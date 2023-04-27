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Производитель БПЛА Bayraktar презентовал барражирующий боеприпас самолетного типа

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Производитель БПЛА Bayraktar презентовал барражирующий боеприпас самолетного типа

Роль беспилотников в современных конфликтах трудно переоценить. Дроны в значительной степени расширяют возможности воинских подразделений не только в области разведки, но и уничтожения живой силы и техники противника.


В данном случае, отдельного внимания достойны так называемые дроны-камикадзе или барражирующие боеприпасы, стоимость которых несоизмеримо ниже, чем у той техники и инфраструктуры, которую они способны уничтожать.

Не случайно разработкой подобных аппаратов занимаются сразу несколько стран. Есть такие беспилотники и в России. В частности, дрон-камикадзе «Ланцет» прямо сейчас весьма успешно уничтожает вражескую технику и живую силу ВСУ.

В то же время, свою версию барражирующего боеприпаса Kemankes в ходе фестиваля Teknofest в Стамбуле презентовала турецкая компания Baykar – создатель, получившего широкую известность в ходе конфликта в нагорном Карабахе, дрона «Байрактар».

Согласно озвученным данным, аппарат самолетного типа будет иметь полную массу в 30 кг, 6 из которых – полезная нагрузка. Дальность действия такого дрона будет достигать 50 км, максимальная высота – 5 км, а время полета – 1 час.

Что характерно, имея габариты 1,73 х 1,25 х 0,4 метра, новый барражирующий боеприпас будет использоваться в качестве вооружения на существующих и перспективных дронах компании. Как заявляет разработчик, БПЛА получил оптическую систему наведения и будет работать на принципах искусственного интеллекта.
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2 комментария
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 16:58
    -7
    . будет работать на принципах искусственного интеллекта.
    . Ну да , ну да, а как же иначе? Все новомодные примочки " впихали", от моды никак нельзя отстать, по факту - просто пиарятся, тем более выборы на носу
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:19
      +1
      Если будем и дальше жевать сопли, через некоторое время всё это полетит в нас.