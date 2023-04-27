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Турецкое Минобороны заключило контракт на производство легких 105-мм гаубиц BORAN

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Турецкое Минобороны заключило контракт на производство легких 105-мм гаубиц BORAN

В Турции был подписан контракт между Управлением оборонной промышленности Турции (SSB) и Корпорацией машиностроительной и химической промышленности на серийное производство 105-мм легких прицепных гаубиц BORAN. Основной целью заключенного сотрудничества является обеспечение потребностей турецкой армии современными 105-мм гаубицами.


Прицепная гаубица BORAN калибра 105 мм предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, разрушения полевых фортификационных и других оборонных сооружений, подавления живой силы и огневых средств противника.

Максимальная дальность стрельбы гаубицы BORAN составляет 17 км при использовании дальнобойных боеприпасов, а вес артиллерийской установки – 1720 кг. Ее можно транспортировать как воздушным, так и наземным транспортом. Гаубицы легкие, поэтому их могут доставлять в район проведения военных операций даже транспортными вертолетами.



Скорострельность гаубицы BORAN составляет 6 выстрелов в минуту. Пушка может работать в погодных условиях от -32 до +44 градусов. Систему управления огнем для этой гаубицы разработала компания Aselsan. Она позволяет вести огонь из пушки в дневное и ночное время суток при помощи электрооптических и лазерных дальномеров. Управление огнем осуществляется с помощью компьютера, баллистической РЛС и инерциальной навигационной системы (INS).

Первую партию новых гаубиц турецкая армия получила в декабре 2022 года.
Использованы фотографии:
Минобороны Турции
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2 комментария
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:10
    -2
    турки решили повторить ошибку матрасников))) желаю им творческих узбеков)))
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:18
      0
      Однако, возможно, удачная модель.
      "105-мм гаубица" и "легкая" как то не вяжутся друг с другом.
      Но приведённые ТТХ впечатляют. Для такого калибра действительно лёгкая. Всего в полтора раза тяжелее нашей "трёхдюймовки" времён 2-ой Мировой. И, практически, те же задачи.
      Интересно, сколько выстрелов ствол выдержит?