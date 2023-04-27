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Из-за интенсивной работы артиллерии украинские военные утрачивают возможность круговой обороны в кварталах с многоэтажками на западе Артёмовска

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Из-за интенсивной работы артиллерии украинские военные утрачивают возможность круговой обороны в кварталах с многоэтажками на западе Артёмовска

Одной из наиболее «горячих» точек на карте Артёмовска (если в этом городе вообще можно называть одни точки более «горячими», чем другие) являются кварталы многоэтажек в районе «Самолёт». Так местные жители называют кварталы в непосредственной близости от памятника советскому самолёт МиГ-17. Это юго-западная часть города, где сходятся улицы Чайковского и Корсунского (бывшая Некрасова).


После схождения эти улицы переходят в дорогу на Константиновку (через населённый пункт Ивановское).



Бойцы ЧВК «Вагнер» получают детальную информацию об огневых точках противника в указанном квартале. Акцентируется внимание на том, что в этих кварталах многоэтажки располагаются квадратами, часто образуя закрытые с 4-х сторон дворы.



В самих многоэтажках ВСУшники оборудовали многочисленные огневые точки, что позволяло им до недавнего времени вести фактически круговую оборону, о чём сообщает «Оркестр Вагнера».

Однако с помощью работы российской артиллерии безопасного «времяпрепровождения» у военнослужащих армии противника в квартале «Самолёт» больше не будет. Возможность круговой обороны в кварталах многоэтажек на западе города ВСУ утрачивают.

Огневое воздействие на здания в несколько этажей оказывается с высокой степенью интенсивности, что позволяет продвигаться всё ближе к многоэтажкам на западе Артёмовска (Бахмута) штурмовым группам ЧВК «Вагнер». Однако остаётся и опасность того, что украинские военные, как только поймут, что удержать многоэтажки не удастся, могут осуществить их подрыв, как это уже было с многоэтажками в других частях города. Тогда украинские войска подорвали дома вместе с находившимися в подвалах мирными жителями.
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2 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:50
    0
    Интенсивно работают сегодня по резервам ВСУ на Запорожском направлении.

    Как отмечают многие военкоры противник активно начал переброску резервов подготовленных инструкторами НАТО на Запорожское направление, а так же к границам Курской и Белгородской областей, на сопредельных территориях объявлено отселение мирного населения. Так же сообщается, что на Украину прибывают, инструкторы и отдельные подразделения НАТО, так недавно прибыли несколько подразделений Французского иностранного легиона.

    https://novosti-segodnya.ru/27-04-2023-vojna-na-ukraine-vsu-perebrasyvayut-rezervy-na-zaporozhskoe-kurskoe-i-belgorodskoe-napravlenie-poslednie-novosti-s-fronta-ukrainy/

    Вот и вырисовываются направления возможного наступления ВСУ.А именно Запорожское направление, а так же к границам Курской и Белгородской областей.

    Систематические вбросы дезинформации от военно-политического руководства США о слабости и неготовности ВСУ к успешному контрнаступлению имеют цель ввести нас в заблуждение, обмануть, заставить притупить бдительность.По данным нашей разведки к линии фронта стягиваются значительные силы, подготовленные и вооруженные по НАТОвским стандартам.
    Так же прибывают натовские военнослужащие.Например Иностранный французский легион перебрасывает отдельные подразделения из состава 2e REP (2-ой иностранный парашютно-десантный полк)


    https://t.me/VoZmezdie2022

    Ауслендер подчеркнул, что слова эти можно комментировать однозначно.
    «Европа не возражает против того, чтобы ваши войска вошли в какой-то момент на территорию РФ. Более того, вам придётся войти туда буквально. Понятно, что ВСУ до Москвы не пойдут, это совершенно нереально, и до Урала уж тем более, и до Волги не пойдут. И чтобы своё вернуть, а имеется в виду Донецк и Луганск, чтобы освободить эти города, эти агломерации, вам нужно будет их окружить.Потому что – иначе придётся штурмовать их в лоб, а это будет условно, как в Мосуле иракском, в Северодонецке вашем или в Бахмуте, то есть эти города будут разрушены полностью. И чтобы этого не допустить, их нужно отрезать от России, потому что пока эти образования имеют общую границу с РФ, в эту игру можно играть очень долго, буквально десятилетиями», – трепался израильтянин.

    https://www.politnavigator.net/shturmovat-doneck-i-lugansk-v-lob-mozhno-desyatiletiyami-izrailskijj-ehkspert.html


    «Непосредственно вот в районе Гуляйполя и Орехова, а эти города недалеко друг от друга находятся, это всё Левый берег Днепра, между этими городами непосредственно группировка из 12 тысяч боевиков ВСУ.
    Плюс если смотреть на северо-восток, то есть, на восточную часть Запорожского фронта, там есть населённый пункт Богатырь. Непосредственно в нём аккумулируются силы ВСУ.Куда они пойдут – мне неизвестно. Они могут пойти как на Угледар, так и на город Пологи Запорожской области. Им там плечо примерно плюс-минус одинаковое с точки зрения действий.Плюс большие группировки аккумулированы в населенном пункте Соленое. Оно находится на границе Запорожской и Днепропетровской областей, на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения, куда не добивает наша артиллерия, наши РСЗО», – уточнил Рогов.

    https://www.politnavigator.net/na-zaporozhskom-napravlenii-skladyvaetsya-krajjne-trevozhnaya-situaciya.html
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 16:19
      0
      Вот и вырисовываются направления возможного наступления ВСУ.А именно Запорожское направление, а так же к границам Курской и Белгородской областей.
      Ключевое слово возможного, слишком много шума за последнее время вокруг этого наступления. Помнится с полгода назад также в наших СМИ разгонялась тема, только о нашем зимнем наступлении, но не случилось. hi