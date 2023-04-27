Пригожин назвал «военным юмором» свое предыдущее сообщение о «приостановлении артиллерийского огня» в Артёмовске

Решили поржать. Я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками: «Пригожин приостановил огонь, Вагнера дают возможность заехать американским журналистам, наступление на Бахмут приостановлено». Ребята, это юмор такой военный, юмор и ничего, кроме юмора

Сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление, что приостанавливает артиллерийский огонь из-за информации о готовящейся поездке американских журналистов в Артемовск (Бахмут). По его словам, это необходимо, чтобы американская пресса могла отснять город и спокойно уехать.Но уже через час Евгений Пригожин записал новое аудиообращение, в котором признался, что объявление о приостановлении артиллерийского огня было шуткой, «военным юмором». Он отметил, что так отреагировали на информацию о выдвижении из города Часов Яр американских журналистов в сопровождении командира бригады ВСУ с позывным «Цербер», за которым давно «охотятся» бойцы российских войск.- заявил основатель ЧВК «Вагнер».Далее Пригожин отметил, что в российском информационном пространстве слишком много пропаганды. Затем он призвал уделять внимание реальным проблемам фронта.Отметим, что ЧВК «Вагнер», основателем которой является Евгений Пригожин, играет ключевую роль в штурме Артемовска (Бахмута). Именно бойцы «Вагнера» ведут уже много месяцев кровопролитные бои на улицах Артемовска. Несомненна и роль самого Пригожина в организации штурма города.