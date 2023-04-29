Ещё один альбом рыцарских мод



Император Максимилиан I на коне в доспехах, которые полностью закрывают тело коня. Альбом Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге

«Я вижу, что мода изнашивает

больше одежды, чем человек».

Уильям Шекспир



Готические доспехи вместе с подбородником и шлемом салад. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге



Шлемы и латная перчатка. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге



Детали турнирных доспехов. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге



Великолепный рисунок конского доспеха с седлом, ок. 1517, приписываемый Кольману Хельмшмиду, и, вероятно, нарисованный аугсбургским художником и гравером Хансом Бургкмайером Старшим (1473–1531). На нем изображены доспехи с шаффором, украшенным гербом Англии. Вполне возможно, что перед нами эскиз доспехов, которые должны были стать подарком королю Англии Генриху VIII. Темой оформления этого доспеха являются подвиги Геракла – очень популярный в то время сюжет. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том второй. Музей декоративного искусства в Праге



Ещё один конский доспех из альбома Тун-Хоенштайнов, том второй. Конь почему-то непропорционально велик по отношению к всаднику. Музей декоративного искусства в Праге



Рисунок турнирного доспеха для пешего поединка их 64 рисунков второго тома альбома альбома Тун-Хоенштайнов. Музей декоративного искусства в Праге



Изображение турнирных доспехов с нагрудным щитом штехтарчем с решеткой. Копейный крюк – фокр, на рисунке отсутствует. Рисунок из альбома Тун-Хоенштайнов, том второй. Музей декоративного искусства в Праге



Рисунок деталей рыцарского гарнитура, среди деталей которого изображение фокра есть. Альбом Тун-Хоенштайнов, том второй. Музей декоративного искусства в Праге



Весьма схематически выполненный рисунок конской брони и последние 28 рисунков второго тома альбома Тун-Хоенштайнов. Музей декоративного искусства в Праге