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МИД РФ выразило решительный протест американскому дипломату из-за провокационных действий в отношении представителей российских СМИ

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МИД РФ выразило решительный протест американскому дипломату из-за провокационных действий в отношении представителей российских СМИ

МИД РФ выразило протест старшему дипломату американской дипломатической миссии в Москве. Информация была опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.


Как уточняется в сообщении министерства иностранных дел, нота протеста была вручена американскому представителю из-за провокационных действий, совершённых диппредставительством США, отказавшимся от оформления виз представителям СМИ из журналистского пула главы МИД России Сергея Лаврова. Все они должны были сопровождать министра в его поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в Совете безопасности (СБ) ООН.

Вот что следует из полного текста заявления российского МИД:

Со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации не останется без ответа подобный саботаж, цель которого заключалась в блокировании журналистской деятельности. В этой связи, посольство США уже извещено о том, что его запрос по поводу консульского посещения 11 мая задержанного в стране по обвинению в шпионаже американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется

Вместе с тем ведомство прорабатывает и применение других возможных ответных мер, о которых американскую сторону в скором времени уведомят.

Отметим, что ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о полном крахе российско-американских отношений.

Напомним, что делегация РФ столкнулось со сложностями при получении американских виз для поездки в Нью-Йорк, где она принимала участие в мероприятиях Совбеза ООН 24-25 апреля. В этом контексте больше всего удивил цинизм руководства США, которое даже не сумело объяснить, с чем было связано подобное решение с его стороны. Сам же глава российской дипломатии назвал американцев трусами, заверив журналистов в том, что данный инцидент Россия точно не простит.
Использованы фотографии:
Официальная страница МИД РФ в ВКонтакте
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 21:12
    +3
    Сам же глава российской дипломатии назвал американцев трусами, заверив журналистов в том, что данный инцидент Россия точно не простит.

    Правильно молодец. А, где можно найти это высказывание Лаврова?
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 21:29
      +1
      Сергей Лавров: «Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что всё-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, всё будет иначе. Но я ошибался. Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то сделала, я убежден, глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее».

      Этот демарш российская сторона «не простит». «И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим», — добавил Лавров. Видео с министром опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 21:15
    +2
    Да просто свиньи немытые! И конечно трусливые. Лавров зря не скажет.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:19
    0
    а мид не че сказать не хочет про то что американцы путина хотят убрать ? говорят про это джон болтол хилари клинтон бориус писториус линси грэм сенатор дэвид петреус ! проста уже оборзели американцы по полной ! или это не оф лица ?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:27
    -1
    Американцы пусть изучают красивое французское слово САБОТАЖ- стучать башмаком ( сабо - деревянный башмак).Так что " саботажить " будем по американской бестолковке по поводу и без повода пока, желание устраивать саботаж у США не пропадёт.Любим мы башмаком постучать . laughing А то нашлись тут саботажники,думаю что это только начало.США повод дали ,самое главное не останавливаться.Подскажу ,раз наших держат в неприемлемым условиях в тюрьмах США,хватит сидеть американцам в " курортных " условиях ,надо их как и наших в США,к убийцам, наркоманам и сексуальным извращенцам в камеры сажать.Долг платежом красен.Не сахарные не растают.А то Антонову просить приходится ,чтобы наших убрали из таких общих камер.Пусть и американская послиха в Москве пороги МИДа по этому вопросу ,оббивает.Так начало - нормальное.
  6. MrTulandra
    MrTulandra Сегодня, 21:48
    +1
    Рыбьим хвостом по мордасам! И с трансляцией на "прогрессивный" мир. Шоковой терапии - быть !
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:51
    0
    МИД РФ выразило протест старшему дипломату американской дипломатической миссии в Москве.

    Какой протест. Выслать его в 24 часа, а потом протестовать и выражать озабоченность.
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 21:52
    0
    Хотели бы ответить - давно бы уже это сделали. Воздух сотрясают только.
  9. здрастивотия
    здрастивотия Сегодня, 21:52
    0
    Слегка по сопатке, чтобы пыл умерить. Всё по делу, правильно, но мало. Всего-лишь слегка...
  10. Дес
    Дес Сегодня, 22:05
    +1
    Во время трансляции на конференции в ООН выступления министра иностранных дел РФ ушли "многие" дипломаты. Слушать остались представители пяти государств. Это - что бы не было иллюзий об их отношении к нам, "друзьях" и перспективах вообще.
  11. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 22:19
    0
    Очень смешно.
    Я всё никак не могу привыкнуть к этим стандартным дипломатическим приколам. Вручить ноту, заявить протест, решительный протест и тому подобная прочая дребедень..
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:22
    0
    Отвечать и еще раз отвечать, блокируя их СМИ, тем паче они как раз точно на коротком поводке у ЦРУ