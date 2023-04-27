Производитель БПЛА Bayraktar презентовал барражирующий боеприпас самолетного типа

Роль беспилотников в современных конфликтах трудно переоценить. Дроны в значительной степени расширяют возможности воинских подразделений не только в области разведки, но и уничтожения живой силы и техники противника.
В данном случае, отдельного внимания достойны так называемые дроны-камикадзе или барражирующие боеприпасы, стоимость которых несоизмеримо ниже, чем у той техники и инфраструктуры, которую они способны уничтожать.
Не случайно разработкой подобных аппаратов занимаются сразу несколько стран. Есть такие беспилотники и в России. В частности, дрон-камикадзе «Ланцет» прямо сейчас весьма успешно уничтожает вражескую технику и живую силу ВСУ.
В то же время, свою версию барражирующего боеприпаса Kemankes в ходе фестиваля Teknofest в Стамбуле презентовала турецкая компания Baykar – создатель, получившего широкую известность в ходе конфликта в нагорном Карабахе, дрона «Байрактар».
Согласно озвученным данным, аппарат самолетного типа будет иметь полную массу в 30 кг, 6 из которых – полезная нагрузка. Дальность действия такого дрона будет достигать 50 км, максимальная высота – 5 км, а время полета – 1 час.
Что характерно, имея габариты 1,73 х 1,25 х 0,4 метра, новый барражирующий боеприпас будет использоваться в качестве вооружения на существующих и перспективных дронах компании. Как заявляет разработчик, БПЛА получил оптическую систему наведения и будет работать на принципах искусственного интеллекта.