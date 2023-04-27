В городе Курчатов, недалеко от Курской атомной электростанции, средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были сбиты беспилотные летательные аппараты, запущенные украинскими формированиями. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Происшествие имело место 26 апреля, около 23:00 мск. В районе атомной электростанции сработали системы противовоздушной обороны, одновременно сигнал тревоги звучал и в соседней Брянской области.
Как удалось выяснить источнику ресурса, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Сумской области Украины. Силам ПВО ВС РФ удалось уничтожить все дроны, пытавшиеся атаковать АЭС. В результате работы средств ПВО никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.
Таким образом, мы видим, что украинские формирования не отказываются от атак даже таких опасных и стратегически важных объектов как атомные электростанции. Уже многие месяцы ВСУ периодически атакуют Запорожскую АЭС в Энергодаре, несмотря на неоднократные предупреждения российской стороны.
Теперь украинский режим стал запускать дроны в приграничную Курскую область. Если на АЭС произойдет авария, то пострадают не только территории областей РФ, но и многие регионы Украины и даже Польши. Но зарубежных хозяев киевского режима, находящихся за Атлантическим океаном, последствия таких действий, вероятно, не волнуют.
Отметим, что ранее БПЛА ВСУ атаковал электроподстанцию в Климовском районе Брянской области. На нее были сброшены гранаты, но никто, по счастливой случайности, не пострадал. В Белгородской области дрон ВСУ сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь, но оно не взорвалось.