 27 апреля.
Автор:
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UKRJET_UJ-22_Airborne,_Kyiv
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12 комментариев
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  1. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:02
    +2
    Немецкая газета Bild выпустила «сенсационный»

    what Эта газета - таблоид, "желтая" (бульварная) пресса. Что не номер - сенсации... yes
    Скоро будет выпускаться в виде комиксов, наверное.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:05
      0
      Это типичная так называемая "туалетная" пресса.
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог Сегодня, 14:37
        0
        Типа нашей "Третий глаз" и "Спид-инфо" в 90-е.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:03
    +2
    Несостыковочка вышла по датам....., ну да немцам это невдомек..... Зато новость какая...... тираж в гору идет, как в 90-е Спид-Инфо.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 14:10
    -1
    Фантазер, ты меня называла. Фантазер... tongue
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 14:20
    -1
    Если это правда, то на месте вождей укронациков уже пора писать завещание и закутавшись в саван выползать в сторону ближайшего кладбища.
    Они сами показали, что непосягательство на больших политиков вещь эфимерная и ей стоит пренебречь. То есть сами себя поставили в точно такое же положение.
    Упокойтесь на стекловате! fellow wassat
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: К-50
      Если это правда...

      Ну ведь уже популярно объяснили, что неправда. Зачем еще мусолить эту тему?
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:22
    +3
    Короче из серии "если Белоруссия вторгнется на Украину то 6 флот США будет немедленно переброшен к ее берегам". Оказывается бывает не только ПСАКИНГ но и деБильдинг.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:26
    -1
    бывший руководитель фирмы «Ильюшин» Алексей Рогозин написал

    Дальше читать не стал. Это "яблочко" "специалист" покруче папаши. Его тюрьма ждет за катастрофу Ил-112, а он интервью дает, однако.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:40
      0
      Он был генконструктором/просто конструктором/технологом/сборщиком или в ОТК работал? Задача руководителя - организация производства, ну и финансы, в технические детали он не лезет, может на совещаниях вопросы задавать, но сам в трубе макеты не продувал, развесовку не просчитывал и т.д.
  7. guest
    guest Сегодня, 15:10
    0
    Немецкая газета Bild выпустила «сенсационный» материал

    Самая русофобская газета в Германии, чего от неё ещё ожидать.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:12
    0
    не взорвавшийся дрон-камикадзе был обнаружен в минувшее воскресенье, 23 апреля. А согласно сегодняшнему заявлению Пескова, президент России посетит индустриальный парк «Руднёво», который входит в особую экономическую зону «Технополис Москва», в четверг, 27
    Ну думали в лесу подождут...