Западные эксперты меняют прогнозы по динамике промышленного производства в России на 2023 год в сторону роста

Вместо прогнозируемого снижения на 1,4%, которое прогнозировалось экспертами, российское промышленное производство по итогам марта показало рост в 1,2% в годовом выражении.

Информационное агентство Bloomberg публикует материал, в котором анализирует состояние и динамику российской промышленности. Аналитики агентства пишут о том, что российская промышленность демонстрирует показатели, которые в лучшую сторону отличаются от прогнозов.Из материала:Отдельно отмечается, что промпроизводство в военно-технической сфере демонстрирует показатели, которых не было со времён Советского Союза. По ряду образцов техники и боеприпасов – двузначный рост. Есть и свои рекордсмены оборонной отрасли, где рост превышает 50%.Тем временем Всемирный банк так же изменил прогнозы по динамике промышленной составляющей Российской Федерации. В новом прогнозе говорится, что рост промроизводства в России по итогам 2023 года составит около 1,5%. Это притом, что и ВБ в конце прошлого года прогнозировал сокращение промпроизводства как минимум на 1%.Серьёзный вклад в промышленное производство в России даёт сельское хозяйство, продолжая демонстрировать значительный рост. Ожидается, что в этом году суммарный объём по сбору урожая зерновых в нашей стране составит 123 млн тонн. Это меньше, чем годом ранее, однако и эти объёмы таковы, что полностью гарантируют продовольственную безопасность России.