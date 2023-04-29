Кто сорвет крышку с кипящего котла Нагорного Карабаха?

«Восхода не видел, но понял: вот-вот и взойдет»

(В.С. Высоцкий, «Черные бушлаты»)

Что это дает?

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения»



(цитата по « Новости Армении») «Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29.8 тыс. кв. километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам»

Вот действительно, чей Крым, да?