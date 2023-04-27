Появились кадры с детонацией ЗРК С-300 ВСУ в результате поражения российским дроном «Ланцет»

Появились эффектные кадры с уничтожением российским БПЛА «Ланцет» ЗРК С-300 ВСУ.
В одном из случаев в результате удара дрона сдетонировали ЗУР С-300. И в результате детонации оказалась повреждена и находившаяся по соседству вторая самоходная пусковая установка.
В другом случае установка была поражена на марше.
Тем временем на Артемовском направлении фронта российским военнослужащим удалось прорвать линию обороны противника к северу от населенного пункта Хромово и занять часть ранее удерживаемых боевиками траншей.
В северо-западной части Артемовска (Бахмута) российские штурмовые отряды продолжают выдавливать боевиков ВСУ с позиций в районе Забольница. В центральной части города подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на улицах Полевая и Первая Лесная. В южных районах Артемовска продолжается штурм позиций противника в районе стелы с самолетом.
В юго-западной части города боевики ВСУ при отступлении подорвали свою главную оборонительную позицию в этом районе. На кадрах, опубликованных украинскими военными, видно, что 10-этажный жилой дом подорван, а не уничтожен ударом российской авиации, как ранее утверждал ряд западных СМИ.
Украинское командование продолжает переброску резервов к линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. ВСУ наращивают группировку войск и увеличивают интенсивность обстрелов. По данным аэроразведки, в полях на этом участке фронта фиксируются десятки застрявших в полях в грязи БТР и полученных украинской армией от стран Запада бронеавтомобилей. Ситуация для противника усложняется переменчивой погодой и дождями.
Также сообщается об обстреле боевиками киевского режима двух населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. В результате артиллерийских ударов нарушено электроснабжение в селах Горналь и Гуево. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.