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ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы о последних днях Гитлера в рейхсканцелярии

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ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы о последних днях Гитлера в рейхсканцелярии

Федеральная служба безопасности России продолжает раскрывать на основе архивных документов подробности о последних днях главы Третьего рейха Адольфа Гитлера и его приближенных, проведенные ими в подземном бункере рейхсканцелярии в Берлине в период с апреля по начало мая 1945 года.


На этот раз ФСБ РФ опубликовала на своем сайте скриншоты показаний из хранящегося в архиве УФСБ России по Новгородской области следственного дела в отношении личного пилота Адольфа Гитлера – группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. В деле содержатся и показания личного адъютанта фюрера штурмбанфюрера СС Отто Гюнше.

Все арестованные советскими контрразведчиками в мае 1945 года приближенные Гитлера были доставлены в Москву и помещены во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. Вместе с Гюнше в камере находился командир минометного полка полковник Артур Шварц, попавший в плен в январе 1943 года. Ему адъютант Гитлера и рассказал о событиях, происходивших в последние дни существования Третьего рейха. После чего они стали известны советским следователям.

Со слов Гюнше, ставка Гитлера находилась в бомбоубежищах имперской канцелярии в Берлине. Из наиболее известных приближенных, вместе с фюрером последние недели перед пленом или гибелью в подвалах прятались его личный секретарь Мартин Борман, начальник генштаба Крепс и другие нацисты. Был там и офицер по связи с Гиммлером, которого позднее свои же расстреляли «по приговору полевого суда за попытку дезертировать».



Не дожил до трибунала, со слов Гюнше, и Борман, который погиб при перестрелке. После самоубийства Гитлера, с собой также покончили Геббельс вместе со своей семьей и ряд других приближенных фюрера. Как сообщил адъютант Гитлера, фюрер покончил с собой 30 апреля 1945 года, накануне вступив в брак с женщиной, «которую знал около 15 лет».

Фюрер застрелился, а его жена отравилась. После чего их трупы сожгли во дворе. В сожжении участвовали, со слов Гюнше, шофер, летчик и камердинер Гитлера.

В последний миг перед смертью он (Гитлер) всё время находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским

— рассказал адъютант фюрера.



Кризис, вернее агония, власти в гибнущей нацистской империи начались еще до самоубийства Гитлера. Уже 22 апреля Геринг объявил себя преемником Гитлера, который, по его словам, на тот момент был не в состоянии принимать самостоятельные решения. Но после этого Геринг, находившийся в южной Германии, был арестован местной полицией как неспособный занимать высокую руководящую должность, в том числе из-за «широкого аморального образа жизни».

Гюнше рассказал сокамернику, что оборона Берлина была подготовлена очень слабо. Многие военачальники и солдаты искали любую возможность сдаться западным войскам и при первой же возможности бежали за Эльбу.

Примечательно, что в последние дни Гитлер признавался адъютанту, что война с Советским Союзом была ошибкой, и вообще считал, что изначально «следовало идти вместе с Россией». Но он не мог принять тогда такого решения, подчиняясь воле партии: «это должно принести с собой будущее».



Гюнше рассказал, что когда Гитлера и его жену вынесли во двор для кремации, лица его он не видел под покрывалом, но «узнал ботинки, носки и брюки». В момент сожжения трупов адъютант ушел обратно в бункер.
Использованы фотографии:
https://picryl.com/ru/media/adolf-hitler; Сайт ФСБ РФ
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14 комментариев
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  1. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 17:40
    +5
    "следовало идти вместе с Россией" - хорошая мыся приходит опосля.... Так же потом и США и ЕС и клоун- наркоман, будут думать.... Но ничего уже вернуть нельзя будет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:29
      0
      Вот уж "хороши"такие попутчики..Скорее всего-это фейк,Гитлер ненавидел коммунистов.Он быстрее бы договорился с Западом ,против СССР
  2. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:43
    +2
    Собаке - собачья смерть !!!
    Пусть будет также с нацистами в усраине.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:45
    +6
    Ждем документов о последних днях Зеленского. Есть планы снять: Бункер-2.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:08
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Ждем документов о последних днях Зеленского. Есть планы снять: Бункер-2.

      Любят же фюреры разных мастей, бункеры. Такая у них доля, там живут, там и помирают. Но самый экзотичный уход из жизни, был у Муссолини, бункер ему не помог.
  4. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 17:46
    0
    Нового то и ничего, только разве то, что Гитлер застрелился, хотя говорили, что отравился.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 18:03
    0
    Что есть слова одного человека, даже если его допрашивали с пристрастием... Конечно хотелось бы верить что это правда.
  6. Gromit
    Gromit Сегодня, 18:11
    +1
    Очень любопытно! Обычно пишут что фюрер отравился, предварительно опробовав яд на своей овчарке. Очевидно это должно вызывать дополнительное отторжение. Типа не хватило духу застрелиться, подох как крыса.
  7. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 18:14
    +4
    История повторяется. Ждём когда подоляка сожжет зеленского.
  8. kalibr
    kalibr Сегодня, 18:24
    0
    Интересно, почему так долго ждали? Что там такого "секретного", что нельзя было столько лет знать гражданам СССР?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:47
      0
      Интересно, почему так долго ждали? Что там такого "секретного", что нельзя было столько лет знать гражданам СССР?
      Была версия, что отсутствие факта смерти Гитлера интенсифицировало поиски бежавших нацистов. Так себе версия, но всё же была.
  9. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:38
    +1
    Говорят, что Сталин до конца не верил в смерть Гитлера. Думаю, что "аргентинская" версия бегства фюрера имеет место для существования.
  10. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 19:11
    +1
    Надо послать на мыло эти материалы лично шольцу и бербок,ибо в случае глобального кипиша их ждёт то же самое,как и их пособников гинекулистку и жозеппа...
  11. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:32
    0
    Борман умер в 70-х в Латинской Америке...
    Следы Мюллера до сих пор не нашли...
    Опознание Гитлера по носкам и ботинкам выглядит смешно...
    Это все очень тёмная история hi