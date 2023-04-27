Столтенберг в своей речи намекнул на то, что Украине пора перестать оттягивать срок начала контрнаступления

Североатлантический альянс с самого начала украинского конфликта показал себя рьяным «защитником интересов украинского народа». Правда, как выяснилось, эта деятельность НАТО к интересам украинского народа не имеет ровным счётом никакого отношения. Правда, по сути, этот конфликт открыл второе дыхание для умирающей и некому не нужной организации, являвшейся пережитком эпохи Холодной войны.
Выступая в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил решительность блока оказывать всестороннюю поддержку Киеву в его противостоянии с Москвой.
Из выступления генсека НАТО можно сделать вывод, что при такой значительной поддержке Украины властям этой страны уже пора бы и перейти к контрнаступлению и перестать оттягивать срок его начала. Нотами о том, что как бы уже давно пора, было пронизано всё выступление Столтенберга.
По словам Столтенберга, натовские страны передали Киеву почти 100% помощи, которую обещали, включая 230 танков, более 1500 бронемашин, тысячи и тысячи боеприпасов и много чего другого.
Военная поддержка НАТО должна помочь Украине «вернуть территории», находящиеся под контролем России, заявил генсек организации.
Стоит отметить, что есть вероятность того, что НАТО оказывает своей поддержкой Украине медвежью услугу, и страна в конце концов просто перестанет существовать. И об этом вполне откровенно говорят эксперты на Западе, заявляя, что контрнаступление может стать последним шансом Зеленского.
Напомним, что конфликт на Украине стал поводом для расширения НАТО за счёт Финляндии и, возможно, Швеции.