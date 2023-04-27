В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране

Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, нашли способ, как можно сэкономить средства в федеральном бюджете, чтобы улучшить социальную поддержку простых граждан нашей страны.
С этой целью народные избранники внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий кардинальные изменения в законе от 1994 года о статусе депутатов и сенаторов. Последним предлагается «урезать» зарплату, чтобы она соответствовала средней по стране.
Комментируя вышеупомянутую инициативу в интервью «Парламентской газете», Миронов отметил, что в соответствии с российским законодательством, заработная плата депутатов и сенаторов, не зависимо от занимаемой ими должности, установлена на уровне оплаты труда регионального министра. Как пояснил политик, это в разы больше, чем средняя заработная плата по России.
Напомним, что последняя, по данным Росстата, в феврале текущего года составила 65 тысяч рублей.
Впрочем, и это ещё не всё. Законодатели от «Справедливой России» предлагают не только урезать депутатам и сенаторам зарплату, но и лишить их медицинских, бытовых, а также пенсионных льгот.
Наконец, Миронов добавил, что согласно поданному законопроекту, пенсия у сенаторов и депутатов также должна соответствовать той, которую сегодня получают простые россияне. Без дополнительных надбавок.
Осталось дождаться реакции всего депутатского и сенаторского корпуса на такого роду инициативу.