Даже при самом мрачном для России варианте развития украинского контрнаступления цели победить Киев не ставит

Почему Вашингтон вдруг «озаботился жизнями россиян и украинцев»?

«Все зависит от этого контрнаступления. Все полны надежд, возможно, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров».

Продолжение следует…

Генерального сражения не будет