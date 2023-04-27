Военное обозрение
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Пригожин назвал «военным юмором» свое предыдущее сообщение о «приостановлении артиллерийского огня» в Артёмовске

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Пригожин назвал «военным юмором» свое предыдущее сообщение о «приостановлении артиллерийского огня» в Артёмовске

Сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление, что приостанавливает артиллерийский огонь из-за информации о готовящейся поездке американских журналистов в Артемовск (Бахмут). По его словам, это необходимо, чтобы американская пресса могла отснять город и спокойно уехать.


Но уже через час Евгений Пригожин записал новое аудиообращение, в котором признался, что объявление о приостановлении артиллерийского огня было шуткой, «военным юмором». Он отметил, что так отреагировали на информацию о выдвижении из города Часов Яр американских журналистов в сопровождении командира бригады ВСУ с позывным «Цербер», за которым давно «охотятся» бойцы российских войск.

Решили поржать. Я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками: «Пригожин приостановил огонь, Вагнера дают возможность заехать американским журналистам, наступление на Бахмут приостановлено». Ребята, это юмор такой военный, юмор и ничего, кроме юмора

- заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Далее Пригожин отметил, что в российском информационном пространстве слишком много пропаганды. Затем он призвал уделять внимание реальным проблемам фронта.

Отметим, что ЧВК «Вагнер», основателем которой является Евгений Пригожин, играет ключевую роль в штурме Артемовска (Бахмута). Именно бойцы «Вагнера» ведут уже много месяцев кровопролитные бои на улицах Артемовска. Несомненна и роль самого Пригожина в организации штурма города.
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16 комментариев
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  1. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 15:56
    +4
    Единственный надёжный источник - это Конашенков.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:00
      +2
      Продолжайте пожалуйста развивать эту тему..Я люблю военный юмор. wassat
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:03
      +2
      Хорошая шутка юмора. laughing good
      Было бы ещё смешнее, если бы американских журналистов (разведчиков) вместе с Цербером грохнули по дороге в Артёмовск.
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 16:05
      -3
      Почему? Еще есть Песков с "Теслой".Ну вот не верю насчет сынка, учитывая его мажорно-уголовное прошлое. ВВП давно пора подчистить ряды прихлебателей. Люди перестают понимать этот бардак.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 16:29
        0
        Навке награду не собираются давать? И папе, псевдодесантнику?
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:18
      0
      Евгений Викторович ,ваша шутка англичанам понравилась ,они каждое слово ваше записывают ,не спешите.А как комментаторов проверели - без юмора ,на фронте нельзя.
      Гардиан .( Англия)Подолжайте экскурсию для нациков.Теперь вы не только Вагнеровцы ,но и Музыканты -экскурсоводы,экскурсия у нациков заканчивается в аду в котле с бандервой . good
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:59
    +2
    Пригожин назвал «военным юмором» свое предыдущее сообщение о «приостановлении артиллерийского огня» в Артёмовске

    Надо ещё поработать над чувством юмора.
  3. guest
    guest Сегодня, 16:00
    0
    Вагнера дают возможность заехать американским журналистам

    В каждой шутке есть доля шутки, ведь про возможность выехать там ничего не говорилось. laughing
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:00
    -8
    Вот человек взял и сам себя дескридитировал... belay
    "Я хозяин свое слова - слово дал, слово забрал" - получается?
    А потом Пригожин еще хочет надеятся, что к его словам серьёзно будут относиться?

    Или статья - первоапрельская ? ))))))))
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:09
      +1
      Зря Вы так. Да, Пригожин не Петросян. Но каждый как хочет, так и шутит. А уровень чувства юмора у каждого свой.
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 16:21
        +1
        Да но его слова разнесли СМИ и телеграмм каналы.Ходя до этого он убеждал всех что надо верить только ему.Вот и у меня сейчас возникли сомнения,искренен он или это только маска.Не хочется разочаровываться
      2. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 16:29
        0
        Я просто вырос в таких кварталах, где "Пацан сказал - пацан сделал" было образом жизни soldier
        Извиняюсь, что меня не правильно в детстве воспитали... crying
  5. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 16:18
    0
    Цитата: bandabas
    Почему? Еще есть Песков с "Теслой".Ну вот не верю насчет сынка, учитывая его мажорно-уголовное прошлое. ВВП давно пора подчистить ряды прихлебателей. Люди перестают понимать этот бардак.

    А те кто "понимают",они видимо по вашему не люди?
    Как просто вы делите Людей и Нелюдей..
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 16:33
      0
      Я не делю. Просто вижу "уря-патриотов" и очередую показуху.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:21
    +1
    Цитата: Корона без вируса

    А потом Пригожин еще хочет надеятся, что к его словам серьёзно будут относиться?

    Попытался представить, как Пригожин очень огорчается и переживает, что ему перестали доверять либероиды.
  7. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 16:32
    0
    Цитата: Корона без вируса
    Я просто вырос в таких кварталах, где "Пацан сказал - пацан сделал" было образом жизни soldier
    Извиняюсь, что меня не правильно в детстве воспитали... crying

    Взрослейте.. hi

    Он делает,а Вы пишите.