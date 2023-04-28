Российские подразделения разрезали группировку противника на западе Артёмовска на две части

Российским штурмовым отрядам удалась очередная успешная наступательная операция в западной части Артёмовска. В результате этой операции под контроль ЧВК «Вагнер» перешло здание индустриального профессионального колледжа.Здание расположено на пересечении улиц Чайковского и Григория Сковороды.В результате этого локального успеха бойцов «Вагнера» группировка противника в Артёмовске (Бахмуте) оказалась разрезанной на две части. Одна из этих частей пытается цепляться за выезд из города по направлению к Константиновке через село Ивановское (Красное). Другая – за выезд в направлении на Часов Яр через Хромово (Артёмовское).Точных данных о численности личного состава ВСУ в отдельных частях разрезанной группировки нет. Есть оценочные сведения о том, что в каждой из них не менее 3 тысяч человек. Однако пока у ВСУ остаётся хоть малейшая возможность транспортного сообщения запада Артёмовска с Часовым Яром и Константиновкой, будут и возможности по переброске резервов в город. Однако принципиально эта переброска вряд ли способна что-то решить в пользу противника в самом Артёмовске. И враг, понимая это, переходит к тактике подрыва многоэтажек, чтобы они не достались нашим бойцам как объекты, возвышающиеся на местности и позволяющие контролировать значительные территории ещё и за пределами населённого пункта.Накануне одну из многоэтажек (известна как «дом с муралом») украинские военные взорвали в районе, носящем наименование «Самолёт».Теперь ставка противника состоит в том, чтобы в случае полной потери контроля над Артёмовском, контратаковать большими силами к югу и северу от города.