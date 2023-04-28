Два ударных вертолёта AH-64 Apache ВВС США потерпели крушение на Аляске

Сразу два американских военных вертолета потерпели крушение, инцидент произошел на территории Аляски. Речь идет об ударных вертолетах AH-64 Apache. Об этом сообщает пресса США со ссылкой на заявление военных.
Согласно официальному сообщению представителя объединенной базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, два ударных вертолета AH-64 Apache ВВС США потерпели крушение при возвращении из тренировочного полета. Инцидент произошел в районе населенного пункта Хили. На борту каждой машины находилось по два человека, об их судьбе ничего не сообщается. На месте работают экстренные службы и представители ВВС США.
Подробности крушения военные не приводят, ограничившись констатацией факта падения. По предположениям американских изданий, инцидент произошел из-за столкновения вертолетов в воздухе. Известно, что обе машины базировались на авиабазе Форт-Уэйнрайт, где дислоцируется Арктический учебный центр и 11-я воздушно-десантная дивизия "Арктические ангелы", в состав которой входят два батальона из состава авиационных полков. По всей видимости, данные вертолеты принадлежат как раз им. Штаб объединённого командования вооружённых сил США на Аляске (ALCOM) находится на авиабазе "Эльмендорф-Ричардсон".
Это уже второе происшествие с двумя вертолетами сразу, произошедшее в последнее время в ВВС США. 30 марта этого года в Кентукки при проведении тренировочного полета столкнулись два военно-транспортных вертолета Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США, что привело к гибели девяти американских военных.
Ранее некоторые американские эксперты заявляли о резком падении уровня подготовки американских пилотов. Американская армия испытывает трудности с набором новых рекрутов, в том числе из-за нежелания американских граждан служить.