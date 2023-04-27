Сербский доброволец: Я являлся свидетелем издевательств над российскими солдатами со стороны украинских военнослужащих

Сербский доброволец Деян Берич, принимающий участие в спецоперации в составе вооружённых сил ДНР, поведал о том, как украинские военнослужащие издеваются над русскими солдатами. По его словам это стало некоей частью идеологии ВСУ.
Я являлся свидетелем издевательств над российскими солдатами со стороны украинской армии. Так уж повелось, что в бою люди сражаются и погибают, ведь это война. Когда ты приезжаешь [в зону СВО], либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Но издеваться – недопустимо. А у них это идеология – издеваться над русскими людьми
– рассказал боец в беседе с РИА Новости.
В то же время, на вопрос информагентства о том, сколько добровольцев со стороны Сербии участвуют в боевых действиях на стороне России, Берич заявил, что эта информация носит конфиденциальный характер. Вместе с тем любые сведения об участках, на которых они сражаются, также не подлежат разглашению.
По причине секретности, не могу вам сказать о тех самых жёстких точках, на которых ведутся бои. Но могу вас заверить в одном: сербы проявляют героизм
– заключил доброволец из Сербии.
Напомним, что ещё 4 апреля доброволец по имени Руслан рассказал о жестоких пытках, которым он подвергся со стороны украинских силовиков с применением напильника и ножовки. Помимо этого, солдата также били током.
Кстати говоря, на днях, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что боевики ВСУ нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных. В этой связи, стоит упомянуть и о разоблачениях взятого ранее в плен украинского боевика нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ), который признался в том, что осквернил катаной тело одного из погибших бойцов в ДНР.
Отметим, что ещё в сентябре прошлого года в медиапространство просочилась информация о формировании в Запорожской области 2 добровольческих отрядов, которым присвоили название в честь советского разведчика Павла Судоплатова, а также апостола Андрея Первозванного. В начале 2023, врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил о его пополнении сербскими бойцами.