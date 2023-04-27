Сербский доброволец: Я являлся свидетелем издевательств над российскими солдатами со стороны украинских военнослужащих

Я являлся свидетелем издевательств над российскими солдатами со стороны украинской армии. Так уж повелось, что в бою люди сражаются и погибают, ведь это война. Когда ты приезжаешь [в зону СВО], либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Но издеваться – недопустимо. А у них это идеология – издеваться над русскими людьми

По причине секретности, не могу вам сказать о тех самых жёстких точках, на которых ведутся бои. Но могу вас заверить в одном: сербы проявляют героизм