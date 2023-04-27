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Минобороны: За сутки уничтожены шесть украинских ЗРК, в том числе четыре С-300 в Херсонской области

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Минобороны: За сутки уничтожены шесть украинских ЗРК, в том числе четыре С-300 в Херсонской области

Министерство обороны РФ подтверждает в сегодняшней сводке нанесение ударов высокоточным оружием морского базирования в ночное время по резервам противника. Места их дислокации не указаны, сообщается, что в результате было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.


Согласно заявлению представителя Оперативного командования «Юг» ВСУ, ракетный удар «Калибрами», выпущенными с подводных лодок ЧФ ВМФ России, пришелся по зданию Адмиралтейства в Николаеве. Системы ПВО Украины не смогли перехватить ракеты из-за изменения ВС РФ тактики нанесения ударов.

Наибольшие потери, составившие более 400 военнослужащих и наемников, противник понес, как и ранее, в районе Артемовска. В самом городе штурмовики «Вагнера» освободили еще четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной частях. Артиллерия и авиация «Южной» группировки войск ВС РФ наносили удары по позициям и резервам неприятеля в районе н. п. Часов Яр, Ступочки и Калинино. В результате огневого поражения подавлены гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», уничтожено двенадцать единиц легкобронированной техники ВСУ.

В Луганской республике противник предпринял попытки прощупывания нашей обороны силами двух ДРГ в районе поселка Новоселовское, диверсанты были обнаружены и уничтожены. Действия еще двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечены вблизи с селами Ольшана и Крахмальное в Харьковской области. Общие потери противника здесь достигли 110 боевиков.

В селе Водяное под Авдеевкой и в районе железнодорожной станции Углесборочная Донецкой республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.

Российские военные продолжают эффективно прореживать украинскую ПВО. Сразу четыре пусковые установки ЗРК С-300 выявлены и прекратили работу на правом берегу Днепра в Херсонской области. На этом же направлении огнем артиллерии уничтожена немецкая самоходная зенитная установка Gepard. Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс советского производства «Тор-М1» накрыт в районе Угледара в ДНР, а в селе Камышеваха уничтожены две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.

Помимо систем ПВО, Воздушные силы Украины лишились еще одного тактического фронтового бомбардировщика Су-24. Он был сбит нашими летчиками-истребителями в районе села Липовка в Донецкой Народной Республике северо-западнее Соледара.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 17:23
    +2
    лишились еще одного тактического фронтового бомбардировщика Су-24.
    И не перевелись же желающие на верную смерть лететь belay . При такой статистике вылетов наемников в ВСУ не заманишь и миллиардом.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 17:45
      0
      Первитин делает своё дело, проверено предками нацистами во время ВМВ и ВОВ, тогда тоже лётчиков им кормили
  2. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 17:24
    -9
    Молодец Коношенков. Как обычно - столько всего уничтожили.... А С-300, аж 4 штуки ( выключиться они не могли, потому уничтожены со 100% вероятностью)... Хана нацикам.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 18:30
      +6
      А С-300, аж 4 штуки ( выключиться они не могли, потому уничтожены со 100% вероятностью)..

      Уничтожены пусковые установки комплекса. Там нечего выключать кроме двигателя.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:14
        +2
        Цитата: Герман 4223
        Уничтожены пусковые установки комплекса. Там нечего выключать кроме двигателя.

        В этот раз большинство ланцетами, есть видео.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 17:24
    +3
    Какая-то просто фантастическая результативность. Организатор такой операции на Героя России уж точно заработал.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:13
      -4
      А тот, кто об этом поведал миру, дважды героя (не, трижды)!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:25
    +4
    Сегодня чёрный день ПВО ВСУ ,ждём обещаный видосик от одного ТЛГ - канала.Особенно как справился Ланцет с Гепардом.Если такое ПВО под Ланцеты подставляют или мы их достали " поллитрушками",или они что то замышляют.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 17:38
      +3
      Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс советского производства «Тор-М1» накрыт в районе Угледара в ДНР,

      На канале " Оружейный мастер" (рутуб) показали видео с уничтожением " Ланцетом" украинского ЗРК "Тор" во время его транспортировки по шоссе на трейлере.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 19:18
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Особенно как справился Ланцет с Гепардом.Если такое ПВО под Ланцеты подставляют или мы их достали " поллитрушками",или они что то замышляют.

      Достали крылатыми бомбами, вот они и потянули ЗРК поближе к ЛБС.
      Гепарды могут против средних и малых БПЛА работать, а, ланцет это грубо управляемый тихоходный снаряд. Он очень мал для дальнего обнаружения.
  5. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 17:27
    +3
    Вот где было много С-300 - там и собирались "контрнаступать". Теперь возникла небольшая проблемка в виде беспредела десятков наших штурмовиков...ойц, куда бедному укропу теперь наступать? А Бук, судя по видео - успел отстреляться по како-то цели и его настиг Ланцет при попытке сбежать с позиции по трассе, снесло надстройку, наверняка одна гусянка осталась.
  6. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:36
    +3
    Похоже после калибринга резервов в Николаеве и ланцетинга ПВО на правом берегу, укронаступ на Херсонщине также откладывается
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 17:38
    0
    Сразу четыре пусковые установки ЗРК С-300 выявлены и прекратили работу

    Это означает уничтожены или операторы машин просто на перекур ушли после того, как их выявили?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:17
      -5
      У украинцев кончились ракеты для С-300. Пусковые стояли без дела.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 18:34
        +2
        Цитата: voyaka uh
        У украинцев кончились ракеты для С-300. Пусковые стояли без дела

        Эммм...

        Сразу четыре пусковые установки ЗРК С-300 выявлены и прекратили работу на правом берегу Днепра в Херсонской области

        По-русски это означает, что до того, как их "выявили", установки работали.

        Вояка Юх, не пробивайте очередное днище, нинада...

    2. Комментарий был удален.
    3. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 18:37
      +3
      Тут 2 из 4-х, остальные позже выложут
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 18:52
        0
        Жаль вторая не уничтожена
        ——————————————
        1. Prjanik
          Prjanik Сегодня, 19:07
          0
          В другую пусковую, судя по повреждениям контейнеров, не оч удачно попали между топливной и боевой частями
      2. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 18:56
        0
        Супер! Вот это фейерверк!!! good спасибо за видео!
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:51
    0
    400! Не 401, и не 399. Как посчитали???