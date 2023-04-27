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Столтенберг в своей речи намекнул на то, что Украине пора перестать оттягивать срок начала контрнаступления

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Столтенберг в своей речи намекнул на то, что Украине пора перестать оттягивать срок начала контрнаступления

Североатлантический альянс с самого начала украинского конфликта показал себя рьяным «защитником интересов украинского народа». Правда, как выяснилось, эта деятельность НАТО к интересам украинского народа не имеет ровным счётом никакого отношения. Правда, по сути, этот конфликт открыл второе дыхание для умирающей и некому не нужной организации, являвшейся пережитком эпохи Холодной войны.


Выступая в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил решительность блока оказывать всестороннюю поддержку Киеву в его противостоянии с Москвой.

Из выступления генсека НАТО можно сделать вывод, что при такой значительной поддержке Украины властям этой страны уже пора бы и перейти к контрнаступлению и перестать оттягивать срок его начала. Нотами о том, что как бы уже давно пора, было пронизано всё выступление Столтенберга.

По словам Столтенберга, натовские страны передали Киеву почти 100% помощи, которую обещали, включая 230 танков, более 1500 бронемашин, тысячи и тысячи боеприпасов и много чего другого.

Военная поддержка НАТО должна помочь Украине «вернуть территории», находящиеся под контролем России, заявил генсек организации.

Стоит отметить, что есть вероятность того, что НАТО оказывает своей поддержкой Украине медвежью услугу, и страна в конце концов просто перестанет существовать. И об этом вполне откровенно говорят эксперты на Западе, заявляя, что контрнаступление может стать последним шансом Зеленского.

Напомним, что конфликт на Украине стал поводом для расширения НАТО за счёт Финляндии и, возможно, Швеции.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт НАТО
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:20
    +2
    Видать побоялся это сказать в куеве при личной встрече, так и по сопатке можно получить от неадеквата....., а в штаб-квартире как-то спокойнее..... Вангую, что он очень надеется с сим персонажем больше не встречаться лично....
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:22
    +1
    Столтенберг в своей речи намекнул на то, что Украине пора перестать оттягивать срок начала контрнаступления
    . Понятно, все "радетели" пинают своих подопечных к... к самоубийству, скорее всего.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:29
      0
      .......Украине пора перестать оттягивать срок начала контрнаступления

      Если только г-н Столтенберг станет во главе колонны этого контрнаступа. Было бы большим удовольствием прострелить его череп.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 16:23
    +1
    открыл второе дыхание для умирающей и некому не нужной организации, являвшейся пережитком эпохи Холодной войны

    Это Вы про ООН? Потому что НАТО США еще как надо, каким еще образом оправдывать свои поступки перед западным миром - мы ваши защитники и не более того. А делать будете только то что мы одобрим, а выполнять только наши приказы.
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:24
    +1
    Военная поддержка НАТО должна помочь Украине «вернуть территории», находящиеся под контролем России, заявил генсек организации.

    Хорошо ему. Сидит в кресле, ножки вытянул, сладко зевает. Солдатиков по карте двигает. Денежки подсчитывает. А кто-то кровью харкает. Лицемеры.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:27
      +2
      Солдатиков по карте двигает.
      Прошу заметить, абсолютно не своих солдатиков.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 16:33
        0
        абсолютно не своих солдатиков.

        Вот это и злит,.. Да не только это, конечно.
  5. sso-250659
    sso-250659 Сегодня, 16:29
    0
    Оне (урки), оттягивают свой конец.....
  6. мазута
    мазута Сегодня, 16:31
    0
    "Правда, по сути, этот конфликт открыл второе дыхание для умирающей и некому не нужной организации, являвшейся пережитком эпохи Холодной войны."Ну тут можно бы и поспорить.Эта ненужная организация,все годы после распада СССР и Варшавского договора упрямо двигалась к границам России,а между дел тренировалась в боевом взаимодействии в следующих странах:Ирак,Афганистан,Сербия,Ливия,Сирия.И все приглашались в эту дружную семейку и украинцы,и грузины.Тренировка прошла с последствиями для нас,которые сегодня мы героически преодолеваем.