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Глава МАГАТЭ выразил надежду на создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года

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Глава МАГАТЭ выразил надежду на создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси продолжает настаивать на создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. Правда, каждое его высказывание на эту тему никогда не бывает адресовано киевским властям, с подачи которых продолжаются атаки ВСУ как по самой ЗАЭС, так и прилегающим территориям.


На этот раз свое очередное заявление Гросси приурочил к торжественной церемонии доставки первой партии ядерного топлива на крупнейшую в мире АЭС, которую при участии местных компаний в Турции строит Госкорпорация «Росатом». Глава МАГАТЭ сообщил, что безопасность вокруг Запорожской АЭС не потеряла своей актуальности. Он снова выразил надежду, что соответствующая зона будет создана до конца этого года.

Это (создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС) очень важно, так как риск чрезвычайных происшествий растет с каждым днем, мы видели, как станция несколько раз подвергалась атакам. Я очень надеюсь (на создание безопасной зоны) до конца года

— высказался глава международного атомного агентства, снова не уточнив, от кого это больше зависит.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом», в ведении которого с весны прошлого года находится ЗАЭС, Ренат Карчаа заявлял, что призывы МАГАТЭ как раз нагнетают обстановку вокруг атомного объекта. По его мнению, такие заявления делаются, чтобы нанести России репутационный ущерб.

Карчаа напомнил, что это украинская сторона обстреливает станцию и Энергодар. Почему бы тогда не назвать вещи своими именами и не призвать Киев к ответу за создание ситуации, провоцирующей ядерную катастрофу? Например, ввести санкции против Украины, предложил советник гендиректора «Росатома».

Карчаа в целом поддерживает призывы главы МАГАТЭ. Он считает, что отодвинуть линию соприкосновения от Энергодара следует не менее чем на 300 километров, чтобы обезопасить Запорожскую атомную электростанцию. Но сделать это следует Украине, а не России, которая как раз обеспечивает безопасность станции.
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5 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 18:14
    +2
    Глава МАГАТЭ выразил надежду на создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года

    Что бы устроить ядерную катастрофу, достаточно одного удачного попадания
    Сколько там в день НАТО руками ВСУ снарядов выпускает?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:16
    +2
    Гросси ,что должен сказать : Украина обстреливает ЗАЭС ,а кто потом его 8 детей кормить будет -Аргентина аргентиной?( рыб есть такой в Атлантике).
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:30
    +1
    Согласен.
    Предлагаю создать безопасную зону с размещением ВС РФ по нынешней Укро-польской границе.
    Дабы полностью обезопасить ЗАЭС и прочие ядерные объекты.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:03
    0
    Вот балабол! Косит под простачка. Кто то обстреливает? Вот задача, с одним неизвестным. И, кто же этот неизвестный, который обстреливает АЭС, конторолируемую Россией? Угадай кто, с первого раза.
  5. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 19:26
    0
    Когда МАГАТЭ во главе с председателем перестанут подмахивать США, тогда и появится надежда.