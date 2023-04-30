Торжество демократии: Карлсон, которого ушли

Мужчина в самом расцвете сил

«Не все мусульмане – террористы, но все террористы – мусульмане».

«Джо Байден теряет способность говорить. В его возрасте это нормально, ему 80 лет. У Джо уже просто нет интеллектуальных сил, чтобы просто управлять страной».

«Настоящей угрозой были беспрецедентные экономические санкции, которые Байдену позволили применить. Эти санкции, как мы помним, должны были навредить России. Но уже к марту прошлого года было очевидно, что они навредили США гораздо больше, чем России».

Звенья одной цепи

«Мест, где всё ещё можно найти американцев, говорящих правду, осталось не так много, но они есть, и этого достаточно. Пока вы слышите эти слова, существует надежда. Скоро увидимся».