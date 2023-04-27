Американские эксперты: Звонок генерала Милли и советника Салливана в Киев может стать заключительным «сеансом связи» перед контрнаступлением ВСУ

Мы с генералом Залужным проинформировали американскую сторону об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель. Акцентировали внимание на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности, поставки вооружения и боеприпасов.

Украинскую армию её западные спонсоры продолжают подгонять к началу контрнаступления. Сегодня генсек НАТО Йенс Столенберг фактически дал понять, что Украине пора перестать оттягивать сроки начала контрнаступления, так как «почти всё оружие , которое было обещано Киеву, уже передано». С аналогичными заявлениями выступили в США.Теперь приходят известия о том, что в Киев вновь позвонили председатель Объединённого комитета начальников штабов США и советник президента США по вопросам нацбезопасности. Поговорить они решили с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.Основной вопрос состоял в том, чтобы услышать мнение чиновников и военных киевского режима относительно происходящего на фронте, в том числе в районах Бахмута (Артёмовска), Марьинки и Авдеевки. Там буквально ежедневно ВСУ несут не только людские, но и территориальные потери. В Артёмовске украинские войска утратили контроль над вокзалами «Бахмут-1» и «Бахмут-2», отступая с потерями в западных кварталах и лишаясь возможности беспрепятственной транспортной коммуникации с основными силами.Отдельно был обсужден вопрос и того самого контрнаступления, которого от Киева ожидают его «старшие партнёры», подгоняя вперёд.Официальный релиз Ермака по вопросу переговоров с Марком Милли и Джейком Салливаном:Американские эксперты считают, что этот звонок в Киев можно считать заключительным «сеансом связи» администрации Байдена с офисом Зеленского и командование ВСУ перед обещанным контрнаступлением.Напомним, что ранее было заявлено о 30-м апреля как вероятной дате начала наступления украинской армии. Однако теперь на Украине снова заявляют о возможном переносе сроков, так как «вновь начинаются дожди». А советник Ермака Подоляк и вовсе предъявил претензии НАТО, заявив, что альянс поставил Украине в лучшем случае 2 процентов от того вооружения, которое требуется Украине для успешного решения военных задач.