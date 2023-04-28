Непрофессиональная попытка украинской ПВО перехвата направленных на военные цели российских крылатых ракет привела к повреждению многоэтажек в Умани и Киеве

Российские войска продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов как по прифронтовым объектам противника, так и по тем, которые расположены за сотни километров от линии непосредственно боевого соприкосновения.
Украинские чиновники активно рапортуют о том, сколь «продуктивно» сработала система ПВО. Например, чиновники киевской администрации заявляют об 11 сбитых крылатых ракетах и о двух ударных беспилотниках. О поражении военных целей не говорится, зато муссируется тема с нанесением ущерба жилому дому в украинской столице.
Из публикации киевской мэрии:
Жилой дом получил повреждения в результате падения обломков ракеты.
В этом случае вспоминаются украинские комментарии по случаю в Белгороде, когда российские ЗУР перехватили одну из выпущенных с украинской стороны ракет, а её обломки упали на жилую многоэтажку. Тогда украинские чиновники, демонстрируя неуместный восторг, заявляли, что во всём виновата российская ПВО:
Если бы боеприпас не сбивали, то и дом был бы цел.
В случае с киевской многоэтажкой такие суждения украинские чиновники публиковать себе не позволяют.
При этом активным образом муссируется тема о попадании ракеты в одну из многоэтажек города Умань Черкасской области. Украинская сторона тут же объявила, что именно жилой дом якобы и был целью для российских ракет. Однако суть в том, что именно непрофессиональная попытка перехвата крылатой ракеты, которая была нацелена на один из военных объектов Черкасской области, и привела к тому, что дом в Умани получил значительные повреждения.
Нельзя исключать и того, что удар по дому в Умани стал сознательной провокацией киевского режима с целью так или иначе вовлечь в конфликт Израиль. Как известно, Умань является центром брацлавского хасидизма (одно из течений иудаизма).