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Командование ВМС США обвиняет Пентагон в слабой защите информационных сетей и задержке внедрения системы «нулевого доверия»

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Командование ВМС США обвиняет Пентагон в слабой защите информационных сетей и задержке внедрения системы «нулевого доверия»

Главный технический директор ВМС США заявил, что если бы Пентагон уже внедрил свой подход «нулевого доверия» к защите своих информационных сетей, он мог бы быстрее обнаружить недавнюю утечку секретных документов. Обвинение идёт о командования ВМС с учётом того, что там, как утверждается, система «нулевого доверия» внедряется активно.


Обнаружение в этом месяце того, что 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс с допуском к секретной информации разместил, возможно, сотни секретных документов в игровом сегменте площадки Discord, привлекло внимание к способности Министерства обороны США бороться с угрозами, исходящими из наполнения собственных сетей.

В среду 26 апреля, во время виртуальной конференции C4ISRNET технический директор военно-морских сил Дон Йеске заявил, что, хотя подход с нулевым доверием к защите сети, возможно, не предотвратил бы утечку, однако, основные его принципы помогли бы департаменту быстрее обнаружить нарушение безопасности.

Вся суть нулевого доверия в том, чтобы никогда не доверять. Всегда проверяйте и предполагайте нарушение. Вы начинаете с того, что предполагаете, что ваша сеть была скомпрометирована. Внутренние угрозы загораются, как рождественская елка, когда вы действуете по этому принципу

— сказал Дон Йеске.

Пентагон обнародовал свою стратегию нулевого доверия ещё в ноябре прошлого года, изложив план реализации основных элементов подхода «не доверять никому» к 2027 году. Эта модель требует постоянной оценки пользователей и их устройств, через которые проходит информация конфиденциального характера.

В ответ на утечку в начале прошлой недели Пентагон заявил, что закрыл доступ к строго секретной информации для некоторых пользователей и проводит 45-дневную проверку своей политики безопасности. Йеске отказался подтвердить, инициировали ли американские ВМС отдельную проверку, но сказал, что служба является «частью этой более широкой команды Министерства обороны».

Технический директор военно-морских сил сказал, что ВМС добились значительных успехов во внедрении нулевого доверия и модернизируют свою сетевую среду в соответствии со стратегией ведомства, добавив, что крайний срок 2027 года в основном реалистичен, если служба сможет продолжать работу.
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2 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:32
    0
    Надо и нам эту стратегию нулевого доверия применять к США и его вассалам...во всем и всюду... и тогда все коварные замыслы Вашингтона, Пентагона, ЦРУ, АНБ и т. д. будут светиться как новогодняя гирлянда. smile Что касается утечки секретных данных это в большинстве случаев человеческий фактор, здесь надо тщательно фильтровать кандидатов на допус к документам ДСП, СС, С и тогдалее и регулярно их перепроверять на вшивость.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:34
    +1
    Классический распил, очередной. Защитить информацию можно только отключив информацию от сети физически. Так и делается в НОРМАЛЬНЫХ странах. Любую защиту можно взломать, то есть это один хрен утечка, вопрос в том, когда именно утечет. Но США в принципе не озабочены защитой, они озабочены распилом - поэтому будут гнать пургу про нулевое доверие, нигде в мире и не имеет аналогов. Под непрекращающийся вой бензопилы