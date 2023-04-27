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Американские эксперты: Звонок генерала Милли и советника Салливана в Киев может стать заключительным «сеансом связи» перед контрнаступлением ВСУ

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Американские эксперты: Звонок генерала Милли и советника Салливана в Киев может стать заключительным «сеансом связи» перед контрнаступлением ВСУ

Украинскую армию её западные спонсоры продолжают подгонять к началу контрнаступления. Сегодня генсек НАТО Йенс Столенберг фактически дал понять, что Украине пора перестать оттягивать сроки начала контрнаступления, так как «почти всё оружие, которое было обещано Киеву, уже передано». С аналогичными заявлениями выступили в США.


Теперь приходят известия о том, что в Киев вновь позвонили председатель Объединённого комитета начальников штабов США и советник президента США по вопросам нацбезопасности. Поговорить они решили с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.

Основной вопрос состоял в том, чтобы услышать мнение чиновников и военных киевского режима относительно происходящего на фронте, в том числе в районах Бахмута (Артёмовска), Марьинки и Авдеевки. Там буквально ежедневно ВСУ несут не только людские, но и территориальные потери. В Артёмовске украинские войска утратили контроль над вокзалами «Бахмут-1» и «Бахмут-2», отступая с потерями в западных кварталах и лишаясь возможности беспрепятственной транспортной коммуникации с основными силами.

Отдельно был обсужден вопрос и того самого контрнаступления, которого от Киева ожидают его «старшие партнёры», подгоняя вперёд.

Официальный релиз Ермака по вопросу переговоров с Марком Милли и Джейком Салливаном:

Мы с генералом Залужным проинформировали американскую сторону об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель. Акцентировали внимание на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности, поставки вооружения и боеприпасов.

Американские эксперты считают, что этот звонок в Киев можно считать заключительным «сеансом связи» администрации Байдена с офисом Зеленского и командование ВСУ перед обещанным контрнаступлением.

Напомним, что ранее было заявлено о 30-м апреля как вероятной дате начала наступления украинской армии. Однако теперь на Украине снова заявляют о возможном переносе сроков, так как «вновь начинаются дожди». А советник Ермака Подоляк и вовсе предъявил претензии НАТО, заявив, что альянс поставил Украине в лучшем случае 2 процентов от того вооружения, которое требуется Украине для успешного решения военных задач.
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18 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 18:14
    +5
    ........так как «почти всё оружие, которое было обещано Киеву, уже передано».

    А Подоляк указал только 2 % от обещанного, ввести в заблуждение решил.
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 18:23
      +1
      Насчитали 2%? Это значит, что 98% украли и продали.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:45
        +2
        Подоляка слушать нельзя, это украинская крыса, начал врать видно с рождения.
  2. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:24
    +4
    альянс поставил Украине в лучшем случае 2 процентов от того вооружения, которое требуется Украине для успешного решения военных задач

    Я так понимаю, что НАТО должна была просто ВСЁ вооружение передать Украине.
    Когда же до Запада дойдёт, что такой "союзник" это просто гиря на ноге?

    С другой стороны горжусь теми, кто воюет со стороны РФ, так как перемолоть то, что уже было поставлено - это реально подвиг.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:48
      +2
      Цитата: Denis812
      Я так понимаю, что НАТО должна была просто ВСЁ вооружение передать Украине.

      И не только вооружение, но и вместе с солдатами, офицерами, тех. персоналом с запчастями.
      1. Pablo Blade
        Pablo Blade Сегодня, 19:08
        0
        И все равно получилось бы не больше трети от необходимого))
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:29
    +1
    Украинскую армию её западные спонсоры продолжают подгонять к началу контрнаступления.

    Спешат кинуть ВСУ в мясорубку пока Китай не стал весомо влиять на ситуацию. Думаю, что Зеленский и Ко понимают, что "западные партнеры" толкают с этим "контрнаступом" Украину в пропасть и, видимо, пытаются спетлять: стремно наступать с "необкатанной" техникой, без организованного технического обслуживания и неопределенной системе поставки боеприпасов.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:30
    +4
    Зеленский и ко. устроило бы текущее положение вещей, пока можно оставаться у власти и пилить западные деньги. Америкосы, не дураки и это прекрасно понимают, по этому и торопят эту шайку. А наступление будет последним вздохом этой хунты, а дальше неизвестность.
    1. aleksr2005
      aleksr2005 Сегодня, 18:45
      0
      Западники привели к власти на Украине РЕАЛЬНЫХ ФАНАТИКОВ РУСОФОБОВ готовых самопожертвоваться, что бы уничтожить Россию. А вы ошибочно думаете, что Зе и его Ко всё это делает ради денег. Деньги не цель, они их просто попутно зарабатывают.
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:36
    +5
    На фото "чудесная" картина над головой залужного, отражающая мысли этого главкома и остальной окраиной кодлы.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 18:48
      +1
      Странная она. То ли портрет Зе в интерпретации Пикассо, то ли персональный подарок от Зе, нарисованный под коксом...
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 18:54
        +1
        Странная она. То ли портрет Зе в интерпретации Пикассо, то ли персональный подарок от Зе, нарисованный под коксом...

        Портрет Клетчатого... по заказу принца Флоризеля sad
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:50
      +2
      Цитата: VicVic
      На фото "чудесная" картина над головой залужного, отражающая мысли этого главкома и остальной окраиной кодлы.

      Это Зеля рисовал или маляры кисти вытирали?
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:52
    +1
    РФ будет нет тылы уничтожать глубокие и дороги и скопления всу и жд ветки и мосты и штабы гур сбу всу и тп и тд? там как я понял в атаку пойдут от 200к до 1 ляма кто че пишет и говорит ! вся надежда на разведку РФ !
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 19:11
      -1
      вся надежда на разведку РФ !
      Какая надежда, Вы о чем?
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:08
    0
    Когда то, этот период ожидания развязки, будут изучать историки(если еще будут). И будут судить- рядить, кто и что не предусмотрел. А мы живём в этот период. Тревожно.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:10
    0
    Американские эксперты: Звонок генерала Милли и советника Салливана в Киев может стать заключительным «сеансом связи» перед контрнаступлением ВСУ
    . Так то им пинков надовали, но видать у них что филейная, что верхняя часть, сплошная чугуняка.
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:13
    0
    Билеты на Триллер распроданы, зрители купили попкорн, заняли места в зрительном зале. Прозвучало 3 звонка. Погас свет в кинозале.
    - Начинаем!

    am
    Приблизительно так матрасники жаждут Славянской крови!!
    Надеюсь - сейчас ВСЕ понятно, что такое Америка??? am