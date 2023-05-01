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Праздник весны и труда в России

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Праздник весны и труда в России

Начиная с 1992 года, 1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. Для многих наших сограждан это повод провести время с семьей, выбраться на природу и в целом отдохнуть от рабочих будней. Ведь этот день в России является официальным выходным.


Стоит отметить, что «Первомай» отмечают не только у нас в стране. Дата является праздничной в 150 государствах мира, а ее корни тянутся к далекому 1886 году. Именно тогда в Чикаго произошла крупная забастовка рабочих, отстаивающих свои права. Протесты длились несколько дней, а в столкновениях с полицией получили ранения более 100 человек.

Уже через три года Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся.

В Российской империи, начиная с 1890 года и вплоть до Октябрьской революции, практически каждый год 1 мая происходили стачки, в которых принимали участие рабочие. В то же время, с 1917 года данный праздник в России был переименован в День Интернационала и объявлен официальным выходным днем, а, начиная с 1928-го, к нему добавилось и 2 мая.

Стоит отметить, что для Советского Союза данный праздник имел огромную важность. Власти нашей страны считали, что празднование «Первомая» может побудить рабочих в западных странах восстать против капитализма.

В этот день, вплоть до конца 60-х, в СССР проводились военные парады, на которых присутствовали высшие должностные лица государства.

В 1974 году День Интернационала был переименован в День международной солидарности трудящихся. Вместо военных парадов в этот день в СССР стали проводить «маевки» - шествия рабочих с флагами и транспарантами. Именно в данный период появился легендарный слоган: «Мир! Труд! Май!».

Несмотря на то, что после распада Советского Союза 1 мая переименовали в Праздник весны и труда, а в 2004 году 2 мая перестало быть выходным, в России сохранились традиции, присущие временам СССР. Во многих городах нашей Родины в этот день проходят демонстрации.

Например, в 2018 году был установлен своеобразный для новейшей истории России рекорд – в первомайских шествиях приняли участие более 3 млн человек.
Использованы фотографии:
архивное фото
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5 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:45
    +5
    Праздник весны и труда в России


    С Праздником, товарищи !
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 04:54
      +3
      Симметрично камрады! drinks Мы-то помним смыслы! И 23 Февраля - "День Советской армии и Военно-морского флота" а не... (прости Хосподя) "день мужчин". В который его старательно "перекрашивают". Разумеется, как-то не очень удобно отмечать даже "День защитника отечества" сидя по ту сторону Верхнего Ларса. А так... что-то болтается в штанах и опа - есть повод выпить .
      Ладно. Что-то я о грустном. В общем еще раз с Праздником Первомая! drinks А что бы смысл не был забыт, нужно вдалбливать в головы "поклонникам рыночка порешающего" что рабочие вышли в Чикаго бастовать не от сытой жизни. Чисто по фану. А потому что "добрый капиталист" просто не оставил выбора!
  2. solzh
    solzh Сегодня, 05:02
    +3
    С праздником товарищи! С днем международной солидарности трудящихся!
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 05:12
    +1
    Просыпается природа ,
    В свете солнечном земля ,
    Ах , какое время года !
    С 1-м Мая Вас , друзья!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 05:31
    +1
    С празд good ником товарищи ! Собираюсь на смену,просмотрел новости ,по всей Украине объявлена воздушная тревога ,ещё раз с Праздником.!!! good