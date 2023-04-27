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На Украине разрабатывается новый дрон-торпеда «Толока» с заявленной максимальной дальностью применения в 1200 км

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На Украине разрабатывается новый дрон-торпеда «Толока» с заявленной максимальной дальностью применения в 1200 км

На Украине представили разрабатываемый новый дрон-торпеду “Толока”, способный выполнять сложные задания под водой. Оснащенные GPS-модулями и инерционной навигацией аппараты в состоянии распознавать цели при помощи установленных на них 3D-сонаров, гидрофонов, тепло/видеокамер, а также нейросети. По уверениям разработчиков, новый украинский подводный беспилотник может до трех месяцев находиться в "спящем режиме".


Конструкторами представлены три варианта подводных беспилотников, отличающихся между собой дальностью хода и переносимой боевой частью:

Модификация TLK 150 длиной 2,5 метра, оснащена электродвигателем, обладает максимальной дальность хода до 100 километров и способна нести до 20-50 кг взрывчатки.

TLK 400 длиной от 4 до 6 метров способна нести до 500 кг взрывчатки и обладает, как утверждается, максимальной дальностью применения до 1200 км.

Наиболее мощная модификация дрона TLK 1000 длиной от 4 до 12 метров способна нести до 5000 кг взрывчатки, максимальная дальность хода ее достигает двух тысяч километров.

Согласно замыслам разработчиков, новые подводные дроны будут выводиться оператором в район проведения задания, после чего перемещаться к цели, используя GPS и инерциальную навигацию.

Несмотря на то, что заявленная дальность применения вызывает сомнения, вряд ли стоит игнорировать тот факт, что ВСУ могут попытаться атаковать ими российские корабли и военно-морские базы.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:11
    0
    Про пять тонн взрывчатки в девайсе ,длиной от 4 до 12 метров(несущее еще кучу всего)улыбнуло
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:12
    +1
    А галактический аннигилятор там в Салозбруйском НИИ еще не поставили на поток wassat ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:29
      0
      Пока что гиперболоид инженера Гарина смогли осилить только.
  3. Traktoris
    Traktoris Сегодня, 16:17
    +1
    А с каких пор, радиосигналы GPS, распространяются под водой?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:21
      +1
      Это новые физические принципы - в салорейхе же в студенты немерянно шароварных рвануло. Вот прогресс и налицо. Скоро Звезду Смерти сделают и на орбиту запустят. Маленький Мук-скороход тоже уже на подходе (развитие нетрадиционных средств связи).
    2. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 16:26
      0
      А с каких пор, радиосигналы GPS, распространяются под водой?

      Периодически выпускать буй с приемником, просто для компенсации ошибок инерциальной системы. Давно опробованная на морских исследовательских дронах схема.
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:26
    0
    Цитата: Traktoris
    А с каких пор, радиосигналы GPS, распространяются под водой?

    Основа системы управления Инерциальная система, а GPS для коррекции, как под шнорхелем.