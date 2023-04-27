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Сербский доброволец: Я являлся свидетелем издевательств над российскими солдатами со стороны украинских военнослужащих

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Сербский доброволец: Я являлся свидетелем издевательств над российскими солдатами со стороны украинских военнослужащих

Сербский доброволец Деян Берич, принимающий участие в спецоперации в составе вооружённых сил ДНР, поведал о том, как украинские военнослужащие издеваются над русскими солдатами. По его словам это стало некоей частью идеологии ВСУ.


Я являлся свидетелем издевательств над российскими солдатами со стороны украинской армии. Так уж повелось, что в бою люди сражаются и погибают, ведь это война. Когда ты приезжаешь [в зону СВО], либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Но издеваться – недопустимо. А у них это идеология – издеваться над русскими людьми

– рассказал боец в беседе с РИА Новости.

В то же время, на вопрос информагентства о том, сколько добровольцев со стороны Сербии участвуют в боевых действиях на стороне России, Берич заявил, что эта информация носит конфиденциальный характер. Вместе с тем любые сведения об участках, на которых они сражаются, также не подлежат разглашению.

По причине секретности, не могу вам сказать о тех самых жёстких точках, на которых ведутся бои. Но могу вас заверить в одном: сербы проявляют героизм

– заключил доброволец из Сербии.

Напомним, что ещё 4 апреля доброволец по имени Руслан рассказал о жестоких пытках, которым он подвергся со стороны украинских силовиков с применением напильника и ножовки. Помимо этого, солдата также били током.

Кстати говоря, на днях, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что боевики ВСУ нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных. В этой связи, стоит упомянуть и о разоблачениях взятого ранее в плен украинского боевика нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ), который признался в том, что осквернил катаной тело одного из погибших бойцов в ДНР.

Отметим, что ещё в сентябре прошлого года в медиапространство просочилась информация о формировании в Запорожской области 2 добровольческих отрядов, которым присвоили название в честь советского разведчика Павла Судоплатова, а также апостола Андрея Первозванного. В начале 2023, врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил о его пополнении сербскими бойцами.
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11 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 17:22
    +8
    Да кто ж ему поверит . Вот если бы окраинцев истязали , то конечно . А так и никто не услышит .
  2. monetam
    monetam Сегодня, 17:22
    +2
    Молоцом, Берич ! Закончим СВО - поезжайте к себе в Сербию. и устанавливайте свою власть ! А Вучича гоните в шею ! Живео Сербиа !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:33
      +6
      Деян не может вернуться к себе в Сербию. Вучич подписал указ что все сербы которые воевали в СВО будут арестованы и осуждены по возвращению в Сербию. И не важно на чьей стороне они воевали.... Братушка Вучич, что и говорить....

      зы И не смотря на это сербы всё равно воюют на нашей стороне с нашими ребятами бок о бок.

      зы2 А за голову Деяна СБУ объявило награду 15 000 USD. Насолил он им по полной - воюет зашибательски отменно, крайне результативен. Настоящий Воин.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:57
        +1
        Цитата: Nexcom
        Вучич подписал указ что все сербы которые воевали в СВО будут арестованы и осуждены по возвращению в Сербию.

        При Милошевиче, наши добровольцы, которые пожелали остаться в Сербии, живут и по сей день.
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 17:36
      -5
      Какую свою власть? Социалистическую народную?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:22
    +2
    Это все должно быть задокументировано для будущего трибунала над укронацистами
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:25
    +1
    Сербы - молодцы! Они и в 14 году прекрасно себя показали на стороне ДНР.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:42
    +3
    Сербы наши верные братья. Настоящие родные братья. А вот бешенное зверье пристреливают. Именно пристреливают.
  6. Brain_
    Brain_ Сегодня, 17:53
    +2
    Надеюсь, что с нашей стороны дадут гражданство сербам, которые выступили на стороне РФ, чтобы тех дома не посадили.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:55
      +2
      Да, это хорошая идея. Это настоящие братья кровью своей и жизнями своими доказавшие свое братство с нами.
      Они дожны получить наше гражданство и все льготы положенные участникам СВО. Наравне с нашими гражданами.
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:55
    0
    Всё верно, сербы конечно молодцы... Но как быть с украинцами которые получают наслаждение от пыток? Что с "этими" делать? И только не надо мне говорить , что украинцы не все такие... 25 доказанных эпизодов применения пыток зафиксировано миссией ООН. А вы знаете, что такое ООН, тех пока мордой не ткнешь в отпиленную ножовкой ногу русского солдата (плюс видео)... они ничего не признают. И так 25 доказанных... а сколько на самом деле? Сотни? Тысячи? Десятки тысяч?