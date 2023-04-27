Военное обозрение
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Появились кадры с детонацией ЗРК С-300 ВСУ в результате поражения российским дроном «Ланцет»

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Появились кадры с детонацией ЗРК С-300 ВСУ в результате поражения российским дроном «Ланцет»

Появились эффектные кадры с уничтожением российским БПЛА «Ланцет» ЗРК С-300 ВСУ.


В одном из случаев в результате удара дрона сдетонировали ЗУР С-300. И в результате детонации оказалась повреждена и находившаяся по соседству вторая самоходная пусковая установка.






В другом случае установка была поражена на марше.

Тем временем на Артемовском направлении фронта российским военнослужащим удалось прорвать линию обороны противника к северу от населенного пункта Хромово и занять часть ранее удерживаемых боевиками траншей.



В северо-западной части Артемовска (Бахмута) российские штурмовые отряды продолжают выдавливать боевиков ВСУ с позиций в районе Забольница. В центральной части города подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на улицах Полевая и Первая Лесная. В южных районах Артемовска продолжается штурм позиций противника в районе стелы с самолетом.

В юго-западной части города боевики ВСУ при отступлении подорвали свою главную оборонительную позицию в этом районе. На кадрах, опубликованных украинскими военными, видно, что 10-этажный жилой дом подорван, а не уничтожен ударом российской авиации, как ранее утверждал ряд западных СМИ.



Украинское командование продолжает переброску резервов к линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. ВСУ наращивают группировку войск и увеличивают интенсивность обстрелов. По данным аэроразведки, в полях на этом участке фронта фиксируются десятки застрявших в полях в грязи БТР и полученных украинской армией от стран Запада бронеавтомобилей. Ситуация для противника усложняется переменчивой погодой и дождями.

Также сообщается об обстреле боевиками киевского режима двух населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. В результате артиллерийских ударов нарушено электроснабжение в селах Горналь и Гуево. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.
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21 комментарий
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:17
    +8
    Красотища... давайте еще парни, наваливайте фашистам
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:25
      +1
      А там рядом ещё одна пусковая установка С-300 стояла.Надеюсь её тоже уничтожили.Можно применять для уничтожения ПВО и БПЛА Форпост-РУ с КАБ-20 и Х-БПЛА.Чтобы сразу 4 боеприпаса использовать по целям.
      1. DIM(a)
        DIM(a) Сегодня, 21:51
        0
        По видео не пострадала, стоит даже возгорания нет(
        тут такая знатная цель весь ордер в сборе и компактно, сюда бы стаю ланцетов... мечты-мечты
      2. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 21:59
        +5
        у второй уже были дырки, возможно перед этим кто-то прилетал. только без детонации получилось.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 22:16
          +1
          Скорее там ракет не было, С300 от пары пуль взрывается, не то что с ланцета. Дыра там метровая неспроста
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 22:12
      0
      Красотища... давайте еще парни, наваливайте фашистам

      На последних двух секундах видео, какой то хрен (видно в правом-верхнем углу) к установке бежит. Наверное в ужасе что ему навалят за неё, не от радости же. Хотя зачем к ней бежать what
      P.S. Псих какой-то...
  2. SoboL
    SoboL Сегодня, 21:21
    +4
    "сдетонировали ЗУР С-300"
    Знатно воссияло, однако!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:33
      +2
      Скоро ещё ярче воссияет.
      Одновременно с этим эксперты Центра оборонных стратегий Украины пришли к неутешительному выводу: ВКС России в последнее время существенно увеличили количество применяемых ракет Х-59, Х-101, Х-555. Они признали: у ВСУ не хватает сил, чтобы противодействовать авиации противника и применяемого им оружия.

      Украинские эксперты признали, что ВКС России вернулись к тактике полетов группами по 10-20 самолетов, которые в конце марта под Сумами совершили в течение одного дня 116 самолето-вылетов, притом, что обычно ударная группа состояла из нескольких Су-34 и Су-35, которые поддерживала мощная группировка РЭБ.

      https://k-politika.ru/raskryta-prichina-paniki-v-vsu-iz-za-novoj-taktiki-vks-rossii/


      ОДАБ-1500
      В Сети крайне мало материалов об ОДАБ-1500, которая является одним из самых могущественных боеприпасов, находящихся на вооружении ВКС РФ. Однако бывший военный летчик, российский авиаблогер Fighterbomber показал, как она выглядит, разместив у себя в Telegram-канале фотографию этой авиабомбы, подвешенной под самолетом и приготовленной к применению в зоне проведения СВО.

