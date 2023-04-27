Европейская пресса: украинское командование сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление

В европейской прессе пишут о том, что украинское командование «сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление». Отмечено, что возникли и значительные разногласия между чиновниками в Киеве и Вашингтоне, вылившиеся в медиа. Например, командующий объединёнными силами в Европе американский генерал Каволи на слушаниях в конгрессе заявил, что США и другие союзники Украины поставили для ВСУ 98 процентов обещанного оружия и техники, а в офисе Зеленского заявляют, что «98 процентов как раз таки не поставлено, а поставлено лишь 2 процента необходимого».
Швейцарское издание NZZ сегодня пишет о том, что «основной причиной задержки украинского контрнаступление является недостаточные объёмы поставленной военной техники».
Из статьи швейцарских журналистов:
В конце 2022 года украинский генерал Залужный заявил о потребности ВСУ в 300 танках. А поставлено на данный момент в лучшем случае 200. Причём западные танки («Леопарды», «Челленджеры») – в лучшем случае треть от этого числа. Пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем на Украине прибудут американские «Абрамсы».
То же издание заявляет, что для успешного контрнаступления Украине не хватает артиллерии и боеприпасов к ней.
NZZ:
Но даже если бы вся эта техника была поставлена сейчас, то многие бы её образцы просто увязли в размокших почвах. Ливни на большей части Украины будут лить и в мае.
То есть, теперь в моде на Западе муссирование тем о двух бедах Украины, мешающих началу контрнаступления: мало техники и много грязи. Но, судя по всему, для американской администрации это не является значительным аргументом, ведь Байдену и тем, кто стоит у него за спиной, нужен конкретный результат на фоне спущенных в украинскую воронку 100 с лишним миллиардов долларов чуть более чем за год.