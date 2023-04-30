Торжество демократии: Карлсон, которого ушли

Мужчина в самом расцвете сил
Такера Карлсона сегодня вечером не будет – так лаконично можно описать спешное увольнение популярного телеведущего с телеканала Fox News. Шоу Tucker Carlson Tonight последний раз вышло в эфир 21 апреля и, похоже, больше не вернется на экраны под прежним названием.
Проект казался живучим – первый выпуск вышел 14 ноября 2016 года. Выходила программа в прайм-тайм и в свое время выходила на позиции самого рейтингового шоу в Америке. Аудитория могла достигать 4–5 млн. зрителей. Заменили великолепного Карлсона совершенно беззубым и стерильным Брайаном Килмидом. Известен он только туповатой сентенцией:
«Не все мусульмане – террористы, но все террористы – мусульмане».
Потом долго извинялся, уверял, что оговорился. Но осадок остался.
Как уже упоминалось в начале статьи, очень удивительно, что Такера слили только сейчас. За свою карьеру в Fox News он запомнился множеством замечательных событий.
Первое – позволил себе пройтись катком по Black Lives Matter.
Второе – прямо уличил ню-модель Карен Макдугал в вымогательстве у Дональда Трампа. У парочки был роман еще до президентского срока, и Карен решила этим воспользоваться.
Третье – он верил, что в Соединенных Штатах делается все, чтобы выдавить белое население на задворки. И он не боялся это доносить до своих телезрителей.
Официальная американская пропаганда обвиняет Карлсона в нападках на Байдена. Впрочем, любой трезвомыслящий не найдет в словах телеведущего ничего предосудительного. Например, такое:
«Джо Байден теряет способность говорить. В его возрасте это нормально, ему 80 лет. У Джо уже просто нет интеллектуальных сил, чтобы просто управлять страной».
Он боялся обвинять американскую верхушку в подрыве «Северных потоков». Зеленскому он адресовал упреки в коррумпированности и лицемерии. И, наконец, о санкциях против России:
«Настоящей угрозой были беспрецедентные экономические санкции, которые Байдену позволили применить. Эти санкции, как мы помним, должны были навредить России. Но уже к марту прошлого года было очевидно, что они навредили США гораздо больше, чем России».
В общем, Такер Карлсон был нашим человеком в Америке, и это не могло не раздражать местные элиты.
Звенья одной цепи
Американский истеблишмент стареет. Причем стареет некрасиво, обнажая самые неприглядные стороны. Достаточно посмотреть на жизнедеятельность Джо Байдена, чтобы понять весь трагизм истории.
Дядюшка Джо на днях собрался баллотироваться на второй. Это замечательное событие невозможно обойти вниманием. Можно много говорить о теории заговора, но назвать случившееся совпадением нельзя ни в коем случае. Обратите внимание на последовательность событий. Сначала на Дональда Трампа обрушивается совершенно незначительное даже по американским меркам обвинение с последующим арестом.
О том, что Дональд сластолюбец и не чурается связей на стороне, знали и до, и во время, и после его президентства. Знали и об отступных, выплаченных Сторми Дэниелс за молчания о регулярных соитиях. Копеечные по мерках американского высшего света 130 тыс. долларов были выплачены из предвыборного фонда кандидата в президенты. Это и есть главное преступление Дональда. Но наказание прилетело только в начале апреля 2023 года – ровно за три недели до объявления Байдена кандидатом президентской гонки 2024 года. Обыкновенное устранение конкурентов в грубой форме.
Еще совсем недавно за подобное американская «демократия» могла наложить санкции на целое государство и на отдельного лидера. А сейчас показывают всему миру, как надо делать и с кого брать пример. Все дело в том, что Байден, несмотря на старческое слабоумие, в любом случае должен был баллотироваться на второй. По другому просто нельзя – президент-«односрочка» считается в США неудачником и маргиналом. Например, таким как Трамп. Он, кстати, так и смог простить себе, народу и своему окружению свой единственный срок в Белом доме. И готов был дать бой в следующем году.
В любой другой ситуации Байдену не следовало опасаться за престол – на фоне Трампа самый захудалый президент выглядит адекватно. Но Америка с февраля прошлого года увязла в политическом противостоянии с России, и обещанной победы не видно даже очень вооруженным взглядом. А как бы поражение Кремля достойно смотрелось на короне выживающего из ума американского лидера. Но Байден, точнее, его команда, не видят разрешения украинского кризиса на своих условиях как минимум до выборов 2024 году. А с ним и разрешение политического и экономического кризиса в стране.
Хотя, прямо скажем, американцы меньше всех ощутили последствия тупого упорства киевского режима. Но проблема есть, и решить её Байден не в состоянии. Значит, надо зачищать поляну в лучших традициях мировой тирании внутри страны. Начали с Трампа, как наиболее опасного игрока. За ним последуют люди, которых в США называют красивым словом «трамписты». Вот по этой схеме и полетела голова уважаемого Такера Карлсона.
Второе совпадение – ведущего увольняют 21 апреля, а уже 25 апреля Джо Байден заявляет о своем желании баллотироваться на второй срок. И никто даже в не может обсмеять старика на традиционном вечернем шоу, которое собирает миллионы зрителей. Сменщик Карлсона Брайан Килмид? Он будет держаться за своё кресло – пример предшественника хорошо учит держать язык за зубами.
Карлсон не единственный пример, как нужно готовить поляну по-американски.
Известного телеведущего Дона Лемона убрали в начале апреля без объяснения причин. Он, помимо всего прочего, нехорошо для Байдена отзывался о стариках в правительстве.
В этой же обойме коллективный канселлинг некогда выдающегося журналиста и писателя Сеймура Херша. Репортер прославился на весь мир во время вьетнамской войны, когда рассказал о резне в деревушке Май Лай – тогда американцы убили более пяти сотен мирных жителей. Гораздо позже он макнул американскую военщину в нечистоты, опубликовав серию статей о бесчеловечных пытках в тюрьме Абу-Грейб. Премиями в свое время его просто осыпали – в 1970 году Пулитцеровская, в 1975 году имени Хиллмана, в 2005 году особый приз за мужество.
Сейчас старик Херш известен, прежде всего, расследованием подрыва американцами «Северного потока» и коррупционных схем Зеленского. Последний увел из западной помощи не менее 400 млн долларов себе на счета. Но репортера сейчас просто смешивают с грязью, указывая и на старческий маразм, и на непроверенные источники. Глядишь, 86-летнего Херша вот-вот обвинят в домогательствах – в США сейчас несложно найти диву с соответствующим заявлением и историей.
Искоренение любого антиукраинского мнения становится новой охотой на ведьм для американской администрации.
Старая американская добродетель, которая удивительным образом созвучна с российской, становится ненавистной у местных элит. На Карлсона спустили всех собак, опубликовали дискредитирующую его переписку, а бонзы Пентагона даже не скрывают злорадства от его увольнения.
В конце стоит привести слова нашего героя, которые он произнес в эфире уже не в статусе ведущего Fpx News:
«Мест, где всё ещё можно найти американцев, говорящих правду, осталось не так много, но они есть, и этого достаточно. Пока вы слышите эти слова, существует надежда. Скоро увидимся».