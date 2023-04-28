Власти Словакии заявили, что в стране есть силы, публикующие в интересах России кадры с перемещениями натовской военной техники для Украины

Мы обратим внимание на характер появления этих материалов в сети.

В случае нашей победы на парламентских выборах мы отстоим право на собственное мнение, на интересы Словакии. Я не хочу, чтобы смертоносное оружие шло на Украину. Я не хочу, чтобы Словакии приходилось это поддерживать только ради того, чтобы иметь соответствующее реноме среди стран Запада.

Я изложил своё видение ситуации на встречах с послами ЕС, Британии и США. Если наша партия победит, то мы не поддержим заявку Украины на членство в НАТО. В противном случае это будет означать начало Третьей мировой войны.

В последние дни словацкие политики вошли в число наиболее цитируемых в плане украинского вооружённого конфликта политических деятелей Восточной Европы.В правительстве Словакии заявили о том, что они крайне обеспокоены утечкой данных о перемещениях натовской военной техники, предназначенной для ВСУ. Речь идёт о появившихся в сети кадрах перевозки по словацкой территории британских САУ AS-90. Кадры были опубликованы с детализированной привязкой к местности на карте, с предположением о том, что техника идёт для обслуживания на один из ремонтных заводов. В Братиславе заявили о том, что это доказывает наличие в стране сил, которые «сливают информацию в интересах России».В Минобороны Словакии заявили, что такие публикации являются утечкой информации, которая угрожает национальной безопасности.Пресс-секретарь словацкого Минобороны:Тем временем бывший словацкий премьер Роберт Фицо, который готовится принять участие во внеочередных выборах в парламент страны (пройдут осенью), строит свою предвыборную кампанию на отказе от предоставления военной помощи Украине.Фицо, являющийся лидером партии «Курс – социальная демократия»:На данный момент партия Фицо лидирует в электоральном плане в Словакии. Свои голоса за неё готовы отдать более 20% опрошенных, у других партий результаты скромнее.Фицо:По словам экс-премьера Словакии, он надеется, что у Запада хватит ума не пойти на открытую войну против России.