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В Турции впервые запустили двигатель вертолёта ATAK 2 отечественного производства

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В Турции впервые запустили двигатель вертолёта ATAK 2 отечественного производства

В Турции впервые запустили двигатель вертолёта ATAK 2 отечественного производства. Винтокрылая машина была разработана турецкой государственной аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), заключившей контракт с Управлением оборонной промышленности Турции.


Как сообщил конструктор проекта тяжёлого боевого вертолёта Мехмет Йылмаз, его реализация стартовала в 2019 году и по-прежнему продолжается. По его словам, в саму работу над его созданием были вовлечены до 1,5 тыс. специалистов.

Работы ведутся днём и ночью. Что касается деталей и узлов, то они проходят тщательное тестирование. Хотел бы отметить, что по состоянию на 23 апреля, у нас уже было задействовано 2 двигателя. Работы по регулировке и измерениям находятся ещё в процессе. Также нужно не забывать и о техосмотре, как важной составляющей этого воздушного судна

– рассказал Йылмаз в беседе с Anadolu.

В то же время руководитель проекта напомнил, что в ангаре под номером 993, где сейчас проходит тестирование ATAK 2, до этого проводились работы по строительству другого многоцелевого вертолёта GÖKBEY.

Вот что он высказал по этому поводу:

Именно в этом месте проводятся одни из самых сложных испытаний, проверяется авионика и электроника, трансмиссия и двигатель. Именно здесь и получит одобрение эта машина

Также конструктор из Турции уточнил, что наличие в нём до 600 сенсоров различного типа позволяет в полной мере оценить характеристики этого вертолёта.

Мехмет Йылмаз:

На проверку двигателя мощностью 2,5 тыс лошадиных сил, обычно требуется порядка 15 часов беспрерывной работы. Если никаких проблем не выявлено, то вертолёт готовится к своему первому полёту

Для справки: TAI T929 ATAK 2 – двухмоторный тяжёлый ударный вертолёт, разрабатываемый турецкой компанией Turkish Aerospace Industries. Эта машина предназначена для выполнения штурмовых, радиоэлектронных и разведывательных задач при любых погодных условиях.
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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:19
    +1
    Сколько лошадиных сил выдаёт движок?
    И не по теме.Про Турцию пишут,а про наши новости нет.
    В Санкт-Петербурге сегодня спустили на воду новую большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Можайск».
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:25
      -1
      В статье сказано про мощность двигла.Тут,наверняка спецы с Запорожья поучаствовали.ТВ 117 последних версий имеет приблизительно ту же мощность
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 19:31
        0
        ТВ3-117 там стоит, климовской разработки.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:31
      0
      Показывали по ТВ это сюжет. Первый раз показали гребной винт подлодки. Всегда скрывали - аж драпировали брезентом, а тут показали во всей красе. Болт на секретность стали класть?
  2. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:26
    +1
    Техническая грамотность статей не сайте продолжает катиться вниз...
    Вообще приступили к наземным испытаниям винтомоторной группы.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:31
      0
      А вот критиковать редакцию ВО опасно! Обязательно накажут! Не любят они правды!