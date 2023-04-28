Турция начала наземные испытания вертолета T929 ATAK-2

Опытный T929 перед запуском двигателя
В последние дни из Турции регулярно поступают сообщения о новых успехах местной авиационной промышленности. В частности, стало известно о начале наземных испытаний перспективного ударного вертолета T929 ATAK-2 разработки компании TAI. В ближайшее время эти мероприятия завершатся, и вертолет поднимут в воздух. На испытания планируют потратить около двух лет, и уже в 2025 г. может стартовать серийное производство.
В тяжелом классе
В настоящее время на вооружении армейской авиации Турции состоят два боевых вертолета – американский AH-1 Cobra и T129 ATAK совместной турецко-итальянской разработки. Обе машины относятся к легкому классу, что ограничивает их боевые характеристики. В середине прошлого десятилетия турецкое командование пришло к выводу о необходимости создания более тяжелого ударного вертолета с соответствующими параметрами и возможностями.
В ноябре 2018 г. министерство обороны Турции запустило разработку нового вертолета. По аналогии с существующим проектом, новую программу назвали ATAK-2. Кроме того, будущему вертолету присвоили индекс T929, отчасти напоминающий обозначение существующей машины.
Разработку нового вертолета опять поручили государственной компании Turkish Aerospace Industries (TAI), уже имеющей опыт в сфере вертолетостроения. Заказ на проведение предварительного проектирования выдали в начале 2019 г. В течение года компания подготовила проект и представила его заказчику. Затем в феврале 2020 г. появился контракт на полномасштабное проектирование.
Согласно планам того времени, не позднее 2021-22 г. компания TAI должна была начать строительство первого опытного вертолета. Летные испытания следовало начать в первых месяцах 2023 г. Сейчас можно говорить, что проект в целом идет в соответствии с графиком либо незначительно отстает от него. Имеющиеся сдвиги сроков не являются критическими.
Как и в случае с проектом T129 ATAK, турецкой промышленности понадобилась иностранная помощь. Так, в июне 2021 г. компания TAI заказала у украинского предприятия «Мотор Сич» турбовальные двигатели для оснащения опытных и предсерийных вертолетов T929. Контракт предусматривал изготовление и поставку 14 двигателей ТВ3-117 одной из последних модификаций с мощностью 2500 л.с.
Как сообщалось, первые два двигателя подрядчик должен был отгрузить к сентябрю 2022 г. Это указывало на возможные сроки строительства и окончательной сборки первого опытного вертолета. Оставшиеся 12 моторов ожидались до 2025 г. включительно. Выполнение турецкого заказа затянулось. Поставить первую пару двигателей удалось только в январе 2023 г. Перспективы дальнейшего сотрудничества под вопросом.
Начало испытаний
К настоящему времени компания TAI завершила сборку опытного T929, а также, несмотря на задержки, оснастила вертолет полученными двигателями украинского производства. В течение последних недель были проведены первые наземные проверки прототипа и отдельных его систем, по результатам которых перешли к дальнейшим испытаниям.
Двигатель без кожуха
26 апреля информагентство Anadolu сообщило о старте нового этапа испытаний. По его данным, двумя днями ранее опытный вертолет ATAK-2, пока лишенный части кожухов, впервые запустил двигатели. Проверка силовой установки осуществлялась на закрытом стенде с подключением к наземной аппаратуре и коммуникациям. Подробности проведенных испытаний, такие как режимы работы двигателей во время первого пуска, не уточняются.
«Анадолу» раскрыло планы разработчиков вертолета. В ближайшее время они собираются продолжить испытания силовой установки, трансмиссии и несущей системы. По итогам этих мероприятий прототип допустят до летных испытаний. Их планируют начать уже в этом году, в течение нескольких следующих месяцев.
