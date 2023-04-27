Одной из наиболее «горячих» точек на карте Артёмовска (если в этом городе вообще можно называть одни точки более «горячими», чем другие) являются кварталы многоэтажек в районе «Самолёт». Так местные жители называют кварталы в непосредственной близости от памятника советскому самолёт МиГ-17. Это юго-западная часть города, где сходятся улицы Чайковского и Корсунского (бывшая Некрасова).После схождения эти улицы переходят в дорогу на Константиновку (через населённый пункт Ивановское).Бойцы ЧВК «Вагнер» получают детальную информацию об огневых точках противника в указанном квартале. Акцентируется внимание на том, что в этих кварталах многоэтажки располагаются квадратами, часто образуя закрытые с 4-х сторон дворы.В самих многоэтажках ВСУшники оборудовали многочисленные огневые точки, что позволяло им до недавнего времени вести фактически круговую оборону, о чём сообщает «Оркестр Вагнера».Однако с помощью работы российской артиллерии безопасного «времяпрепровождения» у военнослужащих армии противника в квартале «Самолёт» больше не будет. Возможность круговой обороны в кварталах многоэтажек на западе города ВСУ утрачивают.Огневое воздействие на здания в несколько этажей оказывается с высокой степенью интенсивности, что позволяет продвигаться всё ближе к многоэтажкам на западе Артёмовска (Бахмута) штурмовым группам ЧВК «Вагнер». Однако остаётся и опасность того, что украинские военные, как только поймут, что удержать многоэтажки не удастся, могут осуществить их подрыв, как это уже было с многоэтажками в других частях города. Тогда украинские войска подорвали дома вместе с находившимися в подвалах мирными жителями.