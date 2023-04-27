Работы ведутся днём и ночью. Что касается деталей и узлов, то они проходят тщательное тестирование. Хотел бы отметить, что по состоянию на 23 апреля, у нас уже было задействовано 2 двигателя. Работы по регулировке и измерениям находятся ещё в процессе. Также нужно не забывать и о техосмотре, как важной составляющей этого воздушного судна

Именно в этом месте проводятся одни из самых сложных испытаний, проверяется авионика и электроника, трансмиссия и двигатель. Именно здесь и получит одобрение эта машина

На проверку двигателя мощностью 2,5 тыс лошадиных сил, обычно требуется порядка 15 часов беспрерывной работы. Если никаких проблем не выявлено, то вертолёт готовится к своему первому полёту

В Турции впервые запустили двигатель вертолёта ATAK 2 отечественного производства. Винтокрылая машина была разработана турецкой государственной аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), заключившей контракт с Управлением оборонной промышленности Турции.Как сообщил конструктор проекта тяжёлого боевого вертолёта Мехмет Йылмаз, его реализация стартовала в 2019 году и по-прежнему продолжается. По его словам, в саму работу над его созданием были вовлечены до 1,5 тыс. специалистов.– рассказал Йылмаз в беседе с Anadolu.В то же время руководитель проекта напомнил, что в ангаре под номером 993, где сейчас проходит тестирование ATAK 2, до этого проводились работы по строительству другого многоцелевого вертолёта GÖKBEY.Вот что он высказал по этому поводу:Также конструктор из Турции уточнил, что наличие в нём до 600 сенсоров различного типа позволяет в полной мере оценить характеристики этого вертолёта.Мехмет Йылмаз:Для справки: TAI T929 ATAK 2 – двухмоторный тяжёлый ударный вертолёт, разрабатываемый турецкой компанией Turkish Aerospace Industries. Эта машина предназначена для выполнения штурмовых, радиоэлектронных и разведывательных задач при любых погодных условиях.