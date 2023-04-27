Обзор мехвода стал лучше, сказавшись на защите: новая версия индонезийского танка Tiger

Обновлённый Tiger имеет видимые отличия по сравнению со старой версией. Изменения в конструкцию были внесены по просьбе индонезийских военных. Одной из наиболее заметных особенностей является форма носовой части, которая стала немного острее, улучшив обзор мехвода

Индонезийское командование реализует программу закупки средних танков Tiger, которые были разработаны на базе турецкого проекта Kaplan MT и производятся на местных мощностях при частичной локализации. При этом ведётся дальнейшее совершенствование машины как в части создания специализированных версий, так и в рамках работ по улучшению базового варианта.Tiger (местное обозначение – Harimau) был создан специально для работы в тропической местности, в частности в джунглях. В сравнении с ОБТ танк имеет меньший вес (30-35 тонн), но классический для западных танков основной калибр в 105 мм, дополненный 7,62-мм пулемётом. Экипаж составляет 3 чел.Как сообщается в издании DeskJabar, армия страны, нуждаясь в большом количестве танков данного типа, постепенно приобретает новые партии этих машин. На днях компания-производитель PT Pindad Bandung указала, что в 2023 году на вооружение войск будет передано 18 танков новой модификации.- говорится в издании.При этом новая версия Tiger вызывает ряд вопросов. С одной стороны, машина, будучи снаряжённой бельгийской башней CMI Defence CT-CV прямоугольной формы, не имеет классического замана – обратного скоса в нижней части башни, который является одним из наиболее уязвимых мест танков.Но с другой стороны, за счёт более острого наклонения верхнего лобового листа корпуса увеличивается незащищённая область в районе рубки мехвода. Более того, появился зазор в нижней части маски пушки, которая раньше была полностью прикрыта бронёй. Это позволило увеличить угол возвышения орудия (видимо, с целью ведения «гаубичного» огня), но отрицательно сказалось на защите танка и в этой области.В итоге, несмотря на прямоугольную форму башни, в зоне рубки мехвода и маски пушки фактически появился зазор, который характерен для классических ОБТ современности и сводит на нет преимущества конструкции более ранних образцов Tiger.