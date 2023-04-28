Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил Индии разрешить приграничный конфликт из-за спорных территорий

Общие интересы Китая и Индии превышают их различия. (...) Надеюсь, что стороны будут вместе работать над укреплением доверия между ВС двух стран, вносить вклад в развитие двусторонних отношений

Китай намерен в ближайшее время решить территориальный вопрос с Индией и нормализовать обстановку на линии фактического контроля. Об этом заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.В четверг, 27 апреля, в Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Китая и Индии, главной темой обсуждения стала обстановка на линии фактического контроля в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Глава китайского военного ведомства предложил решить вопрос со спорными территориями отметив, что в последнее время ситуация на границе стабилизировалась, стороны поддерживают связь и не допускают инцидентов. Пекину и Нью-Дели необходимо как можно скорее разрешить приграничный конфликт на фоне последних мировых событий.- заявил Ли Шанфу.Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поддержал заявление китайского коллеги и призвал не допускать столкновений на границе между индийскими и китайскими пограничниками.Напомним, что между Китаем и Индией существует территориальный спор в отношении почти 60 тысяч кв. километров территории в штате Аруначал-Прадеш и на севере Кашмира. Здесь нет четкой границы между государствами, поэтому Пекин и Нью-Дели считают эту территорию своей. В начале 60-х годов прошлого века Китай и Индия вели пограничную войну, в настоящее время ситуация также резко обострилась. В 2020 году произошли столкновения в районе озера Пангонг в Ладакхе, что привело к многочисленным жертвам с обеих сторон.