Обзор мехвода стал лучше, сказавшись на защите: новая версия индонезийского танка Tiger

Индонезийское командование реализует программу закупки средних танков Tiger, которые были разработаны на базе турецкого проекта Kaplan MT и производятся на местных мощностях при частичной локализации. При этом ведётся дальнейшее совершенствование машины как в части создания специализированных версий, так и в рамках работ по улучшению базового варианта.
Tiger (местное обозначение – Harimau) был создан специально для работы в тропической местности, в частности в джунглях. В сравнении с ОБТ танк имеет меньший вес (30-35 тонн), но классический для западных танков основной калибр в 105 мм, дополненный 7,62-мм пулемётом. Экипаж составляет 3 чел.
Как сообщается в издании DeskJabar, армия страны, нуждаясь в большом количестве танков данного типа, постепенно приобретает новые партии этих машин. На днях компания-производитель PT Pindad Bandung указала, что в 2023 году на вооружение войск будет передано 18 танков новой модификации.
Обновлённый Tiger имеет видимые отличия по сравнению со старой версией. Изменения в конструкцию были внесены по просьбе индонезийских военных. Одной из наиболее заметных особенностей является форма носовой части, которая стала немного острее, улучшив обзор мехвода
- говорится в издании.
При этом новая версия Tiger вызывает ряд вопросов. С одной стороны, машина, будучи снаряжённой бельгийской башней CMI Defence CT-CV прямоугольной формы, не имеет классического замана – обратного скоса в нижней части башни, который является одним из наиболее уязвимых мест танков.
Но с другой стороны, за счёт более острого наклонения верхнего лобового листа корпуса увеличивается незащищённая область в районе рубки мехвода. Более того, появился зазор в нижней части маски пушки, которая раньше была полностью прикрыта бронёй. Это позволило увеличить угол возвышения орудия (видимо, с целью ведения «гаубичного» огня), но отрицательно сказалось на защите танка и в этой области.
В итоге, несмотря на прямоугольную форму башни, в зоне рубки мехвода и маски пушки фактически появился зазор, который характерен для классических ОБТ современности и сводит на нет преимущества конструкции более ранних образцов Tiger.