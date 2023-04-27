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СК РФ: Под Санкт-Петербургом на территории ТЭЦ прогремел взрыв

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СК РФ: Под Санкт-Петербургом на территории ТЭЦ прогремел взрыв

По данным Следственного комитета (СК) Российской Федерации, в городе Павловске Ленинградской области в ночь на 27 апреля прогремел взрыв. Как отметили в СК, причиной, приведшей к взрыву, послужила детонация неустановленного на данный момент устройства, что произошло около здания заброшенной ТЭЦ. Данную информацию подтвердили в городской администрации Пушкинского района.


Действительно, от жителей района стали поступать обращения в дежурную службу администрации с сообщениями о странном громком звуке. Предположительно, это был взрыв

– сообщили в администрации.

Также, в результате инцидента камнями пробило крышу конного клуба, из-за чего на территории образовалась воронка.

Таким образом, следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ, что предусмотрено частью 1 статьи 222.1 УК РФ. На место происшествия уже прибыли специалисты из правоохранительных органов и службы МЧС для выяснения всех обстоятельств произошедшего. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кстати говоря, накануне вечером жители Павловска, Пушкина, а также самого Санкт-Петербурга рассказали в социальных сетях о том, что слышали какие-то громкие хлопки, напоминающие взрывы. Однако, об источниках, приведших к случившемуся, ничего не было известно. Только спустя время в конно-спортивном клубе Павловска рассказали о повреждении осколками неизвестного происхождения кровли конюшни.
Использованы фотографии:
СК РФ
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16 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:56
    +2
    Эту ТЭЦ еще 30 лет назад декоммунизировали.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:59
      +1
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Эту ТЭЦ еще 30 лет назад декоммунизировали.

      Неважно! Кто-то себе премию начислит за "нанесение дико угрожающей ТЭЦ"
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 15:27
        +7
        Цитата: Егоза
        Кто-то себе премию начислит за "нанесение дико угрожающей ТЭЦ"

        Шутки-шутками Елена, но проблема существует. У меня есть давнишний знакомый, родом с западной Украины, он ещё в мохнатом 89-м году постоянно приговаривал " Хай живе ридна Украина". Часть его семьи после 2014-го уехала в Киев. А он ныне работает на АвтоВАЗе.
        Как думаете, является ли он потенциальным диверсантом? А таких много. У них есть идеология в отличие от нас.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 15:39
          +1
          Цитата: Ингвар 72
          У них есть идеология в отличие от нас.

          Так я об этом твержу наверное с 14 года!
        2. ZAVal
          ZAVal Сегодня, 16:07
          0
          Там где я живу есть такая поговорка: "один украинец это националистическое подполье, два хохла - партизанский отряд, а три хохла - партизанский отряд с предателем". Первый раз я ее услышал еще когда был жив Л.И.Брежнев, правда это было сказано в контексте послевоенной западной Украины, но сейчас актуально повсеместно.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:09
      +1
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Эту ТЭЦ еще 30 лет назад декоммунизировали.


      Видать кто то был не в курсе. laughingИ перемога как всегда превратилась в зраду.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:57
    0
    Вот и получили. Нет а что такое? Это ж хлопок, чой то нервничать то?
  3. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 15:06
    -1
    Конного завода-абзац-финики походу
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 16:12
      -1
      Не понял смысл фразы: "в результате инцидента камнями пробило крышу конного клуба, из-за чего на территории образовалась воронка." Воронка образовалась из-за того что камнями пробило крышу? Так что ли? Шел дождь и два студента - один целый день, а другие на занятия.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 15:07
    +4
    в результате инцидента камнями пробило крышу конного клуба, из-за чего на территории образовалась воронка.

    Как связана воронка с крышей конного клуба - ума не приложу
    1. Serj197930
      Serj197930 Сегодня, 15:27
      -1
      КСК рядом с этой ТЭЦ, вот и прилетело им по кровле.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +4
    Бессмыслица какая то.Кто развлекался?Зато каков заголовок!
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 15:15
    +5
    в городе Павловске Ленинградской области в ночь на 27 апреля прогремел взрыв

    Давно ли Павловск в Ленинградскую область переехал?
    Это Пушкинский район города федерального значения Санкт-Петербург.
  7. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:20
    0
    Чей-то мне не нравится подобные "шутки".
    Тут 2 варианта :шпана развлекается. Во все времена, пацаны любили взрывы устраивать
    Или кто-то тренеруется, а это паршиво
  8. sub307
    sub307 Сегодня, 15:35
    -1
    Цитата: Neo-9947
    в городе Павловске Ленинградской области в ночь на 27 апреля прогремел взрыв

    Давно ли Павловск в Ленинградскую область переехал?
    Это Пушкинский район города федерального значения Санкт-Петербург.

    Это так!
    "Также, в результате инцидента камнями пробило крышу конного клуба, из-за чего на территории образовалась воронка".
    Это как...? Как всё "загадочно"... request
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:43
    0
    в результате инцидента камнями пробило крышу конного клуба, из-за чего на территории образовалась воронка.

    Браво! Такого "перла" давно не читал.
    О великий и могучий русский язык!