Большие планы
TAI и командование армии уже раскрыли примерные планы на обозримое и отдаленное будущее. На полномасштабные испытания опытного вертолета или вертолетов отводится около двух лет. Серийное производство планируют начать в 2025 г., и в том же году первые вертолеты могут быть переданы заказчику. Во второй половине десятилетия производство должно будет выйти на расчетные темпы и обеспечить полноценное перевооружение армейской авиации.
Какое количество вертолетов T929 требуется вооруженным силам Турции, пока не сообщалось. Также неизвестно, как именно перевооружат армейскую авиацию. Вероятно, при помощи новых машин в первую очередь заменят старые иностранные AH-1. Сейчас в строю имеется около полусотни таких вертолетов.
Более новые T129 турецко-итальянской разработки, скорее всего, в отдаленной перспективе будут оставаться в строю. Их продолжат эксплуатировать параллельно с новыми T929. В результате на вооружении будет два вертолета с близкими функциями, но с разными характеристиками, способные дополнять друг друга.
Перспективный образец
T929 ATAK-2 от компании TAI представляет собой ударный вертолет традиционного облика с соответствующими задачами. Он предназначен для поиска и поражения различных наземных целей, в первую очередь бронемашин противника. При этом одной из целей проекта являлось увеличение размеров и массы вертолета с одновременным ростом полезной нагрузки и боевого потенциала.
Вертолет T929 построен по нормальной схеме и в целом похож на увеличенный вариант существующего T129. За счет этого максимальную взлетную массу удалось довести до 11,5 т при 1,5 т полезной нагрузки. Для сравнения, T129 ATAK весит чуть более 5 т и несет до 600 кг вооружения.
«Тяжелый» ударный вертолет оснащается двумя турбовальными двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В мощностью по 2500 л.с. Через главный редуктор турецкой разработки мощность распределяется между несущей системой и рулевым винтом. Несущая система имеет традиционную архитектуру и получила пять лопастей. Рулевой винт – четырехлопастной. По расчетам, вертолет с такой винтомоторной группой сможет развивать скорость до 320 км/ч при крейсерской скорости 315 км/ч. Практический потолок превысит 6 км.
Главный конструктор проекта T929 Мехмет Йылмаз
Как и другие ударные вертолеты, T929 имеет две кабины с тандемным расположением. В передней работает летчик-оператор, задняя предназначается для пилота. Для новой машины разработана «стеклянная кабина» и развитый комплекс авионики. Практически вся бортовая электроника разработана турецкой промышленностью.
Вертолет получил развитую систему управления вооружением, позволяющую работать по наземным и воздушным целям. Она включает носовую оптико-электронную станцию с дневным, ночным и дальномерным каналами, вычислители, приборы управления и т.д. Будет обеспечена совместимость со всеми актуальными вооружениями для вертолетов, имеющимися у турецкой армии или ожидаемыми в будущем.
T929 имеет встроенное вооружение в виде установки с 30-мм автоматической пушкой под носом. Боекомплект – не менее 500 снарядов. На крыле предусмотрено шесть узлов подвески. Для работы по наземным целям могут использоваться 70-мм неуправляемые и управляемые ракеты разных типов. Бронетехнику планируют поражать управляемыми ракетами семейства UMTAS. Для самозащиты от авиации противника вертолет сможет использовать иностранные или турецкие ракеты «воздух-воздух» разных типов.
Ответственный этап
Таким образом, один из наиболее интересных турецких проектов в области авиации успешно продвигается вперед и выходит на новый этап. В ближайшее время первый опытный вертолет T929 ATAK-2 пройдет наземные испытания, а затем начнет полеты. Несмотря на недавние задержки, завершение испытаний и старт серийного производства по-прежнему планируют на 2025 г.
Такие планы выглядят достаточно смело, но можно предполагать, что компания TAI сможет их выполнить. У нее уже имеется опыт в деле разработки, строительства и доводки вертолетов разного назначения, в т.ч. ударных машин. Впрочем, этот опыт может оказаться недостаточным для создания нового сложного проекта. Начатые испытания покажут, насколько удачной является новая конструкция, и как скоро вертолет сможет попасть на службу.