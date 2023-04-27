Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал визит американских журналистов в Артемовск

Информация о том, что в Артемовск (Бахмут) должны прибыть американские корреспонденты для съемок города, была прокомментирована основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его ответ публикует Telegram-канал «Кепка Пригожина».
Как утверждает в аудиосообщении Пригожин, пришло сообщение, что «Цербер» (позывной командира 57-й отдельной бригады ВСУ) везет в Артемовск американских журналистов. В связи с этим было принято решение «приостановить огонь артиллерии».
Пресса – это святое, они же тоже своего рода военкоры
- подчеркнул Евгений Пригожин в своем комментарии.
Далее он передал «Церберу» привет от бойцов ЧВК «Вагнер», но назидательным тоном сказал, чтобы украинские военные не вздумали везти по дороге подкрепление
Резервы не подтягивайте. Распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами
- сказал Пригожин.
Напомним, что бойцы штурмовых отрядов возглавляемой Пригожиным ЧВК «Вагнер» играют ключевую роль в освобождении Артемовска (Бахмута). Именно на них ложится основная нагрузка уличных боев в этом городе. С флангов действия «вагнеровцев» прикрывают подразделения Воздушно-десантных войск РФ, также артиллерия и авиация осуществляют прикрытие огнем и с воздуха, нанося удары по скоплениям украинских формирований в окрестностях города.