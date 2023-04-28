ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по объектам противника: уничтожено множество объектов и техники, включая несколько ЗРК ВСУ западного производства

Российская авиация который день подряд наносит удары по прифронтовым и тыловым районам противника, в том числе выбивая подготавливаемые резервы ВСУ и так называемую «гвардию наступления». В разы чаще ВКС РФ стали использовать планирующие авиабомбы, позволяющие поражать объекты противника, находящиеся за десятки километров от точки сброса боеприпаса.
Также применена и стратегическая, дальняя авиация. По противнику отработали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.
Известно о том, что российская боевая авиация осуществила поражение целей на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Так, нанесён значительный ущерб объектам в Кривом Роге и Кременчуге. По последним данным, среди поражённых целей были объекты топливно-энергетического комплекса, активно используемые в военных целях.
Ракетные удары наносили поражение целям и в других регионах, на данный момент подконтрольных киевскому режиму. Взрывы в ночное время суток гремели в Черкасской и Николаевской областях. Поражены командные пункты, узлы связи, места размещения военной техники противника.
Крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены сразу несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК), поставленных Украине западными странами. Также существенный ущерб нанесён материальной базе ВСУ и «гвардии наступления», которая, как уже сообщало «Военное обозрение», формируется из личного состава украинской нацгвардии, нацполиции и погранслужбы.