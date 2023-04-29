Кто сорвет крышку с кипящего котла Нагорного Карабаха?

«Восхода не видел, но понял: вот-вот и взойдет»
(В.С. Высоцкий, «Черные бушлаты»)
(В.С. Высоцкий, «Черные бушлаты»)
Настоящий обзор в общем посвящен событиям в Карабахе, вот только их ни в коем случае нельзя рассматривать через призму армяно-азербайджанских соглашений или трехстороннего российско-армяно-азербайджанского соглашения по Нагорному Карабаху.
Там все намного сложнее, и уж если в регионе долбанет, то мало не покажется никому. Мы становимся свидетелями того, как накаливается очень сложный узел, завязанный не вчера.
Начнем с того, что вроде бы кажется первопричиной: Азербайджан явочным порядком взял под контроль Лачинский коридор, единственную связь Нагорного Карабаха с Арменией, и обживается в нем. Поставлены терминалы таможни, поднят флаг Азербайджана.
Все очень плохо сочетается с пунктами Трехстороннего соглашения, еще более некрасиво в отношении российских миротворцев, с которыми вообще получилось странно: азербайджанцы отставили их в сторону и не обращая на них никакого внимания, занялись своими делами.
И что дальше? И тишина! Ни тебе «красных линий» от российского МИДа, ни выступлений Медведева или Рогозина… Получается, утерлись? Получается, да. Но здесь все просматривается очень просто: чуть что не так – и Азербайджан моментально пробкой выскакивает из трехстороннего соглашения, Россию просят (да, сперва попросят) просто убрать миротворцев от греха подальше, а затем…
Наверное, не стоит даже тратить времени на анализ того, что сделает армия Азербайджана с армией Армении. Это будет кюфта. Старое азербайджанское блюдо из фарша, который до изобретения мясорубок получали путем отбивания мяса в каменной ступке до соответствующего состояния.
Но до этого силы, которые в Армении призывают заканчивать «вековечную» дружбу с Россией получат весьма шикарный шанс себя проявить. Ненадолго, но получат.
Премьер Армении Пашинян вроде бы как не сидит, сложа руки. Поговорил с Путиным, подписал обращение в Международный суд ООН. Дела, конечно, делаются, но вот их эффективность вызывает откровенное сомнение.
Сегодня совершенно не стоит раскладывать по полочкам, пытаясь ответить на вопрос «кто виноват?». Армянская сторона, которая вроде бы грузовиками таскала в Карабах оружие, азербайджанская, перекрывшая газ – не так уж и важно. Важно то, что начнется дальше и что в этом месиве светит России.
Понятно, что все соглашения, подписанные после окончания Второй Карабахской войны, пошли прахом. Равно как и где-то под Изюмом в прошлом году накрылся военный авторитет России и уверенность в том, что «Россия придет, порядок наведет».
И это всего-то через два с половиной года после того, как президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Более того, на протяжении двух лет регулярно подписывались совместные заявления, в которых демонстрировалось понимание ситуации, а в конце прошлого года Баку и Ереван приступили к обсуждению пунктов мирного договора.
Но 13 декабря Азербайджан перекрывает подачу газа в Нагорный Карабах, а днем ранее группа азербайджанцев, которые представились экологами, заблокировала трассу Степанакерт - Горис.
В Ереване это назвали провокацией, направленной на создание гуманитарной катастрофы. В Баку со своей стороны уверяли, что транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях.
Вообще, конечно, «группа экологов», которая досматривает машины в поисках военных грузов – это как бы по ведомству Министерства Внутренних дел, и не важно, армянского или карабахского. Почему не приехали и не «заластали» - вопрос. Да, очень оперативно из Еревана подали заявление в Европейский суд по правам человека с требованием разблокировать Лачинский коридор. Но написать прошение в Страсбург и ждать, что оттуда примчатся убирать азербайджанских «экологов», как-то выглядит несерьезно.
И эпик – организация КПП, с торжественной церемонией, с поднятием флага Азербайджана и построением вооруженных пограничников.
В Ереване назвали это мероприятие «вопиющим нарушением трехстороннего заявления 2020 года» и по сути они правы. В Баку почему-то очень оперативно «забыли» про все подписи и начали творить что-то такое, свое.
Если смотреть со стороны, то происходящее похоже либо на демонстрацию глупости, либо на демонстрацию силы.
В 2021 году я бы усомнился в адекватности азербайджанской власти. В 2023 году я понимаю, что это даже не «ва-банк», это просто Баку делает то, что считает нужным с этаким подтекстом «А кто нам что сделает?».
