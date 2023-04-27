Европейская пресса: украинское командование сопротивляется инициативе по скорейшему переходу ВСУ в контрнаступление

В конце 2022 года украинский генерал Залужный заявил о потребности ВСУ в 300 танках . А поставлено на данный момент в лучшем случае 200. Причём западные танки («Леопарды», «Челленджеры») – в лучшем случае треть от этого числа. Пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем на Украине прибудут американские «Абрамсы».

Но даже если бы вся эта техника была поставлена сейчас, то многие бы её образцы просто увязли в размокших почвах. Ливни на большей части Украины будут лить и в мае.