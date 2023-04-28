Штурмовики A-10C смогут использовать авиабомбы GBU-39/B SDB

Эксперименты с подвеской большого количества бомб GBU-39/B на штурмовик, февраль 2022 г.
Американский самолет-штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II способен нести и применять широкую номенклатуру управляемых и свободнопадающих авиабомб. В ближайшее время боекомплект таких самолетов пополнят современные боеприпасы типа GBU-39/B Small Diameter Bomb. Сейчас завершаются необходимые испытания, по итогам которых обновление получат все строевые штурмовики.
Комплекс вооружений
Штурмовик A-10C отличается от других самолетов тактической авиации США особым составом вооружений и боевыми возможностями. На его борту имеется встроенная 30-мм семиствольная скорострельная пушка, а под крылом и фюзеляжем предусмотрено 11 точек подвески. Максимальная боевая нагрузка превышает 7,2 т.
Самолет может нести и применять боеприпасы массой до 2268 кг – грузы такого рода помещаются на центральном пилоне под фюзеляжем. Боковые фюзеляжные точки рассчитаны на 1587 кг каждая. Пилоны под крылом несут меньшую нагрузку; крайние рассчитаны на 450 кг. За счет таких характеристик самолет способен применять оружие «воздух-поверхность» разных типов, размеров и массы.
Испытания в апреле 2023 г.
Эффективное применение бомб и ракет обеспечивается бортовой системой управления вооружением. В ее состав входят различные цифровые устройства с соответствующим программным обеспечением. При необходимости, осуществляется обновление систем управления за счет установки нового ПО, как в целом, так и отдельных программных модулей. На данный момент актуальным является ПО версии Operation Flight Program 11 (OFP-11), дающее совместимость с современными управляемыми вооружениями, в т.ч. последних моделей.
«Бомбы малого диаметра»
С середины двухтысячных годов на вооружении ВВС США состоит «бомба малого диаметра» GBU-39/B Small Diameter Bomb – компактный управляемый боеприпас калибром 285 фунтов (129 кг). Это изделие могут использовать разные самолеты тактической авиации, и оно регулярно применяется на учениях и в реальных операциях.
В свое время самолеты «Тандерболт-2» в силу определенных причин не попали в список штатных носителей GBU-39/B, и не получили необходимые приборы и ПО. Тем не менее, практика показала, что это оружие нужно штурмовикам. Работы по интеграции новых изделий в комплекс вооружений A-10C стартовали всего несколько лет назад. Такие задачи решались достаточно простым способом – путем разработки программных модулей к существующему ПО OFP-11. Установка такого модуля позволяла «научить» систему управления вооружением применять новые образцы оружия, причем не только изделия SDB.
Совместимость самолета и бомбы «на аппаратном уровне» планировалось обеспечить за счет стандартных многоместных балочных держателей. При помощи унифицированных креплений они должны были монтироваться на пилонах штурмовика и обеспечивать перевозку авиабомб.
Бомбы на внешней подвеске
На стадии испытаний
Разработка новых программных средств была завершена к началу 2022 г. Их проверку поручили летчикам 442-й испытательной эскадрильи ВВС США с авиабазы Неллис (шт. Невада). Штатные штурмовики подразделения получили необходимое программное обеспечение и фактически стали летающими лабораториями для отработки нового ПО.
Как сообщается, в прошлом основное внимание уделялось аппаратной части проекта. Самолеты выполняли вылеты с держателями и бомбами GBU-39/B в разной конфигурации. Так, ВВС США опубликовали серию фотографий с испытаний, на которых штурмовик нес под фюзеляжем и центропланом четыре держателя с четырьмя авиабомбами на каждом. Общая масса 16 боеприпасов, не считая средств подвески, превысила 2 т.
Насколько известно, на этом этапе испытаний A-10C только нес боевую нагрузку, но ее применение не отрабатывалось. Такие испытания состоялись лишь недавно, 19-20 апреля 2023 г. По их итогам, 442-я испытательная эскадрилья вновь опубликовала небольшую заметку и приложила несколько интересных фотографий.
На этот раз летающая лаборатория-штурмовик получила необходимое обновление для ПО и теперь может полноценно применять бомбы SDB. Благодаря этому состоялись первые тестовые сбросы оружия по учебным наземным целям. Как именно бомбили мишени, не уточняется. Вероятно, отрабатывался сброс изделий по одному и группами. Нельзя исключать и одновременное применение всего боекомплекта.
В ходе недавних испытаний новое ПО и материальная часть подтвердили свои возможности. Теперь ВВС должны обновить программы на всех строевых штурмовиках. Эти мероприятия не отличаются сложностью, и потому их планируют выполнить до конца года.
