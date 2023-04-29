Ещё один альбом рыцарских мод

Император Максимилиан I на коне в доспехах, которые полностью закрывают тело коня. Альбом Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге
«Я вижу, что мода изнашивает
больше одежды, чем человек».
Уильям Шекспир
больше одежды, чем человек».
Уильям Шекспир
История в артефактах. Ещё два года назад после публикации материала «Альбом «Альмайн» – одно из величайших сокровищ Елизаветинской эпохи» (31 марта 2021 года) многие читатели ВО хотели продолжения темы «альбомов» рыцарских мод, поскольку это очень интересный исторический источник. Ведь некоторые люди до сих пор представляют себе процесс изготовления рыцарских доспехов на основе иллюстрации из учебника истории для 6-го класса, где заказчик-рыцарь стоит в полутемной мастерской и где на него примеряют доспехи.
Все это так и было, да, но на этом рисунке не отражена вся закулисная сторона этого дела, где без писца не обошлось.
Во-первых, всякий раз, когда европейский дворянин эпохи Возрождения решал заказать себе доспех, ему чаще всего показывали его рисунок, который отражал все основные характеристики предстоящей работы, которую заказчик должен был официально одобрить и скрепить своей подписью и печатью.
Во-вторых, составлялся контракт с описью затрат на работу и с указанием стоимости израсходованных материалов и трудозатрат. Так что параллельно доспеху создавалась ещё и целая куча разных бумаг. И документы эти сохранились…
Правда, сами рисунки доспехов, которые показывали рыцарю оружейники, чрезвычайно редки, но они часто упоминаются в контрактах и письмах. И понятно, что у них, а также у граверов, были целые альбомы подобных рисунков – своего рода партфолио самых своих удачных работ.
На сегодня были известны два таких альбома – уже названный нами альбом «Альмайн» и «Штутгардская книга доспехов» Йорга Сорга Младшего, изданная в Аугсбурге в 1548–1563 гг. Но было ещё два альбома, замеченных в 1936 году. Правда, считалось, что из-за перипетий Второй мировой войны они утрачены навсегда.
Их называют альбомами графов Тун-Хоенштайнов, а состоят они из множества рисунков, представляющих доспехи, изготовленные в Аугсбурге начиная с конца XV и до XVII века. На низ изображались доспехи, сделанные для семейства Габсбургов оружейником Лоренцом Хельмшмидом (ок. 1445–1515) и его сыном Кольманом (1470/71 – 1532), и в них же находились рисунки известного аугсбургского гравера, украшавшего доспехи, Ханса Бургкмайера Старшего (1473–1531).
В общем, искали их после войны, искали и, в конечном счете, нашли в фондах Музея декоративного искусства в Праге. Причем в отличном состоянии, совершенно доступном для изучения.
Готические доспехи вместе с подбородником и шлемом салад. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге
Первый альбом имеет размер 307 мм на 220 мм и состоит из 82 бумажных листов в переплете телячьей кожи. Он содержит 112 рисунков воинов и коней, одетых в доспехи, а также изображения разобранных доспехов и их отдельных деталей. Рисунки сделаны тушью пером и акварелью, которая имитирует стальное, серебряное и золотое покрытие. На некоторых рисунках воины сражаются. На других они спокойно позируют.
Разобранные на детали доспехи часто встречаются в трактатах XVI века о турнирах, инвентарных описях и каталогах доспехов и оружия для продажи, а также документах с записями работ оружейников или граверов.
Шлемы и латная перчатка. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге
Интересно, что альбом заполнялся постепенно, и самая ранняя его иллюстрация может быть датирована примерно 1460 –1470 гг. А вот изображение шлема с наплечниками и рукавицами на листе бумаги, приклеенном на одну из страниц альбома около 1590–1600 гг., скорее всего, среди них самое позднее.
Принято считать, что большинство из нарисованных в книге доспехов были сделаны в Аугсбурге знаменитыми оружейниками Лоренцем, Кольманом и Дезидериусом Хельмшмидами (1513–1578/79), и что они были изготовлены для трех членов Габсбургского дома: Максимилиана I (1459–1519, император с 1508), Карла V (1500–1558, император с 1530 по 1556) и Фердинанда I (1503–1564, император с 1558).
Детали турнирных доспехов. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том первый. Музей декоративного искусства в Праге
Вопрос был в другом: кто делал эти рисунки? Было бы очень просто считать, что сами они эти доспехи и нарисовали, а ещё свою руку к альбому приложил художник Ханс Бургкмайер. Вот только к началу 1530-х годов они уже либо умерли, либо состарились настолько, что им было не до рисунков.
Доказывается это тем, что рисунки были сделаны на бумаге, которая до 1532 года не использовалась. Тот же Кольман Хельмшмид умер в год, когда она стала использоваться, и теоретически мог их нарисовать. Но дело в том, что применялась она в Аугсбурге с конца 1530-х и до конца 1540-х годов. То есть, скорее всего, все рисунки в этом альбоме сделали спустя какое-то время после смерти Бургкмайера и обоих Хельмшмидов.
Великолепный рисунок конского доспеха с седлом, ок. 1517, приписываемый Кольману Хельмшмиду, и, вероятно, нарисованный аугсбургским художником и гравером Хансом Бургкмайером Старшим (1473–1531). На нем изображены доспехи с шаффором, украшенным гербом Англии. Вполне возможно, что перед нами эскиз доспехов, которые должны были стать подарком королю Англии Генриху VIII. Темой оформления этого доспеха являются подвиги Геракла – очень популярный в то время сюжет. Иллюстрация из альбома Тун-Хоенштайнов, том второй. Музей декоративного искусства в Праге
Причем тот, кто рисовал эти иллюстрации, должен был видеть картины, на которых Максимилиан I был изображен в доспехах и на коне, одетом в доспехи во время въезда в город Люксембург в 1480 году. Рисунок из альбома Тун-Хоенштайнов показывает доспехи Максимилиана I и доспехи его лошади. Оба доспеха были изготовлены Лоренцом Хельмшмидом. Они частично сохранились в Венской оружейной палате и при этом совершенно исключительны тем, что полностью защищают у коня ноги.
