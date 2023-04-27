СК РФ: Под Санкт-Петербургом на территории ТЭЦ прогремел взрыв

Действительно, от жителей района стали поступать обращения в дежурную службу администрации с сообщениями о странном громком звуке. Предположительно, это был взрыв

По данным Следственного комитета (СК) Российской Федерации, в городе Павловске Ленинградской области в ночь на 27 апреля прогремел взрыв. Как отметили в СК, причиной, приведшей к взрыву, послужила детонация неустановленного на данный момент устройства, что произошло около здания заброшенной ТЭЦ. Данную информацию подтвердили в городской администрации Пушкинского района.– сообщили в администрации.Также, в результате инцидента камнями пробило крышу конного клуба, из-за чего на территории образовалась воронка.Таким образом, следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ, что предусмотрено частью 1 статьи 222.1 УК РФ. На место происшествия уже прибыли специалисты из правоохранительных органов и службы МЧС для выяснения всех обстоятельств произошедшего. К счастью, обошлось без пострадавших.Кстати говоря, накануне вечером жители Павловска, Пушкина, а также самого Санкт-Петербурга рассказали в социальных сетях о том, что слышали какие-то громкие хлопки, напоминающие взрывы. Однако, об источниках, приведших к случившемуся, ничего не было известно. Только спустя время в конно-спортивном клубе Павловска рассказали о повреждении осколками неизвестного происхождения кровли конюшни.