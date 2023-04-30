Армии нужны транспортёры переднего края – и срочно



Американские военные эвакуируют раненого с помощью малогабаритного внедорожного транспортёра John Deere M-Gator, который в ВС США используется как транспортёр переднего края, в том числе для доставки боеприпасов на передовую и вывоза раненых с передовой

Логистика переднего края

Немного о транспортёрах переднего края



Одна из модификаций М274, фото militarytrader.com



«Механический мул» с рулём, откинутым для управления машиной с земли. Фото: Wikipedia



John Deere M-Gator ATV



Безэкипажный тактический транспортёр MUTT. Фото: canadianarmytoday.com



Безэкипажный тактический транспортёр Mission master. Рядом с коробками с боекомплектом закреплены носилки для раненого. Фото: army-technology.com



На фото – отработка эвакуации лежачего раненого, механик-водитель управляет транспортёром лёжа. Фото: вездеход-снегоболотоход.рф

Тактическая модель применения

Варианты исполнения, примеры конструкций и возможные подрядчики



Мотоколяска «Кинешма». Видна высота машины, при разработке специальной конструкции для военного применения её можно уменьшить ещё сильнее. Фото: «Авторевю».



«Джигер» на испытаниях в армии США, копирайт на фото. На базе такой машины легко сделать транспортёр переднего края.



URAL Gear Up.Фото: uralmoto.ru

Фото «Коммерсант»



Санитарный мотоцикл ВС США Первой мировой войны



Экспериментальный медицинский мотоцикл, 1942 г., США



Квадроциклы производства «Русской механики», на базе этого задела вполне можно создать ТПК. Фото: Виталий Кузьмин



Дизельный двигатель ТМЗ-520Д, фото «Тульский машиностроительный завод»

Роль волонтёров