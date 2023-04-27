На церемонии передачи топлива на АЭС «Аккую» президент РФ заявил о вхождении Турции в клуб стран с ядерной энергетикой

Строящаяся АЭС «Аккую» — самая крупная в мире, она будет покрывать 10% потребности страны в электроэнергии, при этом на станции многоступенчатая система безопасности

Турция и Россия, вопреки давлению Запада на Анкару, продолжают развивать кооперационное сотрудничество во многих сферах, особенно экономической и торговой. Самым ярким примером растущего стратегического партнерства двух государств является строительство Госкорпорацией «Росатом» в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря крупнейшей в мире атомной электростанции «Аккую».Сегодня в этом совместном проекте произошел один из самых значимых этапов — поставка из России первой партии ядерного топлива для энергоблока № 1 турецкой АЭС. По этому случаю состоялась торжественная церемония, в которой по видеоконференцсвязи приняли участие президенты двух стран.Глава российского государства особо отметил, что без личной поддержки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было невозможно говорить об успехах этого проекта, начатого в 2018 году. Президент РФ отметил, что теперь Турция стала полноправным членом клуба стран с ядерной энергетикой.— подчеркнул российский лидер.Говоря о дальнейшем развития сотрудничества двух стран, Путин напомнил, что Россия успешно создает на территории Турции крупный газовый хаб. В ближайшее время между нашими государствами значительно увеличится количество авиарейсов. Президент напомнил, что в 2022 году товарооборот России и Турции превысил 62 млрд долларов, в планах увеличить его еще больше.Следует отметить, что церемония поставки ядерного топлива на важнейшую для энергетики, а значит, и экономики Турции электростанцию состоялась накануне президентских выборов в исламском государстве. Такое важное событие, как и дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства Москвы и Анкары, несомненно, окажет поддержку Тайипу Эрдогану среди электората.Кстати, именно на этой церемонии президент Турции Эрдоган появился впервые после известий о болезни. Официальная версия Анкары - желудочный грипп.