Дальнобойное средство
Изделие GBU-39/B Small Diameter Bomb разрабатывалось в начале двухтысячных годов одним из подразделений компании Boeing по заказу ВВС США. Оно представляет собой управляемую планирующую бомбу, предназначенную для поражения наземных целей на дальностях до 100-110 км от точки сброса. Ее носителями могут быть различные самолеты тактической и дальней авиации.
Бомба SDB имеет обтекаемый корпус, вмещающий боевую часть, взрыватель и т.д. На поверхности корпуса помещается модуль с раскладным стреловидным крылом характерной конструкции. До сброса крыло уложено вдоль корпуса. В хвосте находится блок систем управления с рулями. Общая длина изделия составляет 1,8 м при диаметре корпуса 190 мм. Размах крыла – 1,61 м. Масса – 129 кг.
GBU-39/B может оснащаться средствами наведения разных типов. Базовый вариант бомбы имел спутниковую и инерциальную навигацию для наведения на известные координаты. Также существует модификация GBU-39B/B с полуактивной лазерной ГСН. Дальнейшим развитием семейства стало изделие GBU-53/B SDB II или StormBreaker с комбинированной ГСН. Оно имеет активный радиолокационный, лазерный и инфракрасный каналы, а также средства навигации. Такая бомба способна самостоятельно находить и поражать стационарную или движущуюся цель. При этом StormBreaker немного меньше предшественников и весит всего 93 кг.
A-10C в полете с 16 бомбами
Все «бомбы малого диаметра» комплектуются осколочно-фугасной боевой частью. Базовая SDB несет 93 кг взрывчатого вещества в прочном корпусе с проникающим действием. Для «лазерной» версии создана 62-кг БЧ в композитном корпусе. Облегченное изделие GBU-53B несет заряд массой всего 16 кг.
Самолет и его оружие
Штурмовик A-10C в свое время разрабатывался в качестве самолета поля боя. Он должен был буквально висеть над районом боевых действий и атаковать наземные цели, в первую очередь технику противника. Предполагалась работа по целеуказанию с земли или с воздуха либо самостоятельное обнаружение целей. Такая тактика применения в свое время определила технический облик и возможности самолета.
В настоящее время подобная работа тактической авиации фактически не представляется возможной. Развитая армия потенциального противника США имеет войсковую ПВО, способную резко затруднить работу штурмовиков или сделать ее невозможной. В таких условиях эффективная и безопасная атака наземных целей возможна только из-за пределов зон поражения зенитных средств.
В связи с этим для ВВС США давно разрабатываются новые типы ракетного и бомбового оружия с повышенной дальностью и точностью. В частности, в 2005 г. на вооружение поступила первая бомба семейства SDB. В дальнейшем ее ввели в боекомплект всех истребителей-бомбардировщиков. При этом штурмовик A-10C, предназначенный для работы по наземным целям, такое оружие не получил.
Другая конфигурация нагрузки - два балочных держателя с восемью бомбами и подвесной топливный бак
Только сейчас, в 2022-23 гг., т.е. через 17-18 лет после принятия на вооружение ВВС США, авиабомба GBU-39/B включается в номенклатуру боеприпасов для A-10C. Вне зависимости от причин и предпосылок к этому, речь идет о самом серьезном опоздании. В течение длительного времени специализированный самолет не имел возможности использовать один из лучших американских образцов бомбового вооружения.
Впрочем, к концу года ситуация должна измениться. Строевые «Тандерболты» наконец-то получат ПО для применения изделий SDB. Положительные последствия этого очевидны. Используя сторонние средства разведки и целеуказания, штурмовики смогут атаковать цели с большой дальности, вплоть до 100-110 км. При этом один самолет сможет нести до 16 таких бомб, и у него останется запас грузоподъемности и несколько свободных пилонов для другого оружия. Общие ударные возможности штурмовика улучшатся.
Последствия споров
Эксплуатация штурмовиков A-10 началась в конце семидесятых годов. В середине двухтысячных была создана современная модификация с литерой «C». Из более 700 построенных самолетов в строю остается почти 300 ед. В связи со специфической ролью и обликом Thunderbolt II иногда называют устаревшим и ненужным ВВС США. Более того, неоднократно предпринимались попытки снять эту технику с вооружения – пока безуспешные.
Споры о дальнейшей судьбе самолетов-штурмовиков негативно сказались на их развитии. Из-за них предложения о новых модернизациях, в т.ч. малых, не получали одобрения, и A-10C оставался без новых функций и возможностей. Характерным последствием этого стала нынешняя история с бомбами GBU-39/B. Штурмовик мог бы получить такое оружие еще в двухтысячных или десятых годах. Но реальные работы по этой теме начались лишь недавно, а полномасштабное внедрение новых бомб все еще остается делом неопределенного будущего.