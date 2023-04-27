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На церемонии передачи топлива на АЭС «Аккую» президент РФ заявил о вхождении Турции в клуб стран с ядерной энергетикой

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На церемонии передачи топлива на АЭС «Аккую» президент РФ заявил о вхождении Турции в клуб стран с ядерной энергетикой

Турция и Россия, вопреки давлению Запада на Анкару, продолжают развивать кооперационное сотрудничество во многих сферах, особенно экономической и торговой. Самым ярким примером растущего стратегического партнерства двух государств является строительство Госкорпорацией «Росатом» в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря крупнейшей в мире атомной электростанции «Аккую».


Сегодня в этом совместном проекте произошел один из самых значимых этапов — поставка из России первой партии ядерного топлива для энергоблока № 1 турецкой АЭС. По этому случаю состоялась торжественная церемония, в которой по видеоконференцсвязи приняли участие президенты двух стран.

Глава российского государства особо отметил, что без личной поддержки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было невозможно говорить об успехах этого проекта, начатого в 2018 году. Президент РФ отметил, что теперь Турция стала полноправным членом клуба стран с ядерной энергетикой.

Строящаяся АЭС «Аккую» — самая крупная в мире, она будет покрывать 10% потребности страны в электроэнергии, при этом на станции многоступенчатая система безопасности

— подчеркнул российский лидер.

Говоря о дальнейшем развития сотрудничества двух стран, Путин напомнил, что Россия успешно создает на территории Турции крупный газовый хаб. В ближайшее время между нашими государствами значительно увеличится количество авиарейсов. Президент напомнил, что в 2022 году товарооборот России и Турции превысил 62 млрд долларов, в планах увеличить его еще больше.

Следует отметить, что церемония поставки ядерного топлива на важнейшую для энергетики, а значит, и экономики Турции электростанцию состоялась накануне президентских выборов в исламском государстве. Такое важное событие, как и дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства Москвы и Анкары, несомненно, окажет поддержку Тайипу Эрдогану среди электората.

Кстати, именно на этой церемонии президент Турции Эрдоган появился впервые после известий о болезни. Официальная версия Анкары - желудочный грипп.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:49
    +5
    Поздравили друг друга..Турки получат дешевую энергию,а бандера вооружение из Турции.Круговорот бабла в природе
    1. KCA
      KCA Сегодня, 19:25
      0
      Владелец АЭС Росатом, ежели чо, а не Турция, поставки ТВЭЛ и приём отходов Россия, это, скорее, нам большой плюс, а не Турции, только не говорите что мы отходы собираем, да, собираем, потому-то отходы переходят в доходы, БН-800 полностью загружен МОКС сборками, в ВВЭР частично загружают, когда построят БН-1200 и БРЕСТ переработают все отходы на новое топливо для ВВЭР, отходы обратно, в БРЕСТ, и так по замкнутому циклу
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:35
        0
        Про отходы я не говорю,работал в энергогенерации и представляю,что это такое.Тут главный вопрос-насколько мы доверяем туркам.Замечу,что они строят нам препоны,поставляют вооружение киевскому режиму.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:54
    +7
    Эх, не впадать бы в крайности! Все это хорошо. Но. Не забываем, что Турция - член НАТО. НАТО- наш враг. Все может изменится в одночасье. Хорошо, что Эрдоган блюдет интересы страны. Кто придёт на смену ему? Какая партия? Не повторить бы ошибок прошлого.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:11
      +4
      Истину говорите, ярчайший пример - Германия, которую наши верха считали другом и партнёром, чуть ли не основным, развернулась вновь на 180°, теперь она один из врагов. Никому доверять нельзя, вот такой урок должны усвоить раз и навсегда.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:15
    0
    Генеральный заказчик, инвестор проекта и владелец станции после запуска — АО «Аккую Нюклеер» (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi).
    Акционеры АО «Аккую Нюклеер»:
    ЗАО «Атомстройэкспорт» 2,267%
    ОАО «Интер РАО» 0,820%
    ОАО «Концерн Росэнергоатом» 21,948%
    АО «Атомтехэнерго» 0,025
    АО «Атомэнергоремонт» 0,025
    АО «Русатом Энерго Интернешнл» 74,915

    Что в этом списке позволяет гаранту заявлять будто Турция - типа вошла в ядерный энергетический клуб? belay Вроде как это чисто наша станция, просто расположенная за границей, нет? what
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:16
      +1
      Ну тогда надо было сказать, что ядерный клуб вошёл в Турцию) но, думаю, Эрдогану бы не особо понравилось такое построение фразы)
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: paul3390
      Генеральный заказчик, инвестор проекта и владелец станции после запуска — АО «Аккую Нюклеер» (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi).
      Акционеры АО «Аккую Нюклеер»:
      ЗАО «Атомстройэкспорт» 2,267%
      ОАО «Интер РАО» 0,820%
      ОАО «Концерн Росэнергоатом» 21,948%
      АО «Атомтехэнерго» 0,025
      АО «Атомэнергоремонт» 0,025
      АО «Русатом Энерго Интернешнл» 74,915

      Что в этом списке позволяет гаранту заявлять будто Турция - типа вошла в ядерный энергетический клуб? belay Вроде как это чисто наша станция, просто расположенная за границей, нет? what

      Уважаемый paul 3390!
      Как неоднократно заявлял Е.Я.Сатановский, АЭС строилась в инвестиционном порядке, т.е. за деньги РФ.( доказательств не имею).
      "...это чисто наша станция, просто расположенная за границей, нет? "
      И? Что, если все станет не " по нашему", ( нууу, типа выборы в Турции пройдут не так, как хотелось-бы нам),- мы эту АЭС верхнем себе?! Или будет как с более чем с 300-ми млрд замороженных? С Набиулиной не спросили. А здесь вообще мутно...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 19:41
        0
        Что, если все станет не " по нашему"

        А что - османы имеют технические возможности юзать АЭС без нашего согласия?? belay what
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:41
    0
    Мне так кажется, что турки больше других заработали уже на нашей войне.
    И вашим и нашим.
    Ласковый теленок.... а скорее турецкий базар.