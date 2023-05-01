Праздник весны и труда в России

Начиная с 1992 года, 1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. Для многих наших сограждан это повод провести время с семьей, выбраться на природу и в целом отдохнуть от рабочих будней. Ведь этот день в России является официальным выходным.
Стоит отметить, что «Первомай» отмечают не только у нас в стране. Дата является праздничной в 150 государствах мира, а ее корни тянутся к далекому 1886 году. Именно тогда в Чикаго произошла крупная забастовка рабочих, отстаивающих свои права. Протесты длились несколько дней, а в столкновениях с полицией получили ранения более 100 человек.
Уже через три года Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся.
В Российской империи, начиная с 1890 года и вплоть до Октябрьской революции, практически каждый год 1 мая происходили стачки, в которых принимали участие рабочие. В то же время, с 1917 года данный праздник в России был переименован в День Интернационала и объявлен официальным выходным днем, а, начиная с 1928-го, к нему добавилось и 2 мая.
Стоит отметить, что для Советского Союза данный праздник имел огромную важность. Власти нашей страны считали, что празднование «Первомая» может побудить рабочих в западных странах восстать против капитализма.
В этот день, вплоть до конца 60-х, в СССР проводились военные парады, на которых присутствовали высшие должностные лица государства.
В 1974 году День Интернационала был переименован в День международной солидарности трудящихся. Вместо военных парадов в этот день в СССР стали проводить «маевки» - шествия рабочих с флагами и транспарантами. Именно в данный период появился легендарный слоган: «Мир! Труд! Май!».
Несмотря на то, что после распада Советского Союза 1 мая переименовали в Праздник весны и труда, а в 2004 году 2 мая перестало быть выходным, в России сохранились традиции, присущие временам СССР. Во многих городах нашей Родины в этот день проходят демонстрации.
Например, в 2018 году был установлен своеобразный для новейшей истории России рекорд – в первомайских шествиях приняли участие более 3 млн человек.