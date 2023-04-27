На Украине разрабатывается новый дрон-торпеда «Толока» с заявленной максимальной дальностью применения в 1200 км

На Украине представили разрабатываемый новый дрон-торпеду “Толока”, способный выполнять сложные задания под водой. Оснащенные GPS-модулями и инерционной навигацией аппараты в состоянии распознавать цели при помощи установленных на них 3D-сонаров, гидрофонов, тепло/видеокамер, а также нейросети. По уверениям разработчиков, новый украинский подводный беспилотник может до трех месяцев находиться в "спящем режиме".
Конструкторами представлены три варианта подводных беспилотников, отличающихся между собой дальностью хода и переносимой боевой частью:
Модификация TLK 150 длиной 2,5 метра, оснащена электродвигателем, обладает максимальной дальность хода до 100 километров и способна нести до 20-50 кг взрывчатки.
TLK 400 длиной от 4 до 6 метров способна нести до 500 кг взрывчатки и обладает, как утверждается, максимальной дальностью применения до 1200 км.
Наиболее мощная модификация дрона TLK 1000 длиной от 4 до 12 метров способна нести до 5000 кг взрывчатки, максимальная дальность хода ее достигает двух тысяч километров.
Согласно замыслам разработчиков, новые подводные дроны будут выводиться оператором в район проведения задания, после чего перемещаться к цели, используя GPS и инерциальную навигацию.
Несмотря на то, что заявленная дальность применения вызывает сомнения, вряд ли стоит игнорировать тот факт, что ВСУ могут попытаться атаковать ими российские корабли и военно-морские базы.