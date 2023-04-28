Командование ВМС США обвиняет Пентагон в слабой защите информационных сетей и задержке внедрения системы «нулевого доверия»

Вся суть нулевого доверия в том, чтобы никогда не доверять. Всегда проверяйте и предполагайте нарушение. Вы начинаете с того, что предполагаете, что ваша сеть была скомпрометирована. Внутренние угрозы загораются, как рождественская елка, когда вы действуете по этому принципу

Главный технический директор ВМС США заявил, что если бы Пентагон уже внедрил свой подход «нулевого доверия» к защите своих информационных сетей, он мог бы быстрее обнаружить недавнюю утечку секретных документов. Обвинение идёт о командования ВМС с учётом того, что там, как утверждается, система «нулевого доверия» внедряется активно.Обнаружение в этом месяце того, что 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс с допуском к секретной информации разместил, возможно, сотни секретных документов в игровом сегменте площадки Discord, привлекло внимание к способности Министерства обороны США бороться с угрозами, исходящими из наполнения собственных сетей.В среду 26 апреля, во время виртуальной конференции C4ISRNET технический директор военно-морских сил Дон Йеске заявил, что, хотя подход с нулевым доверием к защите сети, возможно, не предотвратил бы утечку, однако, основные его принципы помогли бы департаменту быстрее обнаружить нарушение безопасности.— сказал Дон Йеске.Пентагон обнародовал свою стратегию нулевого доверия ещё в ноябре прошлого года, изложив план реализации основных элементов подхода «не доверять никому» к 2027 году. Эта модель требует постоянной оценки пользователей и их устройств, через которые проходит информация конфиденциального характера.В ответ на утечку в начале прошлой недели Пентагон заявил, что закрыл доступ к строго секретной информации для некоторых пользователей и проводит 45-дневную проверку своей политики безопасности. Йеске отказался подтвердить, инициировали ли американские ВМС отдельную проверку, но сказал, что служба является «частью этой более широкой команды Министерства обороны».Технический директор военно-морских сил сказал, что ВМС добились значительных успехов во внедрении нулевого доверия и модернизируют свою сетевую среду в соответствии со стратегией ведомства, добавив, что крайний срок 2027 года в основном реалистичен, если служба сможет продолжать работу.