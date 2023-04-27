ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы о последних днях Гитлера в рейхсканцелярии

В последний миг перед смертью он (Гитлер) всё время находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским

Федеральная служба безопасности России продолжает раскрывать на основе архивных документов подробности о последних днях главы Третьего рейха Адольфа Гитлера и его приближенных, проведенные ими в подземном бункере рейхсканцелярии в Берлине в период с апреля по начало мая 1945 года.На этот раз ФСБ РФ опубликовала на своем сайте скриншоты показаний из хранящегося в архиве УФСБ России по Новгородской области следственного дела в отношении личного пилота Адольфа Гитлера – группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. В деле содержатся и показания личного адъютанта фюрера штурмбанфюрера СС Отто Гюнше.Все арестованные советскими контрразведчиками в мае 1945 года приближенные Гитлера были доставлены в Москву и помещены во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. Вместе с Гюнше в камере находился командир минометного полка полковник Артур Шварц, попавший в плен в январе 1943 года. Ему адъютант Гитлера и рассказал о событиях, происходивших в последние дни существования Третьего рейха. После чего они стали известны советским следователям.Со слов Гюнше, ставка Гитлера находилась в бомбоубежищах имперской канцелярии в Берлине. Из наиболее известных приближенных, вместе с фюрером последние недели перед пленом или гибелью в подвалах прятались его личный секретарь Мартин Борман, начальник генштаба Крепс и другие нацисты. Был там и офицер по связи с Гиммлером, которого позднее свои же расстреляли «по приговору полевого суда за попытку дезертировать».Не дожил до трибунала, со слов Гюнше, и Борман, который погиб при перестрелке. После самоубийства Гитлера, с собой также покончили Геббельс вместе со своей семьей и ряд других приближенных фюрера. Как сообщил адъютант Гитлера, фюрер покончил с собой 30 апреля 1945 года, накануне вступив в брак с женщиной, «которую знал около 15 лет».Фюрер застрелился, а его жена отравилась. После чего их трупы сожгли во дворе. В сожжении участвовали, со слов Гюнше, шофер, летчик и камердинер Гитлера.— рассказал адъютант фюрера.Кризис, вернее агония, власти в гибнущей нацистской империи начались еще до самоубийства Гитлера. Уже 22 апреля Геринг объявил себя преемником Гитлера, который, по его словам, на тот момент был не в состоянии принимать самостоятельные решения. Но после этого Геринг, находившийся в южной Германии, был арестован местной полицией как неспособный занимать высокую руководящую должность, в том числе из-за «широкого аморального образа жизни».Гюнше рассказал сокамернику, что оборона Берлина была подготовлена очень слабо. Многие военачальники и солдаты искали любую возможность сдаться западным войскам и при первой же возможности бежали за Эльбу.Примечательно, что в последние дни Гитлер признавался адъютанту, что война с Советским Союзом была ошибкой, и вообще считал, что изначально «следовало идти вместе с Россией». Но он не мог принять тогда такого решения, подчиняясь воле партии: «это должно принести с собой будущее».Гюнше рассказал, что когда Гитлера и его жену вынесли во двор для кремации, лица его он не видел под покрывалом, но «узнал ботинки, носки и брюки». В момент сожжения трупов адъютант ушел обратно в бункер.