Военное обозрение
Войти Регистрация

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по объектам противника: уничтожено множество объектов и техники, включая несколько ЗРК ВСУ западного производства

6
ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по объектам противника: уничтожено множество объектов и техники, включая несколько ЗРК ВСУ западного производства

Российская авиация который день подряд наносит удары по прифронтовым и тыловым районам противника, в том числе выбивая подготавливаемые резервы ВСУ и так называемую «гвардию наступления». В разы чаще ВКС РФ стали использовать планирующие авиабомбы, позволяющие поражать объекты противника, находящиеся за десятки километров от точки сброса боеприпаса.


Также применена и стратегическая, дальняя авиация. По противнику отработали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Известно о том, что российская боевая авиация осуществила поражение целей на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Так, нанесён значительный ущерб объектам в Кривом Роге и Кременчуге. По последним данным, среди поражённых целей были объекты топливно-энергетического комплекса, активно используемые в военных целях.

Ракетные удары наносили поражение целям и в других регионах, на данный момент подконтрольных киевскому режиму. Взрывы в ночное время суток гремели в Черкасской и Николаевской областях. Поражены командные пункты, узлы связи, места размещения военной техники противника.

Крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены сразу несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК), поставленных Украине западными странами. Также существенный ущерб нанесён материальной базе ВСУ и «гвардии наступления», которая, как уже сообщало «Военное обозрение», формируется из личного состава украинской нацгвардии, нацполиции и погранслужбы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. bambr731
    bambr731 Сегодня, 06:25
    +4
    Хорошо, что ЗРК утилизируются. Приятная новость drinks Побольше и почаще нужно насыпать нацикам
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:42
      +1
      Видимо это тренировка перед 9 мая, хорошо бы в этот день нанести массированные удары из всех видов вооружений, что б бандеровцы забились в норы и даже не помышляли о своих подлянках что-то нам испортить.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:44
      +1
      ЗРК у них слабое место.Своего нет(имею в виду на производстве),западные образцы поступают в незначительных количествах,хотя крупные обьекты прикрыть видимо могут.ВойсковоеПВО на базе Стингеров,это частичное решение проблемы.Но это на данный момент.В течение года-двух Запад сможет насытить и войсковое современными комплексами.Вывод-уничтожать.И всук и государство всук
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:27
    +2
    Повезло хунте. Перед начальниками заокеанскими железная отмазка появилась не рыпаться...
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:29
    +2
    День начался с хороших новостей. Пусть и вечер будет таким же.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 06:51
    0
    Если такими налетами трамбовать ВСУ каждый день-через день, то в итоге украинская армия растает сама собой. Так что хорошо бы построить в Краснодарском крае новый завод для производства мощных бомб!