      Как бы я про эту бомбу рассказывал, но не показывал. Показываю. Красивое... Это, пожалуй, одна из самых новых чугунных бомб России. Одна из немногих бомб, результаты работы которой лично я не видел

      – написал он под снимком.

      https://topcor.ru/34591-aviabloger-pokazal-odnu-iz-samyh-moschnyh-bomb-v-vks-rf.html
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 22:20
        0
        С днём штурманской службы!!! (надпись на боеприпасе) laughing Юмористы good
  3. Комментарий был удален.
  4. al3x
    al3x Сегодня, 21:23
    +1
    Отлично. Туда бы целый рой ланцетов запустить. Целей то навалом. Хотя, надеюсь, так и сделали.
  5. литий17
    литий17 Сегодня, 21:29
    -1
    Насколько я понял пылала одна установка, а вторая нет! Да и рядом аппаратные целые. Жалко что не до нулевой отметки отработали! Позиция в принципе еще может работать.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:35
    +2
    Молодцы, парни! Делайте всё, чтобы главной эмоцией нацистов стал страх - чтобы каждый укрофашист боялся и постоянно ожидал, что сейчас придут и за ним...
  7. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 21:43
    -2
    Вообще то нужно писать, поражен не ЗРК С-300, а пусковая установка от ЗРК С-300. А вообще и, частности... ...
    В состав дивизиона С-300ПС, как самостоятельной боевой единицы, входит три батареи, каждая из которых состоит из трех самоходных пусковых установок на шасси МАЗ-543М и одной машины 5Н63С, состоящей из совмещенных кабин РПН Ф1С и боевого управления Ф2К на одном шасси МАЗ-543М.
    Центральным элементом дивизиона С-300ПС является мобильный командный пункт 5Н63С. Для поиска целей и наведения на них зенитных ракет предназначен радиолокатор подсвета и наведения 30Н6.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:46
    +2
    Из всех российских систем вооружения «Ланцет» наносит наибольший урон противнику.
  9. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 21:48
    0
    вторая ПУ к сожалению осталась цела. Еще бы пару тройку ланцетов туда же запустить, чтобы и машины с аппаратурой управления и наведения разбить. Дело надо доводить до конца.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 22:09
      +2
      Цитата: wladimirjankov
      вторая ПУ к сожалению осталась цела.

      Не думаю, что при таком взрыве на таком малом расстоянии она совсем не пострадала. На этих кадрах трудно определить сколько в ней пробоин и сможет ли она работать. Это ведь далеко не танк.
    2. MrTulandra
      MrTulandra Сегодня, 22:13
      +1
      вторая ПУ к сожалению осталась цела

      Вторая раскурочена ещё до прилёта. Просмотрите внимательнее. good
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:51
    +2
    Это было красиво soldier
    Комментарий короткий, по по делу soldier
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:54
    +2
    Неплохо так))) Кассад писал, что на марше помножили на ноль цельную батарею С-300 с Гепардом, их прикрывающим якобы)))
  12. Hastle
    Hastle Сегодня, 21:55
    0
    Цитата: Алексей Лантух
    Вообще то нужно писать, поражен не ЗРК С-300, а пусковая установка от ЗРК С-300. А вообще и, частности... ...
    В состав дивизиона С-300ПС, как самостоятельной боевой единицы, входит три батареи, каждая из которых состоит из трех самоходных пусковых установок на шасси МАЗ-543М и одной машины 5Н63С, состоящей из совмещенных кабин РПН Ф1С и боевого управления Ф2К на одном шасси МАЗ-543М.
    Центральным элементом дивизиона С-300ПС является мобильный командный пункт 5Н63С. Для поиска целей и наведения на них зенитных ракет предназначен радиолокатор подсвета и наведения 30Н6.

    А если еще точнее - ЗРС.
  13. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 22:07
    0
    Да тут весь район надо было накрывать артой или РСО такая куча техники в одном месте! Ланцет слабоват конечно, но для подрыва ракет самое оно.