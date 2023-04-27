Командование ВСУ связало успех ночного удара «Калибрами» по военному объекту в Николаеве с новой тактикой ВС РФ

Последовавший ночью удар ракетами «Калибр» по зданию Адмиралтейства в Николаеве оказался успешным из-за соответствующего изменения подходов российских вооруженных сил к обману систем противовоздушной обороны Украины. Об этом заявили в Оперативном командовании «Юг» ВСУ.
Как отмечают украинские военные, к нанесению удара были привлечены подводные лодки, вооруженные ракетами «Калибр». Вероятно, речь идет о подлодках типа «Варшавянка» (по данным открытых источников, такие субмарины есть в составе Черноморского флота ВМФ РФ), подчеркивают в оперативном командовании ВСУ. Долгое время подводные лодки находились на боевом дежурстве и не давали возможности отследить свои перемещения.
Затем была выявлена логика работы украинских систем противовоздушной обороны и места их размещения в окрестностях Николаева. Далее, подчеркнули в командовании ВСУ, профиль полета крылатых ракет постоянно менялся. Это делалось для того, чтобы запутать систему противовоздушной обороны ВСУ и не позволить зенитным ракетным комплексам сбить приближающиеся к цели ракеты.
Еще в феврале заместитель начальника главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сообщал о новой тактике российских войск при нанесении ударов по военным и энергетическим объектам. Сначала следует атака БПЛА, после чего уже бьют ракетами. Затем недовольство меняющейся тактикой российских войск при ракетных ударах выразил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметивший, что ракеты запускают то днем, то ночью, то вместе с дронами, то по отдельности.
Представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк несколькими днями ранее заявляла, что российские войска поменяли и тактику использования БПЛА против объектов на украинской территории.