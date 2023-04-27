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The American Conservative: Украина планирует третью мировую войну, а виноваты в этом США

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The American Conservative: Украина планирует третью мировую войну, а виноваты в этом США

Секретные документы Пентагона, которые каким-то случайным образом «утекли» в Сеть, раскрывают все больше тайн, представляя конфликт на Украине в принципиально ином свете.


Так, издание The American Conservative пишет, что после обнародования вышеупомянутых секретных документов Украина уже не выглядит «загнанным животным», которое пытается обороняться. Эта страна, как выразились авторы статьи, теперь больше напоминает зверя, который намерен наброситься первым.

К такому выводу журналисты пришли после того, как в «слитых» в сеть документах была обнаружена информация о планах киевских властей нападать на Россию не только на ее территории, но и по всему миру.

Так, в материале говорится, что ГУР Украины планировало нападение на группу «Вагнера» в Мали. Кроме того, активно разрабатывался вариант с атакой на ВС РФ в Сирии. Данную операцию планировалось провести совместно с курдами. Об планах украинских спецслужб по Сирии уже сообщало ВО.

По сути, как пишут авторы статьи, Киев готовил планы третьей мировой войны. При этом данная перспектива была бы невозможна без почти 100 млрд помощи от США и поддержки американских специалистов в разработке операций ВСУ.

В издании не сомневаются, что администрация Белого дома «открестится» от причастности к вышеупомянутым планам Киева. Однако в конечном счете именно Вашингтон виноват в том, что у украинских властей есть возможность развязать третью мировую войну.
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5 комментариев
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  1. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 17:20
    +2
    Вашингтонская блудница как всегда непорочна. Хорошо, когда можно на мертвых всю вину свалить.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:23
    0
    Абидели бедненьких США! Киев зловредный войну мировую хочет, а США тут не причем!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:30
    +2
    Да уж ,американцы наврядли это читают.У них триллер с девчушкой, когда ей было 52.Её четыре раза насиловали за четыре года а самым злобным оказался последний - и зовут его Доня.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 17:46
    +1
    Интересно, а вторжение на Марс они не планируют, а, забыл, как же планы по захвату нашей Галактики.
  5. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 17:52
    +1
    Толи ещё будет....скоро США так переобуется, что будет в союзе с РФ бомбить польско-украинскую ось зла