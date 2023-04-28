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Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил Индии разрешить приграничный конфликт из-за спорных территорий

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Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил Индии разрешить приграничный конфликт из-за спорных территорий

Китай намерен в ближайшее время решить территориальный вопрос с Индией и нормализовать обстановку на линии фактического контроля. Об этом заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.


В четверг, 27 апреля, в Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Китая и Индии, главной темой обсуждения стала обстановка на линии фактического контроля в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Глава китайского военного ведомства предложил решить вопрос со спорными территориями отметив, что в последнее время ситуация на границе стабилизировалась, стороны поддерживают связь и не допускают инцидентов. Пекину и Нью-Дели необходимо как можно скорее разрешить приграничный конфликт на фоне последних мировых событий.

Общие интересы Китая и Индии превышают их различия. (...) Надеюсь, что стороны будут вместе работать над укреплением доверия между ВС двух стран, вносить вклад в развитие двусторонних отношений

- заявил Ли Шанфу.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поддержал заявление китайского коллеги и призвал не допускать столкновений на границе между индийскими и китайскими пограничниками.

Напомним, что между Китаем и Индией существует территориальный спор в отношении почти 60 тысяч кв. километров территории в штате Аруначал-Прадеш и на севере Кашмира. Здесь нет четкой границы между государствами, поэтому Пекин и Нью-Дели считают эту территорию своей. В начале 60-х годов прошлого века Китай и Индия вели пограничную войну, в настоящее время ситуация также резко обострилась. В 2020 году произошли столкновения в районе озера Пангонг в Ладакхе, что привело к многочисленным жертвам с обеих сторон.
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13 комментариев
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  1. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 07:05
    +1
    Значит Китай и Индию тоже не смогут принять в НАТО, и они хотят решить это препятствие. Интересно кто?
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:44
      +5
      Цитата: Ратибор_А
      Значит Китай и Индию тоже не смогут принять в НАТО, и они хотят решить это препятствие. Интересно кто?

      Глядя со стороны, с улыбкой можно отметить, что правила нужны для того, чтоб их нарушать!
      В принципе если - эта точка напряжения будет мирно разрешена, кое-кто в Вашингтоне «съест свой галстук»!
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:47
      +4
      Нет.
      Это значит, что перед освобождением Тайваня в декабре этого года Китай решил нормализовать ситуацию на границе с ближайшим (и очень многочисленным) соседом
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:12
    +9
    Значит очень скоро Блинкен или ещё кто небудь поедет в Индию, в Китай вряд ли. Америкосам поперёк горла всякие там замирения и урегулирования.
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 07:47
      +6
      Есть старая индийская поговорка: "если два индуса ругаются, значит у одного из них был англичанин". Суть не поменялась, поменялись действующие лица
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:16
    +6
    Полагаю, что это очень важная инициатива. Если Китай, пусть даже ценой уступок, решит спорный вопрос с Индией , и их отношения нормализуются, то тогда китайцы получат спокойный тыл для... известно чего.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:21
      +3
      Это очень болезненный удар по пиндам! Что они все делают? По всем фронтам унижают ию и лично бидона. Американская демократия не сможет вынести таких ударов. Как так возможно, чтоб где то в мире вдруг помирились кто то
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:17
    -3
    Общие интересы Китая и Индии превышают их различия.

    Убаюкивающая китайская риторика...
    Им временно нужно спокойствие на границе с Индией, нужно быть уверенными, что со её стороны не будет проблем, когда запахнет жареным по-настоящему. Но всё это лишь временный реверанс. Китай никогда не откажется от лишнего куска земли, особенно этот "кусок" в 60 тыс. кв. км. Придёт время и китайские колонны бронетехники опять запылят в высокогорье...
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:25
    +2
    Да, конечно, мир очень нужен обеим сторонам. Очень.
    Вот только земельку никто не отдаст...
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:27
    +1
    А сделать там свободную территорию под обоюдным контролем и живите дальше.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:31
    +1
    Ща полосатики срочно выступят с новой мирной инициативой, чтоб уж точно никто не замирился. Блинкин, поди, уже на низком старте в Индию
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:36
    +1
    Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил Индии разрешить приграничный конфликт из-за спорных территорий
    Такое впечатление, что Китай желает МИР на всех направлениях получить ... вопрос, а им дадут реализовать свои идеи, свою концепцию.
    Одно очевидно ... китайское руководство хочет влезть в шкуру МИРОТВОРЦА основательно и ...
    В общем, будем посмотреть.
  9. _просто
    _просто Сегодня, 07:39
    +1
    Порой неуступчивый (или даже упрямый) Китай желает разрешить приграничный конфликт. Эта новость необычна и вполне закономерна. Если исходить из международных подвижек, то она конечно же закономерна. Китай стремиться укрепить тылы, чтобы сосредоточить силы. Это объясняется и экономико-политическими причинами. Данный факт забота для бриташек и прочих.