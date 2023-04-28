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Власти Словакии заявили, что в стране есть силы, публикующие в интересах России кадры с перемещениями натовской военной техники для Украины

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Власти Словакии заявили, что в стране есть силы, публикующие в интересах России кадры с перемещениями натовской военной техники для Украины

В последние дни словацкие политики вошли в число наиболее цитируемых в плане украинского вооружённого конфликта политических деятелей Восточной Европы.


В правительстве Словакии заявили о том, что они крайне обеспокоены утечкой данных о перемещениях натовской военной техники, предназначенной для ВСУ. Речь идёт о появившихся в сети кадрах перевозки по словацкой территории британских САУ AS-90. Кадры были опубликованы с детализированной привязкой к местности на карте, с предположением о том, что техника идёт для обслуживания на один из ремонтных заводов. В Братиславе заявили о том, что это доказывает наличие в стране сил, которые «сливают информацию в интересах России».

В Минобороны Словакии заявили, что такие публикации являются утечкой информации, которая угрожает национальной безопасности.

Пресс-секретарь словацкого Минобороны:

Мы обратим внимание на характер появления этих материалов в сети.

Тем временем бывший словацкий премьер Роберт Фицо, который готовится принять участие во внеочередных выборах в парламент страны (пройдут осенью), строит свою предвыборную кампанию на отказе от предоставления военной помощи Украине.

Фицо, являющийся лидером партии «Курс – социальная демократия»:

В случае нашей победы на парламентских выборах мы отстоим право на собственное мнение, на интересы Словакии. Я не хочу, чтобы смертоносное оружие шло на Украину. Я не хочу, чтобы Словакии приходилось это поддерживать только ради того, чтобы иметь соответствующее реноме среди стран Запада.

На данный момент партия Фицо лидирует в электоральном плане в Словакии. Свои голоса за неё готовы отдать более 20% опрошенных, у других партий результаты скромнее.

Фицо:

Я изложил своё видение ситуации на встречах с послами ЕС, Британии и США. Если наша партия победит, то мы не поддержим заявку Украины на членство в НАТО. В противном случае это будет означать начало Третьей мировой войны.

По словам экс-премьера Словакии, он надеется, что у Запада хватит ума не пойти на открытую войну против России.
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4 комментария
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:36
    0
    публикующие в интересах России кадры с перемещениями натовской военной техники для Украины

    Ну и что, партизаны взорвали эшелон с вражеской техникой? Или авиация уничтожила на марше? К сожалению никак такого рода информация МО России не используется...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:40
    +1
    Надо всячески культивировать и взращивать в Словакии политические силы дружелюбные к России...сейчас там к сожалению властвуют птенцы Сороса...отьявленные русофобы.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:47
    0
    Словакия старалась поставить оружие тайно. Но все тайное становится явным.
  4. Arifon
    Arifon Сегодня, 06:52
    0
    "Власти Словакии заявили, что в стране есть силы, публикующие в интересах России кадры..."
    Ну, чего тут удивительного, не все же проамериканские подстилки, есть и приличные люди в Словакии!