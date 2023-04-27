Минобороны: За сутки уничтожены шесть украинских ЗРК, в том числе четыре С-300 в Херсонской области

Министерство обороны РФ подтверждает в сегодняшней сводке нанесение ударов высокоточным оружием морского базирования в ночное время по резервам противника. Места их дислокации не указаны, сообщается, что в результате было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.
Согласно заявлению представителя Оперативного командования «Юг» ВСУ, ракетный удар «Калибрами», выпущенными с подводных лодок ЧФ ВМФ России, пришелся по зданию Адмиралтейства в Николаеве. Системы ПВО Украины не смогли перехватить ракеты из-за изменения ВС РФ тактики нанесения ударов.
Наибольшие потери, составившие более 400 военнослужащих и наемников, противник понес, как и ранее, в районе Артемовска. В самом городе штурмовики «Вагнера» освободили еще четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной частях. Артиллерия и авиация «Южной» группировки войск ВС РФ наносили удары по позициям и резервам неприятеля в районе н. п. Часов Яр, Ступочки и Калинино. В результате огневого поражения подавлены гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», уничтожено двенадцать единиц легкобронированной техники ВСУ.
В Луганской республике противник предпринял попытки прощупывания нашей обороны силами двух ДРГ в районе поселка Новоселовское, диверсанты были обнаружены и уничтожены. Действия еще двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечены вблизи с селами Ольшана и Крахмальное в Харьковской области. Общие потери противника здесь достигли 110 боевиков.
В селе Водяное под Авдеевкой и в районе железнодорожной станции Углесборочная Донецкой республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.
Российские военные продолжают эффективно прореживать украинскую ПВО. Сразу четыре пусковые установки ЗРК С-300 выявлены и прекратили работу на правом берегу Днепра в Херсонской области. На этом же направлении огнем артиллерии уничтожена немецкая самоходная зенитная установка Gepard. Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс советского производства «Тор-М1» накрыт в районе Угледара в ДНР, а в селе Камышеваха уничтожены две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.
Помимо систем ПВО, Воздушные силы Украины лишились еще одного тактического фронтового бомбардировщика Су-24. Он был сбит нашими летчиками-истребителями в районе села Липовка в Донецкой Народной Республике северо-западнее Соледара.