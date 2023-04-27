Уничтожение базы ВСУ планирующей ФАБ в Кременском лесу попало в кадр

Российская авиация при помощи планирующей ФАБ уничтожила базу украинской армии, располагавшуюся на электроподстанции в Кременском лесу. Судя по всему, помимо личного состава, на украинской базе находился склад боеприпасов. Это следует из того, что в результате попадания помимо взрыва российской ФАБ произошла вторичная детонация.
Сообщается, что расположение цели было выявлено и передано летчикам подразделением ивановских десантников.
Ранее сообщалось, что российская армия все активнее применяет в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомбы ФАБ-500М62, оснащенные модулями планирования и коррекции.
Разработанные российским ГНПП "Базальт" комплект стабилизаторов и блоки навигации GPS/ГЛОНАСС позволяют преобразовать обычную авиабомбу в высокоточную. В результате модернизации радиус применения авиабомбы ФАБ-500М62 увеличивается до 40-60 километров.
Планирующие ФАБ значительно облегчили наступление на Артемовск и Угледар, где украинские боевики нередко оборудовали свои позиции в высотных жилых домах, располагая на верхних этажах позиции снайперов и используя подвалы в качестве укрытий и командных пунктов. После начала массового применения российской армией планирующих ФАБ, при помощи которых позиции в высотных зданиях потеряли свое значение, боевикам пришлось спешно менять тактику.
Сброшенные с самолетов ФАБ, оснащенные модулями планирования, практически невозможно сбивать при помощи имеющихся у ВСУ систем ПВО.