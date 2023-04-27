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Уничтожение базы ВСУ планирующей ФАБ в Кременском лесу попало в кадр

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Уничтожение базы ВСУ планирующей ФАБ в Кременском лесу попало в кадр

Российская авиация при помощи планирующей ФАБ уничтожила базу украинской армии, располагавшуюся на электроподстанции в Кременском лесу. Судя по всему, помимо личного состава, на украинской базе находился склад боеприпасов. Это следует из того, что в результате попадания помимо взрыва российской ФАБ произошла вторичная детонация.


Сообщается, что расположение цели было выявлено и передано летчикам подразделением ивановских десантников.





Ранее сообщалось, что российская армия все активнее применяет в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомбы ФАБ-500М62, оснащенные модулями планирования и коррекции.

Разработанные российским ГНПП "Базальт" комплект стабилизаторов и блоки навигации GPS/ГЛОНАСС позволяют преобразовать обычную авиабомбу в высокоточную. В результате модернизации радиус применения авиабомбы ФАБ-500М62 увеличивается до 40-60 километров.

Планирующие ФАБ значительно облегчили наступление на Артемовск и Угледар, где украинские боевики нередко оборудовали свои позиции в высотных жилых домах, располагая на верхних этажах позиции снайперов и используя подвалы в качестве укрытий и командных пунктов. После начала массового применения российской армией планирующих ФАБ, при помощи которых позиции в высотных зданиях потеряли свое значение, боевикам пришлось спешно менять тактику.

Сброшенные с самолетов ФАБ, оснащенные модулями планирования, практически невозможно сбивать при помощи имеющихся у ВСУ систем ПВО.
Использованы фотографии:
Mil.ru
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19 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:14
    +6
    это очень хорошо ! и ише что хорошо что сняли попадание !!!!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:21
      +5
      А можно для ФАБ-3000 изготовить УМПК и запускать её с носителей Кинжалов Миг-31К?У него же и скорость хорошая и поднимается высоко, опять же 4-ёх тонные Кинжалы разгоняет.Интересно километров на 100 улетит ФАБ-3000 с УМПК при запуске на большой высоте с борта Миг-31К?У Миг-31К максимальная скорость полета – 3 000 км/ч (на высоте 17 500 метров).


      Кадр из фильма «Испытание МиГ 25 в небе Египта»
      Термостойкая бомба для МиГ-25 ФАБ-500Т.
      В своей статье про полёты Миг-25 над Израилем я рассказал, что для него специально была создана термостойкая бомба ФАБ-500Т(ТМ). При сбросе с высоты 20км на скорости 2300 км/ч она могла пролететь 40 км пробить грунт на глубину 40м. Читатели высказали сомнения в том, что бомба может пробить так глубоко. Пришлось собирать материал.

      https://dzen.ru/a/Xloy4GwGbSdvV5q3

      И это 40 км без применения УМПК.А если с УМПК тогда сколько пролетит?

      Или вот.Любимое оружие израильских ВВС – управляемая планирующая авиабомба GBU-39. О ней чуть подробнее.

      Наиболее часто применяемая израильскими ВВС бомба. При сбросе с высоты 10км на скорости 2000км/ч может пролететь до 110км, что позволяет Хейль-Ха-Авир наносить удары, не входя в воздушное пространство Сирии. Из ВП над территорией Ливана, Иордании, нейтральными водами. Масса 130кг из них 93кг взрывчатка.

    2. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 16:10
      0
      Даже с такой дальности видно, как чубы в стороны разлетелись.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 15:16
    0
    Тема с модулем коррекции в целом интересна , ибо кроме модуля и бомбы ... требуется обилие носителей
    А возможности меньше рисковать перед ПВО противника который до конца врятли удушат ... вообще красиво)
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:18
    +6
    Что-то незаметно ничего подлетающего. Интересно какая скорость на конечном участке у планирующей бомбы? Возможно это была не детонация, а второй прилёт? recourse
    Весьма не однозначное видео.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:35
      +1
      Тоже не заметил подлетающей бомбочки, да детанации две было. Очень неоднозначно
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:35
      -3
      На попадание по складу снарядов тоже непохоже...
      Снаряды начинают разлетаться постепенно при вторичной детонации. Это обычно занимает продолжительное время.
      Скорее, рвануло топливо.
  4. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 15:26
    +2
    Эффективные бомбы ничего не скажешь. Надо было давно начать их применять.
  5. sub307
    sub307 Сегодня, 15:30
    -1
    Цитата: Хорон
    Возможно это была не детонация, а второй прилёт?

    Чего то и детонация не особенно большая...Впрочем, что там , бо "объёму" хранилось, так и взорвалось. winked
  6. МЮД
    МЮД Сегодня, 15:35
    0
    Сброшенные с самолетов ФАБ, оснащенные модулями планирования, практически невозможно сбивать при помощи имеющихся у ВСУ систем ПВО.

    Что бы сбить указанную ФАБ, сначала её нужно обнаружить. Оптикоэлектронный канал имеющихся средств ПВО не эффективен, так как им нужно тепловое излучение, которое эти бомбы не излучают. Обнаружить можно только включив радар. Но тут же прилетит противорадиолакационная ракета. Поэтому эти бомбы и не сбиваются имеющими у ВСУ системами ПВО.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:45
      -2
      Оптикоэлектронный канал имеющихся средств ПВО не эффективен, так как им нужно тепловое излучение, которое эти бомбы не излучают

      Нет. Нужен тепловой контраст, который всегда будет за счет того, что у разных материалов разная теплопроводность. То есть разницы температур на границе сред уже достаточно, для выделения ИИ контура цели.
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:37
    0
    Ранее сообщалось, что российская армия все активнее применяет в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомбы ФАБ-500М62, оснащенные модулями планирования и коррекции.
    Помню еще в 00вых рассказывали об этих модулях планирования. Где-то в 2009-10 пару таких наборов в полк пришло, чисто для ознакомления. Оружейникам посмотреть изучить что и как переоборудовать, лётчикам как применять. Но всё в теории. А тут вот оно массово пошло. good good good
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:38
    +1
    Вход пошла авиация ,это хорошее подспорье . Кабрированием много не на воюешь
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:43
    0
    Мощно, красочно и результативно помножили на ноль ВКС РФ ПВД БТГ 92 бригады ВСУ.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      ПВД БТГ...

      ... ЛГБТ laughing
  10. Тополь
    Тополь Сегодня, 15:44
    0
    Неплохо получилось: и подстанцию, и склад, и л/с возможно. Склад, судя по всему, не очень большой, но тем не менее, хорошо.
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:50
    +1
    Планирующие ФАБы сбивать невозможно, а попытка подтянуть С-300 к ЛБС привела к тому, что "Ланцеты" славно порезвились. И организовали дополнительную дыру в ПВО нэньки. Перемога? Думаю, нет...
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:58
    +1
    Похоже, что военкоры соревнуются в том, кто самую дегенеративную музычку на свои ролики наложит. wink
  13. Normann
    Normann Сегодня, 16:16
    0
    Если они не могут их сбивать, справедливый вопрос - а мы сможет западные бомбы, коими "аналогами" явлются наши УПАБ (они их раньше применяли, в отличии от нас, кто первый придумал, не могу судить), сбивать системами ПВО-ПРО стоящими на вооружении. Интересно, кто в курсе - просветите массу пользователей данного ресурса.