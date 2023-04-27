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Западные эксперты меняют прогнозы по динамике промышленного производства в России на 2023 год в сторону роста

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Западные эксперты меняют прогнозы по динамике промышленного производства в России на 2023 год в сторону роста

Информационное агентство Bloomberg публикует материал, в котором анализирует состояние и динамику российской промышленности. Аналитики агентства пишут о том, что российская промышленность демонстрирует показатели, которые в лучшую сторону отличаются от прогнозов.


Из материала:

Вместо прогнозируемого снижения на 1,4%, которое прогнозировалось экспертами, российское промышленное производство по итогам марта показало рост в 1,2% в годовом выражении.

Отдельно отмечается, что промпроизводство в военно-технической сфере демонстрирует показатели, которых не было со времён Советского Союза. По ряду образцов техники и боеприпасов – двузначный рост. Есть и свои рекордсмены оборонной отрасли, где рост превышает 50%.

Тем временем Всемирный банк так же изменил прогнозы по динамике промышленной составляющей Российской Федерации. В новом прогнозе говорится, что рост промроизводства в России по итогам 2023 года составит около 1,5%. Это притом, что и ВБ в конце прошлого года прогнозировал сокращение промпроизводства как минимум на 1%.

Серьёзный вклад в промышленное производство в России даёт сельское хозяйство, продолжая демонстрировать значительный рост. Ожидается, что в этом году суммарный объём по сбору урожая зерновых в нашей стране составит 123 млн тонн. Это меньше, чем годом ранее, однако и эти объёмы таковы, что полностью гарантируют продовольственную безопасность России.
Использованы фотографии:
Ростех
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10 комментариев
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  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:54
    +6
    Сейчас начнётся: "Вы всё врёти! Это СоюзМультФильм!"
    С товарищеским приветом из Польши где инфляция 12 с лишним процентов. Я такого со времён СССР не помню. Раз в неделю ценники в Ашане меняют...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:02
      +2
      Цитата: Denis812
      С товарищеским приветом из Польши где инфляция 12 с лишним процентов.

      В Эстонии 16%, а было и 21% в начале года.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 18:06
        +2
        У меня в Нарве родственники, помню гонял к ним из Сланцев в начале развала Союза. Казалось так классно живут люди. Ивангород проезжаешь - деревня, темнота, а за мостом уж Эстония - свет вселенский.
        Сейчас, картинка, поменялась, конечно.
        Нормально они нам в 90ые голову промыли. Слава Богу сейчас всё вернулось на места свои.
    2. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 18:27
      +2
      И что? У нас 11-12%, в Европе, в среднем на процент меньше...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:09
    0
    Если США очередной финансовый кризис не устроят у всех пойдёт в рост.
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 18:26
    +1
    Вопрос раскрыт некомпетентно. Нет структурного анализа, если, конечно, его просто не указали из первоисточника. А по сути, ясно, за счёт чего видят там рост. ВПК. Но радоваться и здесь особо нечему, если и рост ВПК обеспечивает (в прогнозах) лишь 1,2% роста. Уравновешивают такой рост заметный и крайне значительный спад в других отраслях, например, в металлургии. Но естественно, пиарить будут лишь цифру в 1,2% роста, без структурной раскладки. Уже не раз так было. Из той же оперы, что и сентенция "Армия на 70% переоснащена новейшими типами вооружений"...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:35
      +1
      Ну,почему.Я отвечу за то,что знаю-сельское хозяйство.Снижения в прошлом году не было ну никакого.Я имею в виду обьемы засеваемых земель,урожая,переработки.Проблемы есть в плане импортной техники,немецкой.Но в Воронеже делают аналоги оборудования "Bulhler",например.В Краснодаре от сборки немецких комбайнов перешли на сборку белорусских
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 19:07
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,почему.Я отвечу за то,что знаю-сельское хозяйство.Снижения в прошлом году не было ну никакого.Я имею в виду обьемы засеваемых земель,урожая,переработки.Проблемы есть в плане импортной техники,немецкой.

        Если не решить проблемы отечественного семеноводства и селекции, то урожайность ощутимо упадет уже в следующем году.
  4. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 18:37
    0
    Это радует,наконец проснулись,запад нам не поможет это 100%.
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:59
    0
    Россия полностью самодостаточная страна если никто жить не мешает.