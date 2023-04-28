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Непрофессиональная попытка украинской ПВО перехвата направленных на военные цели российских крылатых ракет привела к повреждению многоэтажек в Умани и Киеве

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Непрофессиональная попытка украинской ПВО перехвата направленных на военные цели российских крылатых ракет привела к повреждению многоэтажек в Умани и Киеве

Российские войска продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов как по прифронтовым объектам противника, так и по тем, которые расположены за сотни километров от линии непосредственно боевого соприкосновения.


Украинские чиновники активно рапортуют о том, сколь «продуктивно» сработала система ПВО. Например, чиновники киевской администрации заявляют об 11 сбитых крылатых ракетах и о двух ударных беспилотниках. О поражении военных целей не говорится, зато муссируется тема с нанесением ущерба жилому дому в украинской столице.

Из публикации киевской мэрии:

Жилой дом получил повреждения в результате падения обломков ракеты.

В этом случае вспоминаются украинские комментарии по случаю в Белгороде, когда российские ЗУР перехватили одну из выпущенных с украинской стороны ракет, а её обломки упали на жилую многоэтажку. Тогда украинские чиновники, демонстрируя неуместный восторг, заявляли, что во всём виновата российская ПВО:

Если бы боеприпас не сбивали, то и дом был бы цел.

В случае с киевской многоэтажкой такие суждения украинские чиновники публиковать себе не позволяют.

При этом активным образом муссируется тема о попадании ракеты в одну из многоэтажек города Умань Черкасской области. Украинская сторона тут же объявила, что именно жилой дом якобы и был целью для российских ракет. Однако суть в том, что именно непрофессиональная попытка перехвата крылатой ракеты, которая была нацелена на один из военных объектов Черкасской области, и привела к тому, что дом в Умани получил значительные повреждения.



Нельзя исключать и того, что удар по дому в Умани стал сознательной провокацией киевского режима с целью так или иначе вовлечь в конфликт Израиль. Как известно, Умань является центром брацлавского хасидизма (одно из течений иудаизма).
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11 комментариев
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  1. Moldrus-13
    Moldrus-13 Сегодня, 07:05
    +1
    С жилыми домами понятно, но так в итоге что, намеченые объекты уничтожены?
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:07
    +3
    Лично мне глубоко пофиг кто там кого и как, страна 404 существовать не должна в принципе.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:10
    +4
    Такого рода провокации и заявления, были есть и будут. Нечего тут удивляться! Попали в дом? Да, беда. Это тот случай, когда можно выразить соболезнования (не извинения). Но, ни более того. Желание не снимать белые перчатки очень дорого нам обходится. А, самое гланое- никто не оценит . По этому- не надо комплексовать. Бойцам на передовой- берегите себя, бейте бандеровскую гадину всеми доступными средствами.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:18
    +4
    Для того чтобы Израиль выразил своё возмущение или, как Вы пишете "вмешался" надо было это делать (бомбить) осенью на Роша а-Шана, когда туда съезжаются порядка 30-40 тысяч евреев, в основном хасидов и брацлавцы. При этом должна быть:1) поражена могила Раби Нахмана; 2) число погибших евреев должно быть значительным.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:21
    +6
    Хасидов-то зачем в заметке помянули? Святые ж люди! Вон как весело пляшут!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:25
    +2
    Нельзя исключать и того, что удар по дому в Умани стал сознательной провокацией киевского режима с целью так или иначе вовлечь в конфликт Израиль. Как известно, Умань является центром брацлавского хасидизма (одно из течений иудаизма).
    Так то ответ должен дать тот, кто в теме ... а теперь такое, т.е. ОБС (Яков Кедми) Хасиды, это ПОЛНЫЕ ОТМОРОЗКИ среди всех остальных ... в общем, ничего приятного о них, о таких, он не говорил.
    Мне то ровно, на всех них, но надо ж разные точки зрения рассматривать, если что.
    Ну так что, вступится государство Израиль за .... своих???
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:28
    +6
    Я ж говорил, что в день, когда у укроПВО кончатся ракеты - будет плясать мирняк на Диком Поле и трактористы в Польше.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:30
    0
    Скорее незнание ттх техники и сознательное размещение в застройке чтоб не прилетело, но и после пуска куда пойдет ракета и по какой траектории в застройке многоэтажек не понять никогда, вот и валят дома, не свои же.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:27
    -2
    Хуже всего в этой ситуации, что до военных объектов недолетело. В Куеве кинжалить объекты надо.
  10. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 08:32
    0
    Новая версия: Раньше орки использовали для обстрелов жилых домов С-300, теперь начали патриоты применять, осталось обосновать где они их берут. wink
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:42
    0
    Успокойтесь ,уманьцы совсем не любят Израиль они любят деньги которые хасиды привозят.Знаю одного уманьца ,его сын в МВД Украины тогда служил.Встреча хасидов всегда была горячей ,сразу ставили на место.А куда им деваться.Антисиметизм цвёл в Умани буйным цветом ,зато было спокойствие и порядок по украински - надеюсь поняли какой.