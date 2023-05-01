Система ПВО КНДР: радиолокационные средства контроля воздушного пространства и истребительная авиация

Радиолокационные средства контроля воздушного пространства



РЛС П-20



Антенный пост РЛС 5Н84А «Оборона-14»



РЛС П-18



РЛС П-19



РЛС П-37 и радиовысотомер ПРВ-13



РЛС YLC-8



Антенный пост РЛС JY-14



Схема расположения радиолокационных постов на территории КНДР

Истребительная авиация



Истребитель J-5



Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-5 на авиабазе Оран. Снимок сделан в июле 2019 года



Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-5 на авиабазе. Снимок сделан в сентябре 2022 года



Истребитель J-6



Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-6 на авиабазе Кусон. Снимок сделан в ноябре 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-21, J-7 и J-5 на аэродроме Токсан. Снимок сделан в марте 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-23 и МиГ-29 на аэродроме Пукчхон. Снимок сделан в июне 2022 года



МиГ-29 ВВС КНДР



Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-21, J-6 и J-5, находящиеся на хранении на аэродроме Пукчхон. Снимок сделан в июне 2022 год



Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-5 и МиГ-21 на стоянке возле входа в подземное укрытие на авиабазе Консан. Снимок сделан в декабре 2021 года

Северокорейские ракеты «воздух-воздух»



Управляемая ракета «воздух-воздух» малой дальности Р-3С



Ракета PL-2A



Управляемая ракета «воздух-воздух» малой дальности Р-60М



Ракеты Р-24Р и Р-60М на узлах подвески МиГ-23МЛ



Ракета ближнего боя Р-73



Ракета средней дальности Р-27Р

Состояние и перспективы развития северокорейской истребительной авиации