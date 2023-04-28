Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские подразделения разрезали группировку противника на западе Артёмовска на две части

16
Российские подразделения разрезали группировку противника на западе Артёмовска на две части

Российским штурмовым отрядам удалась очередная успешная наступательная операция в западной части Артёмовска. В результате этой операции под контроль ЧВК «Вагнер» перешло здание индустриального профессионального колледжа.


Здание расположено на пересечении улиц Чайковского и Григория Сковороды.



В результате этого локального успеха бойцов «Вагнера» группировка противника в Артёмовске (Бахмуте) оказалась разрезанной на две части. Одна из этих частей пытается цепляться за выезд из города по направлению к Константиновке через село Ивановское (Красное). Другая – за выезд в направлении на Часов Яр через Хромово (Артёмовское).

Точных данных о численности личного состава ВСУ в отдельных частях разрезанной группировки нет. Есть оценочные сведения о том, что в каждой из них не менее 3 тысяч человек. Однако пока у ВСУ остаётся хоть малейшая возможность транспортного сообщения запада Артёмовска с Часовым Яром и Константиновкой, будут и возможности по переброске резервов в город. Однако принципиально эта переброска вряд ли способна что-то решить в пользу противника в самом Артёмовске. И враг, понимая это, переходит к тактике подрыва многоэтажек, чтобы они не достались нашим бойцам как объекты, возвышающиеся на местности и позволяющие контролировать значительные территории ещё и за пределами населённого пункта.

Накануне одну из многоэтажек (известна как «дом с муралом») украинские военные взорвали в районе, носящем наименование «Самолёт».

Теперь ставка противника состоит в том, чтобы в случае полной потери контроля над Артёмовском, контратаковать большими силами к югу и северу от города.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:41
    +3
    Очень хорошо,но надо дождатся подтверждения.Подобные сообщения уже бежали вперед локомотива
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:41
    +1
    Теперь нужно поступить с ним так, как А. В. Суворов в Измаиле.
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 08:24
      0
      "...поступить с ними... как в Измаиле"
      Сам хочу, да. wink
      Но везде нужно применять разумность и, да, гуманность. Стараться отделять зерна от плевел.
      Ярых бандерлогов, наемников в расход, а загнанного в "збройны силы" громадянина можно и нужно дать возможность выжить. Другие будут сдаваться бодрее, а многие, после войны ещё и восстановятся как русские люди в широком смысле, пусть и несколько отличаясь в говоре от коренных великороссов. Нужен только контроль за этим процессом.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:44
    -15
    Значит, все- таки решили не окружать, а выдавливать. Наверное, вагнерам стоило бы подняться еще на ступеньку выше в полководческом деле- освоить именно окружение противника. Но, видимо, это дело будущего.
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 07:57
      +4
      Цитата: monetam
      . Наверное, вагнерам стоило бы подняться еще на ступеньку выше в полководческом деле- освоить именно окружение противника

      Максимка, вот уверен, что Вы бы очень пригодились в рядах бесподобных Вагнеров.....нет желания?
      1. monetam
        monetam Сегодня, 08:21
        -4
        Я так понял, что это у вас остроумием считается ?
        Научитесь видеть тему что поста, что коммента.
        А желание у меня есть, в отличие от здоровья. Я его в Чечне оставил во время тех событий, которые вы иногда смотрели по телевизору.
        1. Тикси-3
          Тикси-3 Сегодня, 08:25
          +2
          Цитата: monetam
          Научитесь видеть тему что поста, что коммента.

          ну перестаньте, зачем вы тут сначала на вентилятор кинули, сейчас оправдываетесь.......Максимка, ну вы мне точно в сыновья годитесь, а про Чечню, тема замылена как и "дочь офицера"
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 08:11
      +4
      "... не окружать, а выдавливать."
      Так ить война это, как и политика, искусство использовать возможное.
      Как же окружить противника, если он не даёт? Сосредоточил, понимаешь, войска, резервы на направлениях, где намечается прорыв для окружения и не даёт. request
      Чтобы окружать, в оперативном и ,тем более, стратегическом плане, надо иметь превосходство над противником во всех отношениях.
      Тут одним Вагнером не обойтись. Необходима подготовленная, вооруженная и снабженная большая армия. А ее на момент начала СВО не было... Вот сейчас, доходит информация, определенная работа в этом направлении идёт. Замысел в разгроме укропских сил "контрнаступа" , чтобы потом и
      применить прорывы и окружения.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:18
      +2
      Они всё равно не смогут уйти большой группой, артиллерия, тосы и минометы размотают. Их может и рады бы вывести, но участь их предрешена. Всу остаётся только либо забыть об их существовании, либо подпитывать сопротивление сколько возможно. Итог всё одно один
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:01
    0
    Да, действительно, окружение- это высокое искусство военного дела. Не сразу оно дается. Но, дорогу осилит идущий. Главное- сохранить жизни наших борцов. Меньше штурмов и "выдавливаний", больше уничтожения огнем и сталью.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 08:12
    +4
    В результате этого локального успеха бойцов «Вагнера» группировка противника в Артёмовске (Бахмуте) оказалась разрезанной на две части.
    Если это не "агония", то очень близкое к нему состояние обороны войск противника в данном городе
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 08:25
      +2
      Цитата: svp67
      Если это не "агония", то очень близкое к нему состояние обороны войск противника в данном городе

      Поразительно "упертый" противник. Кладет ЛС тысячами, но не бежит. Чем их там кормят? Одной русофобией?
      1. IgorZ
        IgorZ Сегодня, 08:42
        0
        Они сражаются за свою страну, оказывается она им и том виде в каком есть, нравится. А мы им на..ик не нужны. До сих пор не поняли?
      2. алексеев
        алексеев Сегодня, 09:45
        0
        " ...но не бежит."
        Тут несколько соображений.
        Первое: куды бечь? У бандерлогов строго, могут пристукнуть тех, кто бегает и сказать, " шо так и було".
        Второе: как "бiгать"? Дороги и тропы простреливают, причем не только наши. Появление неизвестной фигуры в окуляре тепловизора в неположенном месте ночью, скорее всего, вызовет огонь на поражение.
        Третье: просто не успевают созреть для бега, быстро двухсотясь и трехсотясь, а вместо них новые, тоже не успевают. request
        Ну и ,конечно, много щирых для которых счастье быть на подсосе у запада (торговать русофобией) за свои антироссийские делишки и которым " мы не нужны", конечно.
        Они ж цивилизованные "эуропейци".
        Правда они бы тоже убгiли бы, но ещё более продвинутые не дают. (См. пункт первый)
  6. monetam
    monetam Сегодня, 08:22
    0
    Цитата: алексеев
    Замысел в разгроме укропских сил "контрнаступа" , чтобы потом и
    применить прорывы и окружения.
    -дай-то Бог.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:24
    -2
    При этом Пригожин активно пишет предательстве в Минобороны,не называя к сож фамилий и отсутствии должной помощи о обеспечении БК.