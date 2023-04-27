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В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране

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В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране

Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, нашли способ, как можно сэкономить средства в федеральном бюджете, чтобы улучшить социальную поддержку простых граждан нашей страны.


С этой целью народные избранники внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий кардинальные изменения в законе от 1994 года о статусе депутатов и сенаторов. Последним предлагается «урезать» зарплату, чтобы она соответствовала средней по стране.

Комментируя вышеупомянутую инициативу в интервью «Парламентской газете», Миронов отметил, что в соответствии с российским законодательством, заработная плата депутатов и сенаторов, не зависимо от занимаемой ими должности, установлена на уровне оплаты труда регионального министра. Как пояснил политик, это в разы больше, чем средняя заработная плата по России.

Напомним, что последняя, по данным Росстата, в феврале текущего года составила 65 тысяч рублей.

Впрочем, и это ещё не всё. Законодатели от «Справедливой России» предлагают не только урезать депутатам и сенаторам зарплату, но и лишить их медицинских, бытовых, а также пенсионных льгот.

Наконец, Миронов добавил, что согласно поданному законопроекту, пенсия у сенаторов и депутатов также должна соответствовать той, которую сегодня получают простые россияне. Без дополнительных надбавок.

Осталось дождаться реакции всего депутатского и сенаторского корпуса на такого роду инициативу.
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35 комментариев
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  1. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 14:12
    +16
    Ну прямо "пчелы против меда"... Хотя очень бы хотелось что бы зарплаты им не только урезали, но и заставили жить только на эти деньги. Как говорится в одном известном фильме: "Чтоб ты жил на одну зарплату!!!"
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:32
      +5
      Осталось дождаться реакции всего депутатского и сенаторского корпуса на такого роду инициативу.

      За такого рода инициативу чиновники просто подстроят депутату С.Миронову авто или авиокатастрофу и на его похоронах будут говорить, какой он был хороший!
      А о его законопроекте просто отложат в долгий ящик и элементарно забудут.
      (САРКАЗМ,)

      В депутаты ведь в принципе и идут за тем, чтобы не перетруждаясь, БОЛЬШИЕ деньги получать и безбедную жизнь себе и своим детям обеспечить
      Одна русофобка депутат ГД, а ротом сенатор от Тувы Людмила Нарусова - мать Собчак - чего стоит!!!
      А некоторые депуты Заксобраний за год и 11 раз на заседаниях не бывают! Например, Евгений Плющенко в Заксобрании СПб, за что был отчислен из депутатов, но всю депутатскую зарплату и привилегии за год получил.
      (Сарказм.)
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:08
        +6
        Некоторые депутаты ГД и сенаторы СФ - это просто "6-ая колоннна" во власти РФ!
        Для них не о зарплате нужно думать, а выставлять их из "слуг народа" за дверь вон! Как врагов России и русского народа!

        1. Mishka78
          Mishka78 Сегодня, 15:43
          0
          Ну это же фейк.. Зачем его таскать туда-сюда.
          Не являюсь поклонником жены собчака, но истина важнее (с)
          На официальном сайте бывшего политика было опубликовано заявление:
          Сообщаю, что я, Нарусова Людмила Борисовна, в ТВИТТЕРЕ и в других социальных сетях не зарегистрирована! Единственным официальным источником является мой сайт (http://www.l-narusova.ru/), на котором размещаются мои достоверные комментарии и информация обо мне, а также пресс-службой Совета Федерации (http://www.council.gov.ru/). Все сообщения, которые появляются в ТВИТТЕРЕ и в других социальных сетях от моего имени являются ЛОЖНЫМИ!»

          Cледственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводит проверку русофобских высказываний экс-члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой, сделанных ею в сети Твиттер. В ходе проверки уже установлено, что IP-адрес, с которого были размещены русофобские заявления, находился в Нидерландах.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:40
      +1
      Надо не в целом по стране, а по регионам. Если в Якутии одна зарплата, то в Тверской области ниже. И толку со средней цифры.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:22
        0
        Цитата: Венд
        Надо не в целом по стране, а по регионам. Если в Якутии одна зарплата, то в Тверской области ниже. И толку со средней цифры.

        Работают-то и живут все депутаты ГД и сенаторы СФ России от разных регионов страны - именно в Москве!
  2. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 14:13
    +7
    Да ну нафиг. Пчелы против мёда? Не пройдёт, инфа 100%.
  3. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 14:14
    +3
    Если одним словом - пиар. Никогда это не пройдёт.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:15
      +12
      Росстат заявит что средние зп по стране под 250 тыщ (а то и более) и примут. wassat

      зы Лично знаю такого депутата - он был "изумлен" что реальные зп до полтинника не дотягивают. Ага, святое неведение.
      1. Brain_
        Brain_ Сегодня, 15:25
        +1
        Потому что надо понимать разницу между средними зарплатами и медианными.
        А то люди, которые воют: "Да у меня и всех моих знакомых зарплата меньше 30 тысяч", на самом деле не рассматривают, что есть люди, которые в разы больше.
        Так что росстат по зарплатам даёт более или менее правдивую картину (с поправкой на то, что зарплата в конверте в отчётность не попадёт). Другое дело, что люди не умеют эти цифры правильно интерпретировать.
        И ещё очень важно отметить, что дают усреднённые данные, но страна большая, как и расслоение доходов между регионами.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 14:15
    +3
    В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране

