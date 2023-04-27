МИД РФ выразило решительный протест американскому дипломату из-за провокационных действий в отношении представителей российских СМИ

Со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации не останется без ответа подобный саботаж, цель которого заключалась в блокировании журналистской деятельности. В этой связи, посольство США уже извещено о том, что его запрос по поводу консульского посещения 11 мая задержанного в стране по обвинению в шпионаже американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется

МИД РФ выразило протест старшему дипломату американской дипломатической миссии в Москве. Информация была опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как уточняется в сообщении министерства иностранных дел, нота протеста была вручена американскому представителю из-за провокационных действий, совершённых диппредставительством США, отказавшимся от оформления виз представителям СМИ из журналистского пула главы МИД России Сергея Лаврова. Все они должны были сопровождать министра в его поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в Совете безопасности (СБ) ООН.Вот что следует из полного текста заявления российского МИД:Вместе с тем ведомство прорабатывает и применение других возможных ответных мер, о которых американскую сторону в скором времени уведомят.Отметим, что ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о полном крахе российско-американских отношений.Напомним, что делегация РФ столкнулось со сложностями при получении американских виз для поездки в Нью-Йорк, где она принимала участие в мероприятиях Совбеза ООН 24-25 апреля. В этом контексте больше всего удивил цинизм руководства США, которое даже не сумело объяснить, с чем было связано подобное решение с его стороны. Сам же глава российской дипломатии назвал американцев трусами, заверив журналистов в том, что данный инцидент Россия точно не простит.