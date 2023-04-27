Турецкое Минобороны заключило контракт на производство легких 105-мм гаубиц BORAN

В Турции был подписан контракт между Управлением оборонной промышленности Турции (SSB) и Корпорацией машиностроительной и химической промышленности на серийное производство 105-мм легких прицепных гаубиц BORAN. Основной целью заключенного сотрудничества является обеспечение потребностей турецкой армии современными 105-мм гаубицами.
Прицепная гаубица BORAN калибра 105 мм предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, разрушения полевых фортификационных и других оборонных сооружений, подавления живой силы и огневых средств противника.
Максимальная дальность стрельбы гаубицы BORAN составляет 17 км при использовании дальнобойных боеприпасов, а вес артиллерийской установки – 1720 кг. Ее можно транспортировать как воздушным, так и наземным транспортом. Гаубицы легкие, поэтому их могут доставлять в район проведения военных операций даже транспортными вертолетами.
Скорострельность гаубицы BORAN составляет 6 выстрелов в минуту. Пушка может работать в погодных условиях от -32 до +44 градусов. Систему управления огнем для этой гаубицы разработала компания Aselsan. Она позволяет вести огонь из пушки в дневное и ночное время суток при помощи электрооптических и лазерных дальномеров. Управление огнем осуществляется с помощью компьютера, баллистической РЛС и инерциальной навигационной системы (INS).
Первую партию новых гаубиц турецкая армия получила в декабре 2022 года.