Военное обозрение
Войти Регистрация

Европейская пресса: украинское командование сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление

21
Европейская пресса: украинское командование сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление

В европейской прессе пишут о том, что украинское командование «сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление». Отмечено, что возникли и значительные разногласия между чиновниками в Киеве и Вашингтоне, вылившиеся в медиа. Например, командующий объединёнными силами в Европе американский генерал Каволи на слушаниях в конгрессе заявил, что США и другие союзники Украины поставили для ВСУ 98 процентов обещанного оружия и техники, а в офисе Зеленского заявляют, что «98 процентов как раз таки не поставлено, а поставлено лишь 2 процента необходимого».


Швейцарское издание NZZ сегодня пишет о том, что «основной причиной задержки украинского контрнаступление является недостаточные объёмы поставленной военной техники».

Из статьи швейцарских журналистов:

В конце 2022 года украинский генерал Залужный заявил о потребности ВСУ в 300 танках. А поставлено на данный момент в лучшем случае 200. Причём западные танки («Леопарды», «Челленджеры») – в лучшем случае треть от этого числа. Пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем на Украине прибудут американские «Абрамсы».

То же издание заявляет, что для успешного контрнаступления Украине не хватает артиллерии и боеприпасов к ней.

NZZ:

Но даже если бы вся эта техника была поставлена сейчас, то многие бы её образцы просто увязли в размокших почвах. Ливни на большей части Украины будут лить и в мае.

То есть, теперь в моде на Западе муссирование тем о двух бедах Украины, мешающих началу контрнаступления: мало техники и много грязи. Но, судя по всему, для американской администрации это не является значительным аргументом, ведь Байдену и тем, кто стоит у него за спиной, нужен конкретный результат на фоне спущенных в украинскую воронку 100 с лишним миллиардов долларов чуть более чем за год.
Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:06
    -1
    Вы уж там определитесь.Заждались уже врезать молотком в крышку гроба украинствующих.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:34
      -1
      США и другие союзники Украины поставили для ВСУ 98 процентов обещанного оружия и техники, а в офисе Зеленского заявляют, что «98 процентов как раз таки не поставлено, а поставлено лишь 2 процента необходимого»

      Точно, то, что англосаксы зомбировали украинцев на 98%.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 20:35
      -3
      Чем гуще трава, тем легче косить.
      Зерновая сделка...
      И южмаш наши будут... Кормушки.
      Все ьандеры в мюнхен сослать
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 21:10
      +3
      Ну таки они еще не поняли, с кем связались!
      Это мы знаем "братьев" как облупленных...

      То есть получать оружие - это плюс. Но помирать с ним - это минус... Так что теперь начнется новый раунд нытья и шантажа, ведь западные страны "вписались и вложились", и легкой дороги назад уже нет. Х-лы долгие годы нам рассказывали о братстве и что без дешевого газа плохо, доили и при этом предавали нас заодно с западными "великими дрУзями".

      И теперь эту же песню запели своим новым покровителям! Ох и в вязкую же субстанцию спонсоры влезли... Только теперь список требований изменился, а суть осталась.
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:07
    0
    Понятно. Коллекторы в дверь стучат....
    А на самом деле готовятся разом и списать эти 100 ярдов...
    Концы в воде....
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:17
    0
    Байдену рейтинг надо поднимать. Либо наступают, либо теряют финансирование, и заканчивают с тем что дали сейчас. Вот пусть и думают. request
    1. al3x
      al3x Сегодня, 20:23
      +7
      Ну пока что не видно, чтобы финансирование даже в отдалённой перспективе решили прекратить. Наоборот, только одобряют всё новые и новые пакеты военной и экономической помощи.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:42
        0
        Цитата: al3x
        Ну пока что не видно, чтобы финансирование даже в отдалённой перспективе решили прекратить. Наоборот, только одобряют всё новые и новые пакеты военной и экономической помощи.

        Это не из-за любви к Украине, это от ненависти к России.
        1. al3x
          al3x Сегодня, 21:03
          +5
          Это не меняет сути. Поток вооружения натовского стандарта на Украину только увеличивается, советское уже почти всё выгребли и принялись заваливать своей техникой.
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:20
    +1
    В европейской прессе пишут о том, что украинское командование «сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление». Отмечено, что возникли и значительные разногласия между чиновниками в Киеве и Вашингтоне, вылившиеся в медиа.

