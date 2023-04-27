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Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал визит американских журналистов в Артемовск

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Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал визит американских журналистов в Артемовск

Информация о том, что в Артемовск (Бахмут) должны прибыть американские корреспонденты для съемок города, была прокомментирована основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его ответ публикует Telegram-канал «Кепка Пригожина».


Как утверждает в аудиосообщении Пригожин, пришло сообщение, что «Цербер» (позывной командира 57-й отдельной бригады ВСУ) везет в Артемовск американских журналистов. В связи с этим было принято решение «приостановить огонь артиллерии».

Пресса – это святое, они же тоже своего рода военкоры

- подчеркнул Евгений Пригожин в своем комментарии.

Далее он передал «Церберу» привет от бойцов ЧВК «Вагнер», но назидательным тоном сказал, чтобы украинские военные не вздумали везти по дороге подкрепление

Резервы не подтягивайте. Распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами

- сказал Пригожин.

Напомним, что бойцы штурмовых отрядов возглавляемой Пригожиным ЧВК «Вагнер» играют ключевую роль в освобождении Артемовска (Бахмута). Именно на них ложится основная нагрузка уличных боев в этом городе. С флангов действия «вагнеровцев» прикрывают подразделения Воздушно-десантных войск РФ, также артиллерия и авиация осуществляют прикрытие огнем и с воздуха, нанося удары по скоплениям украинских формирований в окрестностях города.
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17 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 14:39
    0
    Уж от Пригожина не ожидал жеста доброй воли по отношению к едущим поснимать сафари....Должны бояться нос туда сунуть! Похоже приказали сверху. Ну чтож, проявим гуманизм, а ВСУ пока перегруппируется.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:18
      -7
      Да он и не такое уже вытворял, 150 нацистов просто так домой отпустил.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:47
        +1
        Вряд ли в Бахмут прибыли именно американские военкоры! В это очень мало верится.

        Во-первых. Скорее всего в данном случае имеет место ситуация, как было с ОБСЕ на Донбассе и в Луганске - тогда в миссии ОБСЕ оказались иностранные военные разведчики и шпионы.

        А во-вторых. Или возможно, что американские "журналисты" прибыли именно для того, чтобы на обратном пути вывести из Бахмута американских генералов и прочих высокопоставленных иностранных военных в составе ВСУ, спасая их от ответственности и от уничтожения из образующегося котла в Бахмуте.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:19
      +7
      Да уж..Юмор от Пригожина доступен не всем..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:40
    +12
    На днях два идиота журналиста с той стороны подъехали к началу Антоновского моста сделать селфи ,но с наших позиций не видно кто это пресса или боевики.Один снайперский выстрел ,,и сразу двое ,украинец к бандере ,итальянец ранен в плечо.Как то так.А может и шальная пуля ,расстояние действительно дикое.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:49
      +6
      Дело в том, что не у всех голова поворачивается сразу, что вообще-то война идет. На полном серьезе не воспринимают. Пример: один мой знакомый, в Мариуполе, лето 2014 года. Как раз лохлы дрозда получили и драпали. Вот колонна укропа на окраине города была филигранно накрыта артой. Так этот олух ничего умней не придумал, как залезть на крышу своего дома с телевиком и фоточки делать... Вот не доезжает до него, что тут пиф-паф реально, усекут сейчас из колонны отблеск оптики на крыше - сперва из КПВТ причешут, потом будут интересоваться - корректировщик или дурачек-фотограф... А он реально не понимал, в городе боев не было, резня на 9-е мая уже забыта, войск тоже не было - там, где-то далеко Славянски-Донецки-Краматорски...
      Вот и те олухи поди на полном серьезе думали, что тут голливудский мультик, типа где-то там мочат плохих орков добрые эльфы, а им-то похрен, они же не Коля...
  3. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 14:41
    +4
    там по флангам вроде как ВДВ стоит, и они никаких обещаний каким то "Церберам" не давали. МО РФ тоже. со стороны Пригожина опрометчивый шаг давать обещания за тех за кого не отвечаешь.
  4. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:43
    +6
    наверное на западе срочно нужен новый вброс страшных картинок несчастных всук, это чтобы было лучше очередную порцию помощи выпрашивать... иначе зачем?
  5. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 14:46
    0
    Готовят видеокартинку к официальному заявлению о сдаче города am
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:48
    0
    Пригожину видимо понравился этот позывной. Давеча он ругался на этого "Цербера", что приказал раненого "музыканта" добить.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:58
    +4
    Пресса – это святое, они же тоже своего рода военкоры

    Вот только этот принцип не работает по отношению к нашим военкорам, наоборот часто за ними объявлялась охота. Так видимо и зеленский со товарищами ездят под договорнячками и гарантиями, а потом мы пытаемся понять: "что это было?".
    belay
  8. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 15:01
    +7
    Пригожин подтвердил, что всё что он говорил о приостановке огня — это юмор и ирония.
    поторопились вы со статьей
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:13
    -3
    Интересно, а настоящий основатель вагнера, хотя бы жив?
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:25
      +2
      Цитата: Гардамир
      Интересно, а настоящий основатель вагнера, хотя бы жив?

      Главное , что его детище жизнеспособно , боеспособно , воюет и побеждает .
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:21
    +4
    в ТГ Пригожин сказал что это была такая военная шутка
  11. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 15:45
    +2
    МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы.

    smile smile smile
    Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора... Это шутка была", - сказал он.

    Пригожин также сообщил, что бойцы «Вагнера» давно охотятся за командиром 57-й бригады ВСУ «Цербером».
  12. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 15:47
    0
    Так они так и зеленского с байденом провести могут