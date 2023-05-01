Даже при самом мрачном для России варианте развития украинского контрнаступления цели победить Киев не ставит

Тема контрнаступления ВСУ продолжает быть актуальной. Иногда мне кажется, что если бы Киев не анонсировал эту кампанию, её просто необходимо было бы придумать. Слишком уж много событий происходит вокруг, далеко от зоны проведения СВО, которые все-таки так или иначе связаны с анонсированным наступлением.
Слишком многие политики посчитали, что Россия, занятая вопросами купирования наступления, ослабила свои силы в других районах, и это можно использовать для решения давно поставленных, но не решаемых вопросов. В частности, вопроса Нагорного Карабаха или гражданской войны в Сирии.
Кроме этого, в Сети вдруг резко увеличилось количество утечек конфиденциальных разговоров «сильных мира сего», в которых они откровенно говорят о своем отношении к ситуации. Понятно, что разбираться с этими утечками никто не собирается. События развиваются слишком стремительно. Да и время торопит. Слив он и есть слив. Элемент информационной войны.
Опять поднимается тема «голодных артиллеристов». Тема действительно актуальная. Снаряды есть. Но по одному БК, что при повышенном расходе практически ничего. Артиллеристы почувствовали вкус, да и расчеты теперь тратят снаряды действительно поштучно.
Опыт и навык позволяют работать экономно. А налаженные горизонтальные связи между командирами дают возможность серьезно понизить потери личного состава штурмовых подразделений. При этом командиры артиллерийских подразделений и частей прекрасно знают о том, что на складах снаряды есть. Как знают и то, сколько боеприпасов можно потерять при уничтожении склада в ближайшем тылу.
Я уже поднимал тему украинских бригад, которые готовят для наступления. Но противник умышленно вновь и вновь вбрасывает эту информацию, и мы опять и снова ей верим. Верим и сами помогаем ЦИПСО, разогревая эту тему.
Зачем необходимо писать о 12 украинских бригадах чуть ли не спецназа? Писать, прекрасно зная, что ВСУ не имеет ресурсов для создания стольких полноценных соединений. Понятно же, что ВСУ может по нормальным штатам сформировать максимум 6 бригад. Ровно половину от заявленного! Остальные бригады будут оснащены тяжелым вооружением и артиллерией по минимуму.
Я нисколько не умаляю опасность этих легких бригад. Как и допускаю то, что Запад может в ближайшее время, или уже это сделал, предоставить ВСУ дополнительное вооружение, не заявленное ранее. Мы все прекрасно знаем методику поставок. Сначала поставь, потом заяви. Даже в том виде, в каком эти легкие бригады находятся сегодня, они могут наделать много шороху при хорошей работе разведки противника и грамотных командирах.
За прошедший год и мы, и противник многому научились. Действия наших ВКС на херсонском направлении прекрасно это показывают. Есть надежда на то, что мы сумеем вовремя обнаружить районы сосредоточения противника и нанести упреждающий удар. И загодя определим направление главного удара.
Возникает резонный вопрос о том, зачем в информпространстве обстановка усиленно нагнетается? Какова цель этих действий? Ответ на самом деле лежит на поверхности. Поэтому не многие его видят. Это только в книжках готовность подразделений бывает одинаково высокой. В жизни так не бывает. Солдат – прежде всего человек, и наступает момент, когда постоянный стресс переходит в апатию. Чувства притупляются. Инстинкты перестают работать.
На это и рассчитывает противник. На то, что подразделения на ЛБС сломаются морально. Надломятся, и уже не будут представлять такой опасности, какую представляют сегодня.
Вся эта кампания сопровождается другой, на которую стоит посмотреть внимательнее. Я о заявлениях западных аналитиков и военных, в большом количестве публикуемых в американских и европейских СМИ…
Почему Вашингтон вдруг «озаботился жизнями россиян и украинцев»?
Это действительно выглядит странно, но политики в Вашингтоне действительно озабочены грядущими событиями. Там прекрасно понимают, что успех или провал наступления будет означать либо победу, либо крах политики США в данном регионе. На карту поставлено слишком много и «в одной корзине».
Достаточно интересно выглядят действия конгресса США. С одной стороны, постоянные заявления о необходимости переговоров, а с другой... Буквально вчера 26 апреля в палате представителей зарегистрирован проект резолюции об ультиматуме России в случае победы ВСУ. Именно об ультиматуме! Там практически полный список тех требований, которые озвучил Зеленский.
Почему же так страшно американцам? В чем реальные риски? В случае разгрома ВСУ поддержка Западом может ослабнуть. И тогда даже при сохранении помощи от США Киев будет вынужден идти на переговоры с Москвой на условиях Кремля. То есть Украина будет поставлена в такое положение, когда выдвигать собственные условия будет невозможно.
При этом американские военные эксперты уже начинают поговаривать о том, что главная задача, которая действительно пугала генералов из Пентагона, решена. Я о тяжелой технике и боеприпасах. Фора в два месяца позволила Западу в изрядном количестве вооружить ВСУ. Имеющихся боеприпасов достаточно для проведения довольно длительной операции.
Выше я писал о двенадцати бригадах ВСУ, подготовленных для наступления. Это почти 50 тысяч человек личного состава. Американцы признают, что совместно с союзниками подготовили 9 бригад, т. е. 36 тысяч украинских солдат прошли подготовку в натовских лагерях и на военных базах.