Но вот как раз эта конская броня до нас-то и не дошла. Хотя было бы очень интересно посмотреть на этот едва ли не последний писк оружейной моды того времени, связанной с именем императора Максимилиана, которому мы обязаны не только рифлеными доспехами, но, очевидно, первой и последней попыткой целиком и полностью забронировать своего боевого коня!
Ещё один конский доспех из альбома Тун-Хоенштайнов, том второй. Конь почему-то непропорционально велик по отношению к всаднику. Музей декоративного искусства в Праге
Здесь имеются и другие иллюстрации, которые представляют собой копии с иллюстрированной инвентарной описи арсенала Карла V Inventario illuminado. Но, опять же, сделаны они на бумаге, изготовленной в Аугсбурге, и, скорее всего, это работа аугсбургских художников. То есть иллюстрации, которые долгое время считали оригинальными эскизами для будущих доспехов, оказались всего лишь копиями рисунков, которые в настоящее время утеряны.
Но тогда получается, что этот иллюстрированный альбом есть не что иное, как своего рода отчет о доспехах, сделанных в конце XV века, куда добавлены ещё и иллюстрации из иллюстрированной инвентарной описи арсенала Карла V. То есть эта опись была известна в Аугсбурге (подлинник или копия), после чего отдельные «картинки» из этого документа были скопированы.
Что касается второго альбома, то он больше по объему. Размеры 416 мм на 291 мм. В нем 115 листов. Переплет из телячьей кожи. В альбоме 155 рисунков, изображающих воинов и коней, одетых в доспехи, а также детали доспехов в разобранном виде. Считается, что рисунки варьируются по времени от последней четверти XV века до второго десятилетия XVII века.
Если говорить об изображенных в альбоме доспехах, то они, вероятнее всего, были изготовлены такими знаменитыми аугсбургскими мастерами, как Кольман и Дезидериус Хельмшмидами, Матиасом Фрауэнпрайсом Младшим (ок. 1530–1575) и Антоном Пефенхаузером (ок. 1525–1603).
Рисунок турнирного доспеха для пешего поединка их 64 рисунков второго тома альбома альбома Тун-Хоенштайнов. Музей декоративного искусства в Праге
64 рисунка изображают доспехи и доспешные гарнитуры 1550–1570 гг. Причем интересно, что фигуры воинов на этих иллюстрациях были сначала нарисованы при помощи трафаретов. А сами эти трафареты часто переворачивали для того, чтобы получить обратные изображения этих же фигур. Вот почему одни фигуры получились смотрящими влево, тогда как другие смотрят вправо. Но при этом если фигура одета в асимметричные доспехи, то она всегда повернута к зрителю левой стороной.
Изображение турнирных доспехов с нагрудным щитом штехтарчем с решеткой. Копейный крюк – фокр, на рисунке отсутствует. Рисунок из альбома Тун-Хоенштайнов, том второй. Музей декоративного искусства в Праге
Есть в этих иллюстрациях и некие труднообъяснимые условности.
Например, на доспехах не изображен фокр – крюк для поддержки копья, хотя в руках у воина на рисунке такое копье, которое без него попросту не удержать. Однако тот же фокр в деталях гарнитура нарисован. То есть, очевидно, что на фигуре его не нарисовали принципиально, но заказчик доспеха был об этом прекрасно осведомлен и, более того, он совершенно точно знал, что эту деталь ему непременно сделают!
Интересно и то, что в альбоме среди рисунков совершенно нет вороненых доспехов. Впрочем, на этот вопрос можно попытаться ответить. Ведь создавался он в то время, когда в черный цвет при помощи либо краски, либо воронения окрашивались доспехи кирасиров и рейтаров, принадлежавших к «черным бандам». И, видимо, знатные заказчики доспехов из альбома просто не желали иметь с ними ничего общего!
Рисунок деталей рыцарского гарнитура, среди деталей которого изображение фокра есть. Альбом Тун-Хоенштайнов, том второй. Музей декоративного искусства в Праге
Вторая группа рисунков (63) также изображает рыцарей в доспехах самого разного предназначения, в том числе и верхом на одоспешенных конях, которые могут быть датированы 1545–1560 гг.
Весьма схематически выполненный рисунок конской брони и последние 28 рисунков второго тома альбома Тун-Хоенштайнов. Музей декоративного искусства в Праге
Оставшиеся 28 рисунков также включают различные изображения воинов и коней, одетых в доспехи. Причем временной промежуток они охватывают с 1480 по 1620 год. Считается, что качество этих рисунков хуже, чем рисунков из предыдущего тома, так что их вряд ли показывали заказчикам. Но тогда для чего они были помещены в этот альбом?
Возможно, для того, чтобы служить наглядным материалом для самих оружейников. Им-то исключительно красивые рисунки были не нужны, довольно было и примитивных эскизов.
Как бы там ни было, а оба тома этого альбома предоставляют нам замечательную возможность рассмотреть и изучить в деталях доспехи рыцарей эпохи Ренессанса, периода небывало высокого расцвета и столь же стремительного заката этого вида военного снаряжения!