И в этом команда Алиева бьет точно в «десятку». Армения? Смешно. ОДКБ? Еще смешнее, поскольку ОДКБ – это на 90% российская армия, а у той сейчас несколько иные цели и задачи. И устраивать второй фронт было бы безумием, потому что с одним толком ничего не получается. Поэтому и ОДКБ, и Российская Федерация сейчас не смотрятся силами, способными оказать хоть какое-то влияние на ситуацию.
Впрочем, Россия и не особенно пытается. Да, убрали с должности командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Волкова и вместо него назначили генерал-полковника Ленцова.
Это непростое назначение. Александр Иванович – офицер из тех, у кого все буквы большие. Десантник, отмолотивший все, от Афганистана через Боснию, обе Чеченские и Осетию 2008 года до наших дней. Кому будет совсем интересно – полюбопытствуйте в отношении наград Ленцова. Очень оригинальный набор, настолько отличающийся от обычного комплекта наград российских генералов, что просто хочется встать по стойке «смирно».
Что сможет генерал-полковник Ленцов в качестве посредника между армянами и азербайджанцами, сказать сложно. Но использовать авторитет такого человека – хорошая идея.
Идем дальше. С Арменией и Россией все более-менее ясно, дальше у нас Турция.
Здесь много говорить вообще не стоит, турок и азербайджанец – это по факту просто разделение по месту проживания. Как у русских и беларусов. Одни корни, фактически один язык. Поэтому и отношения более чем тесные, практически с полным взаимопониманием.
Но здесь есть один нюанс. Сегодня правительство Эрдогана во всем поддерживает Азербайджан в вопросе Карабаха. Но последние события, касающиеся здоровья самого Эрдогана, которому через две недели идти на выборы, заставляют задуматься вот о чем: а если проиграет, что тогда?
А тогда все просто. Главные соперник, представитель оппозиционной Республиканской народной партии, Кемаль Кылычдароглу, он очень неслабо ориентирован на Запад. Намного сильнее Эрдогана. И у Кылычдароглу вообще нет никаких контактов с Россией. У нашего МИДа почему-то не принято работать с оппозицией. Так что в случае прихода к власти соперника Эрдогана, Турцию может ожидать неслабый такой разворот в сторону Европы и США.
Что это дает?
А вот что: в США, где армянская диаспора мало того, что огромная, так она еще и весьма влиятельная, там действиями Азербайджана недовольны. Сразу несколько дипломатов высшего уровня заявили о том, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и беспрепятственное движение людей и торговли. А в Конгрессе, говорят, уже лежит проект, призывающий признать независимость Арцаха (Нагорного Карабаха) и «осудить агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха».
Так сообщили несколько СМИ, чья принадлежность к армянской стороне не вызывает сомнений.
И здесь, понимая, насколько высок уровень лоббирования любых вопросов в США, можно ожидать чего угодно, в том числе и рекомендации «разойтись по углам» и Баку, и Еревану.
Впрочем, справедливости ради, замечу, что в Ереване господа из Вашингтона себя чувствуют намного свободнее в словах и делах, чем в Баку.
Азербайджанские СМИ со своей стороны подчеркивают, что создание КПП на дороге Лачин-Ханкенди (Степанакерт) необходимо для предотвращения транспортировки живой силы, боеприпасов, мин и другой военной техники из Армении «незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахе».
Определённая логика прослеживается. Действительно, как еще может попасть оружие в Нагорный Карабах? Оспорить можно только незаконность вооруженных сил НКР, но это третий вопрос.
Расклад в целом получается такой, что если в Турции сменится власть и к ней придут прозападные республиканцы, то Азербайджан может лишиться некоторой части поддержки Турции и попасть под давление со стороны США. Не самый приятный вариант, но ничего смертельного. Вашингтон далеко, и там тоже есть чем заняться.
И вот тут у нас настало время последнего игрока на арене. Иран.
Отношения с Тегераном у Баку такие, что специально, наверное, такое организовать сложно. Буквально недавно политики стран называли друг друга братьями, а сегодня проводят многозначительные маневры около самых границ. Причем, по сути, агрессивная инициатива исходит от Ирана. Почему – это вообще отдельная история, почему Иран с ушами сидит в карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном, причем, не на стороне последнего.
История действительно долгая, но если коротко: по Гюлистанскому (1813 год) и Туркманчайскому (1828 год) договорам Российская империя и Каджарская Персия (Каджарский Иран) поделили между собой территории Закавказья. В пользу России, поскольку она выиграла у Персии обе войны за эти территории. В результате договоров Азербайджан был поделен на две части, и часть его была включена в состав Ирана. В Иране, по данным азербайджанской стороны, проживают более 35 млн азербайджанцев. И вот тут начинаются определенные опасения Ирана.