    Ну, во-первых, не примут. Найдут тысячу и одну причину, почему это невозможно.
    Во-вторых, если случайно примут, то депутаты разбегутся. Никто не захочет спать на рабочем месте за копейки, которые они будут получать.
    Тогда придётся новых депутатов выбирать. lol
  5. штурм
    штурм Сегодня, 14:15
    +5
    А давайте внесём все вопросы касательно зарплат и пенсий депутатов и чиновников всех уровней на всероссийский Референдум.
    Пусть хоть раз народ сам решит сколько нужно платить "слугам народа"....
    1. faiver
      faiver Сегодня, 15:20
      0
      а что толку? считать то тот же изберком будет.....
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:17
    +13
    Посади их даже на МРОТ, все равно не разбегутся.........., там другие плюшки, в Думу на "работу" ходят не за зарплату. .... Но, все равно - не примут, менталитет власти не тот.
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 14:22
    +1
    Ух! Да ладно! Зачем население лишний раз тролить? lol
  8. al3x
    al3x Сегодня, 14:22
    +1
    Скорее они себе ещё зп поднимут и придумают новые льготы, чем вот это вот.
  9. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 14:26
    -1
    Как вариант - можно на руки выдавать среднюю по стране, остальную часть зп складывать на специальный счёт (под такие же средние по стране проценты), с доступом к нему после окончания карьеры депутата.
  10. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 14:28
    +4
    Начались предвыборные телодвижения. Сейчас пойдут "плюшки", но все больше на словах (ка обычно).
  11. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 14:33
    0
    вывод: думцы обеспечили себя на века... теперь можно подать народу
  12. HAM
    HAM Сегодня, 14:34
    +1
    "Ох,уж эти сказки!
    Ох,уж эти сказочники!"(С)... Зато эсэры хайпанули...вот мы какие-честные..
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:35
    +3
    Напоминаю, законопроект - это ещё не закон!
    Наши депутаты вообще весёлые ребята) Сходу, конечно, всё не вспомню, но, к примеру:
    Законопроект о женитьбе на проститутках
    Законопроект о налоге на интернет
    Законопроект о налоге на пикники, походы, рыбалку
    Законопроект об излишнем весе депутатов (Больше 80 килограммов — сдай мандат. Потому что это нездоровый вес. Больше 80 килограммов — это путь к диабету, и государство тратит огромные деньги /Жириновский/)
    В общем, дотянет это законопроект хотя бы до второго чтения - неизвестно
    Ну и, самое главное - с первого марта все отчеты наших депутатов - обезличены. То есть мы никогда не найдем открытых сведений, кто и сколько получает, чем владеет и прочее. Закон подписан В.Путиным, 06.02.2023
    (Федеральный закон от 06.02.2023 № 12-ФЗ)

  14. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:36
    +5
    Напомним, что последняя, по данным Росстата, в феврале текущего года составила 65 тысяч рублей.

    Сколько, сколько ?!
    belay
    А это тогда что:

    Должность Пятерочка Магнит Ашан
    Директор 60000 55000 50000
    Продавец-кассир 23000 21000 22000
    Грузчик 20000 18000 19000
    Водитель электрокара 25000 24000 23000
    Уборщик 12000 14000 10000
  15. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:39
    +1
    а фото специально со спины? что бы мы их рожи не видели довольные?
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:42
    +4
    Это что, Миронов хочет, что бы депутат - "как простой инженер"? А как тогда они вернут те мильёны, которые вложили, что бы попасть в партийные списки? Или он считает, что в России можно будет найти 450 таких:
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:47
      +1
      Миронов безбедную жизнь своему семейству на несколько поколений вперёд обеспечил, ему уже всё равно)
  17. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:52
    +1
    wassat Да, ладно! Вы серьезно?
    1 апреля вроде прошло! laughing
  18. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:57
    +7
    Дан старт предвыборному обману электората. Каких только обещаний мы не услышим!

    Только правдивых не услышим.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 15:20
      +2
      Есть такая профессия - народ обманывать.
  19. valera75
    valera75 Сегодня, 15:00
    +1
    С этой целью народные избранники внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий кардинальные изменения в законе от 1994 года о статусе депутатов и сенаторов. Последним предлагается «урезать» зарплату, чтобы она соответствовала средней по стране.
    Это конечно красиво звучит но!!!! будет всё как и с налогом на богатых - тупо проигнорирован и куда то исчезнувшим.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:20
      0
      Всерьёз думаете что они примут закон согласно которому их "строгать" станут????

      Да ладно. wassat Это ненаучная фантастика
  20. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 15:16
    0
    Миронову и урежут))) "За" проголосует только он)
  21. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:26
    0
    народные избранники внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий кардинальные изменения в законе от 1994 года о статусе депутатов и сенаторов. Последним предлагается «урезать» зарплату, чтобы она соответствовала средней по стране.
    laughing laughing "Вот смотрите вы едите капусту, ваш сосед мясо, а в среднем получается что вы оба едите голубцы." Берём работоспособное население Хабаровского края, даже с главами муниципалитетов, поселений и депутатами + военные+
    сотрудники издания Baza получили данные федеральной налоговой службы, и в 2021 году, основываясь на этих данных, обнародовали, что в 2018 году глава "Газпрома" заработал 1,9 млрд рублей в год; 1,5 млрд из которых в качестве зарплаты и бонусов в самом "Газпроме"
    = в среднем... в среднем..., ааа год поработал, и нафиг эта работа, на пенсию уходить, даже не полную... laughing laughing laughing
  22. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 15:46
    0
    Ну ведь пиар чистейшей воды. И беспокоиться не нужно, Миронов прекрасно знает что этот "законопроект" депутаты не примут и под угрозой расстрела.
  23. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 15:49
    0
    Еще бы пенсии уравняли со средними по России. И это было бы справедливо. Ибо, как раз размер пенсии россиянина является одним из показателей эффективности работы правительства...
  24. Primipilus
    Primipilus Сегодня, 16:04
    0
    Чистый популизм! как будто они на одну зарплату живут.