Вроде бы Запад сделал все, чтобы Украина победила в весенне-летней кампании. Но... Тут же следуют странные заявления о том, что командование ВСУ не информирует о своих действиях Пентагон. Конечно, поверить в это сложно. Старая как мир поговорка действует. «Кто девушку ужинает, тот её и танцует»… А «ужинает» Украину Запад. Причем по полной. Значит, уверенности в победе у Запада нет. Готовят почву для «козла отпущения».
Даже то, какие цели наступления озвучивают американские и украинские политики, свидетельствует о неуверенности Запада. Что говорят в Киеве? Главная цель наступления – это прорыв обороны Российской армии, который вызовет эффект домино. То есть крах армии вообще. Что в свою очередь вызовет крах власти и народные волнения…
Американцы же открыто говорят о том, что такой сценарий больше подходит для плохого фантастического кино. Более того, даже безоговорочная победа ВСУ мало что изменит в динамике отношений Россия – Украина. Александр Вершбоу, которого сложно обвинить в незнании реалий нашей страны, все-таки бывший посол США в России, высказал достаточно трезвую мысль по поводу наступления ВСУ:
«Все зависит от этого контрнаступления. Все полны надежд, возможно, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров».
Как видите, никакой заботы об украинцах или россиянах в головах американских политиков нет. Поставленная когда-то задача по сокращению населения бывшей Украины выполняется и будет выполняться. Руками россиян и украинцев. А все разговоры о «последнем крупном сражении», о «переломе в войне» и прочее – обычная тактика продолжения конфликта.
Вашингтон, как я уже неоднократно писал, ждет выборов президента в России. Значит, до 2024 года война на Украине должна продолжаться. Будет продолжаться. Тот самый пресловутый «последний украинец» останется в 2024 году. И переговоры дадут результат в 2024 году. Перемена первого лица в России как шанс для возвращения ранее существовавшего мироустройства…
Продолжение следует…
Я специально не поднимаю вопрос о том, что будет даже при самом благоприятном для Украины исходе контрнаступления. Как, впрочем, не поднимают этот вопрос и сами украинцы. Априори на Украине считается, что в этом случае Российская армия начнет отход, как это уже было ранее.
Точнее – убежит, побросав технику и вооружение. И тогда, без каких-то проблем Киев силами националистов будет зачищать «освобожденную территорию». Но тогда зачем нам глубоко эшелонированная оборона? Зачем инженерное оборудование оборонительных сооружений? Понятно, что отступать никто не собирается. Второй раз на обещания мира без победы мы не пойдем.
Достаточно много читателей задают вопрос о том, следует ли бояться украинского наступления?
Те, кто следит за сообщениями наших военкоров, давно заметили, что наши бойцы... ждут наступления. Ждут те самые хваленые танки и БМП. При всей статичности и достаточном бытовом комфорте, у обороны есть один существенный недостаток. От неё устаешь. Устаешь внутренне, устаешь без активных действий. Устаешь жить без видимых побед.
То, что очередная мясорубка необходима Киеву, понятно и без каких-то аналитических выкладок. Писал и повторяю – военная машина достаточно неуклюжа и громоздка. Если запущен процесс, если эта машина начала двигаться в определенном направлении, остановить ее проблематично. ВСУ запущены на наступление. ВСУ готовятся именно к наступлению. ВСУ довооружаются для наступления.
Сможет ли Украина, даже в случае успеха на каком-то этапе наступления, взять под контроль захваченную территорию? Чем? Для реального контроля у ВСУ просто нет сил и средств. Понятно, что в Киеве рассчитывают на «ждунов», тех, кто продолжает верить укропропаганде. Именно они должны будут стать неким подобием «народной милиции», которая займется чисткой территорий населенных пунктов.
Говоря другим языком, это будет второй этап наступления. Думаю, именно на этот этап и возлагаются основные надежды Киева. И именно тут появляется ответ на тот простой вопрос, который мучает наших читателей. Цель наступления ВСУ? Нанести максимальный урон Российской армии. Не более того. То есть Киев даже не ставит цели разгромить Армию России.
Если честно, довольно неравнозначный обмен получается. Поставить на кон всё ради пиар-победы... Победы, которая в любом случае не принесет той самой победы, в классическом виде. Бред... Но для того, чтобы не случилось даже пиар-победы, мы обязаны вовремя реагировать на возможные проявления негатива, на которые надеется Киев.
Мрачно? Да, я действительно описал самый мрачный из возможных сценариев наступления. Признаюсь, сделал это умышленно. Чтобы показать перспективу будущего, если сценарий будет реализован. А она, прямо сказать, не очень хорошая. Продолжение или даже увеличение помощи Украине со стороны Запада. Продолжение уничтожения Украины как страны. Гибель тысяч солдат и офицеров…
Генерального сражения не будет
Исходя из существующего положения дел, можно сделать некоторые менее мрачные прогнозы.
Вполне возможно, что широко разрекламированное контрнаступление будет задушено в самом начале. Перспективы подготовки именно этого ответа уже видны. Это и применение более мощных боеприпасов, работа ВКС и прочее. Сегодня сообщения об очередном уничтожении какого-то склада или расположения ВСУ поступают ежедневно.
Вполне вероятно, что уже в самом начале наступления ВСУ получит такой ответ, в результате которого украинские командиры «забудут» о дальнейших задачах и займутся спасением собственного личного состава и остатков техники. Я надеюсь именно на такой вариант развития событий. На начало краха киевского режима. Не зря же разговоры о переговорах просто заполнили информканалы всего мира...