    Старую песню затянули опять. Разногласия sad
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:33
    +1
    В европейской прессе пишут о том, что украинское командование «сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление».

    Возможно командование понимает, что контрнаступ может привести к краху ВСУ. Потери могут стать не восполнимыми, но западу на это чихать.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:41
      +1
      Возможно в еврайхе решили, что они смогут сильнее насолить России, если контрнаступ провалится. Так как что потом делать с Украиной наше руководство не знает, кормить украинских пенсионеров и чинить украинскую разваливающуюся инфраструктуру они кажется не хотели никогда
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:11
      0
      Конечно понимают, наверху там далеко не все идиоты, потому и не спешат.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:37
    +1
    Да, момент истины приближается. Пружина сжата до предела. Удар будет. Наверное, в ближайшее время. Все очень напоминает канун Курской дуги. Ну, разве за исключением информационной составляющей. За такие "сливы" информации и с той и с нашей стороны головы бы оторвывали мгновенно. Но, что есть, то есть. Нашим бойцам на передовой- берегите себя, бейте бандеровскую гадину. Не поддавайтесь на уловки, не теряйте бдительности.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:39
    -2
    Скоро в Брюсселе решат отправить специальные заградотряды для ускорения наступления
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:45
    0
    Европейская пресса: украинское командование сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление
    . Обороняются на укрепленных позициях и в жилых/промышленных застройка, это не тоже самое, что вывести войска в поля и пытатся наступать!
    Что б там про ВСУшных командиров не говорили, но они это прекрасно понимают и не хотят проверять, на сколько их "гвардии контр наступа" хватит...
    Когда они войска в полях уробят/похоронят, кому они будут нужны? Кто и зачем им будет бабло и прочее давать?
    Сплошные потери, однако.
  9. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:51
    0
    Украинское командование уже б решилось наконец на что-то.
    Чтобы было уже понятно, что с ним делать. Пока понимания не имею...
  10. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:56
    +1
    Даже не знаю , что лучше, то ли , что бы они побыстрее начали. то ли наоборот. И там и тут и плюсы и минусы. С одной стороны мы усиливаемся (впрочем и они тоже), с другой стороны чуть ли не каждый день обстрелы и гибель невинных мирных жителей!
  11. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 21:13
    0
    Сто миллиардов для администрации Байдена это копейки. Они нервничают ибо у них паранойя что их дурят насчёт опасности грязи для наступления ВСУ.
  12. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:36
    0
    Чувствуя ботинки "западных друзей" у себя, чуть пониже спины, и понимая, что к контрнаступлению ВСУ не готовы, Зеленский делает спасительный звонок товарищу Си.
    В данном случае обе стороны разговора надеются на результат: Пекин проявит себя миротворцем если сможет приостановить масштабные боевые действия, которые однозначно начнутся с началом контрнаступления, а Киев, сославшись на начавшийся диалог, использует возможность ещё немного подзатянуть с началом контрнаступления.
    В офисе президента Украины разговор назвали "длинным и содержательным". Киев также объявил о назначении посла, но не уточнил личность дипломата. Стоит отметить, что у Украины не было посла в Китае со смерти предыдущего представителя Сергея Камышева в феврале 2021 года. Да и отношения Киева с Пекином сложно назвать тёплыми, так как Украина, в свое время, чтобы угодить США, заблокировала уже совершённую сделку с Китаем о продаже украинского завода в Запорожье.
  13. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 22:22
    0
    Бидону нужны не глобальные победы над Россией, а так мелкие подвижки, которые красочно преподнесут подконтрольные СМИ как победу. Поэтому они и толкают укров к более активным действиям для создания привлекательной картинки на которой отважные борцы за свободу и демократию кладут свои жизни десятками тысяч. А во главе всех конечно Плешивый Бидон. Получится настоящий Голливуд.
    А победу над Россией они видели в страшном сне. Поскольку им прилетит массовая рассылка ядреных посылок в тот день когда Россию победят. Поэтому и не дают оружия много, а то как бы чего не вышло. А если украинцы опять пойдут а атаку и все полягут, нанеся России значительный ущерб - это будет просто замечательно. Вдобавок к этому это будет для них поводом закинуть еще больше оружия на окраину и сделать еще один виток противостояния в Россией без опасности начать прямое столкновение. После провала контрнаступа должны дать самолеты и больше танков. И так далее пока не кончатся материальные ресурсы.