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Командование ВСУ связало успех ночного удара «Калибрами» по военному объекту в Николаеве с новой тактикой ВС РФ

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Командование ВСУ связало успех ночного удара «Калибрами» по военному объекту в Николаеве с новой тактикой ВС РФ

Последовавший ночью удар ракетами «Калибр» по зданию Адмиралтейства в Николаеве оказался успешным из-за соответствующего изменения подходов российских вооруженных сил к обману систем противовоздушной обороны Украины. Об этом заявили в Оперативном командовании «Юг» ВСУ.


Как отмечают украинские военные, к нанесению удара были привлечены подводные лодки, вооруженные ракетами «Калибр». Вероятно, речь идет о подлодках типа «Варшавянка» (по данным открытых источников, такие субмарины есть в составе Черноморского флота ВМФ РФ), подчеркивают в оперативном командовании ВСУ. Долгое время подводные лодки находились на боевом дежурстве и не давали возможности отследить свои перемещения.

Затем была выявлена логика работы украинских систем противовоздушной обороны и места их размещения в окрестностях Николаева. Далее, подчеркнули в командовании ВСУ, профиль полета крылатых ракет постоянно менялся. Это делалось для того, чтобы запутать систему противовоздушной обороны ВСУ и не позволить зенитным ракетным комплексам сбить приближающиеся к цели ракеты.

Еще в феврале заместитель начальника главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сообщал о новой тактике российских войск при нанесении ударов по военным и энергетическим объектам. Сначала следует атака БПЛА, после чего уже бьют ракетами. Затем недовольство меняющейся тактикой российских войск при ракетных ударах выразил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметивший, что ракеты запускают то днем, то ночью, то вместе с дронами, то по отдельности.

Представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк несколькими днями ранее заявляла, что российские войска поменяли и тактику использования БПЛА против объектов на украинской территории.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:46
    +5
    Вопрос 'как" для нас вторичен.Главное-результат..Чешите дальше репы 'как"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:14
      0
      Ответ прост.Не увидели.Видео ударов по ссылке ниже.
      Наши системы обороны не смогли выявить сам факт пуска ракет

      – посетовала Наталья Гуменюк.


      Российская армия минувшей ночью нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Николаеве. Сообщается о больших потерях в личном составе и технике. Кадры ночной атаки ВС РФ появились в Сети. На них хорошо видны последствия российского удара по Адмиралтейству в Николаеве. Трехэтажное строение было переоборудовано для размещения иностранных наемников. ... Здание, в котором, кроме личного состава, располагался склад натовского вооружения, получило серьезные повреждения.

      https://topcor.ru/34572-vsu-priznali-chto-nochnoj-udar-kalibrami-po-nikolaevu-smog-obmanut-ukrainskuju-pvo.html
      1. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 15:54
        0
        Чтот не нравиться мне, когда противник нас хвалит. Это как то ненормально. Хотя, кнечна, времена вообще ненормальные. Особенно в плане болтания языком всеми обо всём.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:47
    +1
    Один лешай, не понял я, а чего нового-то в этой " новой" тактике?
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 14:51
      +7
      Просто новая отмаза что не сбили! Они ж ,,калибров,, насшибали столько что завод производитель сильно удивился б своей производительности труда.Но каждый раз парочка пролетает благодаря изуверский тактике клятых москалей
  3. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 15:00
    +1
    Дык тактика каждый день меняетса))--------
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:06
    +2
    А что? Мы должны как то облегчать скакуансам существование? Задачи командования строго противоположные.
  5. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 15:31
    0
    По сообщениям ТгК.Вчера "Ланцеты" - сняли стружку с укроПВО: ТОР, Заопарк-3, 4пусковых С-300 и Гепард.
    Обещали даже видео.
    Так, что помимо "изуверской" тактики москалей. Появления УМПК - заставляет снимать ЗРКа большой далности и подтягивать их ближе к переднему краю.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:41
      0
      Ну говорят «Ланцет» уничтожил редкий украинский ЗРК «Тор» на Херсонском направлении,но судя по видео просто вывел из строя.Видео по ссылке ниже.
      https://topcor.ru/34581-lancet-unichtozhil-ukrainskij-zrk-tor-na-hersonskom-napravlenii.html
  6. Void
    Void Сегодня, 15:36
    -3
    Знакомая оттуда написала, что прилетело в жилой дом. Уж не знаю чем, так как она не спец в этом
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:43
      +1
      По Адмиралтейству с расквартированными в Николаеве иностранными наёмниками ударили КР Калибр с подлодок класса Варшавянка из акватории Чёрного моря.
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 15:40
    0
    "Вероятно, речь идет о подлодках типа «Варшавянка» ..."
    "Вероятно..."? winked
    Других там просто не существует в составе Чф!
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:47
    0
    Цитата: Void
    Знакомая оттуда написала, что прилетело в жилой дом. Уж не знаю чем, так как она не спец в этом

    А почему сразу не в детский сад или роддом? Таких "дочерей офицера" админы ВО должны сразу и навечно забанивать!
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:49
    0
    Судя по сводке МО РФ , эти сутки были результативными по уничтожению ПВО противника , аж целых шесть пусковых установок , включая немецкую вундервафлю под названием "Гепард" wink good
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:52
    +1
    Коварная тактика - калибры полетели на самом деле! А когда их не запускали, их сбивали десятками при помощи непробиваемый отчётов