Во-первых, проживание в Иране значительного азербайджанского меньшинства, как опасаются в Тегеране, чревато сепаратистскими настроениями.
Во-вторых, между странами есть разногласия из-за пользования Каспийским морем. Но тут основная причина в том, что именно Иран до сих пор не ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия, из-за чего конвенция не может вступить в силу.
В-третьих, Иран раздражает сотрудничество Азербайджана с Израилем и США.
В-четвертых, Азербайджан недоволен контактами Ирана с Арменией, связанными с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха.
Но ситуация вокруг Нагорного Карабаха — она самая «горячая». Руководство Ирана неоднократно говорило, что оно против перекраивания границ в регионе. Это касается в первую очередь проекта Зангезурского коридора, который по замыслу Баку должен пройти через территорию Сюникской области Армении и соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.
В Тегеране резонно опасаются, что коридор отрежет Ирану доступ к Закавказью и снизит влияние Ирана в регионе. То есть, у иранцев там своя война со своими интересами. Но Иран – это очень серьезная сила в регионе. Этакий «рояль в кустах», который больше похож на танк. И потому с амбициями и хотелками Ирана все равно придется считаться. В том числе и по Карабаху.
И получается очень своеобразный расклад в плане возвращения Нагорного Карабаха Азербайджану.
Иран – против.
Армения – против, но тут еще силы надо иметь, чтобы отстаивать свое мнение.
США – против, по крайней мере, на словах.
Турция – за, но могут быть варианты после выборов.
Азербайджан – естественно, за.
Причем, все только начинается. Пока Пашинян истерит в различных инстанциях (а больше он просто не может ничего), люди Алиева строят КПП и поднимают флаг, турки готовятся к выборам, а в США просчитывают варианты развития событий. Они это там умеют. И летом мы увидим, как будут развиваться события.
Конечно, сомнительно, что Иран полезет в драку с Азербайджаном, причем, так же сомнительно это, как Третья Карабахская война.
По итогам Второй уже стало ясно, что Армения воевать не годна. А события этого и прошлого года показали, что и Россия не полезет в драку за такого сомнительного союзника, каким является Армения. И виной этому не наши руководители, а господин Пашинян, который устроил незабываемое политическое танго, озадачив всех, и своих, и чужих.
Да и есть у России чем заняться помимо решений проблем Армении силовым путем.
Но что самое здесь примечательное – это то, что фитиль запального шнура карабахского вопроса поджег… сам Пашинян!
«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения»
Это Пашинян сказал не далее как 18 апреля.
Более того, он сделал еще одно заявление, которое сильно прошлось по мозгам обеим сторонам:
«Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29.8 тыс. кв. километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам»
(цитата по «Новости Армении»)
В состав Армянской ССР не входил Нагорный Карабах… Но тот же Пашинян неоднократно говорил, что Нагорный Карабах – это Армения!
Вот действительно, чей Крым, да?
Реакция Алиева была моментальной. Учитывая, что в Азербайджане тоже считают (не без железных оснований) Карабах своим, азербайджанцы начали решать вопросы так, как считали необходимым. То есть, начали строить КПП и осуществлять контроль всего транспорта, проходящего туда и обратно, дабы исключить провоз в НКР любых видов вооружений.
Что решат в Страсбурге, Вашингтоне, Анкаре и Тегеране, уверен, мы скоро узнаем. И, возможно, в истории принадлежности Нагорного Карабаха будет поставлена окончательная точка. По крайней мере, у многих сложилось мнение, что именно к этому Пашинян и готовит свой народ.
Но ситуация более чем непростая. Слишком много крови по обе стороны линии противостояния, которая уже не раз становилась линией фронта. И не стоит сбрасывать со счетов тот вариант, что маленький Нагорный Карабах может поджечь весь регион. Запросто. Кстати, детонатор тоже очень небольшой, а каких дел может наделать?
Нагорный Карабах с его огромным количеством политических проблем – это детонатор всего региона. И из-за него вполне возможен еще не один конфликт. То, что Армения не сможет сама удержать эти земли, это понятно. То, что Россия ей в этом не помощник – тоже ясно, как белый день. Казалось бы, вот он вариант – отдать обратно Азербайджану, вывезти оттуда армян (жизни им там все равно не будет) и политической проблемы больше нет.
Но куда девать сложившиеся счеты двух войн и десятка локальных конфликтов? И плюс мнения других региональный участников (типа Ирана), которым такой расклад совершенно не по вкусу?
Нам стоит приготовиться к тому, что история Нагорного Карабаха уйдет на очередной круг, и остается лишь надеяться, что этот круг не будет таким кровавым, как предыдущие.
И стоит помнить про наших миротворцев, которые сегодня там.