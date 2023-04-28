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Президент РФ: Выпуск перспективных беспилотников для российской армии должен быть поставлен на поток

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Президент РФ: Выпуск перспективных беспилотников для российской армии должен быть поставлен на поток

Выпуск российских беспилотников должен быть поставлен на поток, российская армия нуждается в беспилотной авиации различного назначения. Российское правительство выделит на данное направление необходимые средства. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию производства БПЛА.


Российский президент провел совещание с представителями организаций в сфере беспилотных систем. По его словам, объем российского рынка беспилотников оценивается сейчас в 500 млрд. рублей, но эта цифра не окончательная, правительство готово удвоить ее. Самое главное - это желание российских компаний разрабатывать и производить беспилотники, перспективные образцы уже в ближайшее время должны пойти в серию, их выпуск должен быть поставлен на поток.

Я видел цифру, нарисованную на ближайшее время, объем 500 млрд рублей, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе будем работать, это будет триллион рублей, такой будет объем

- заявил президент.

Как подчеркнул российский лидер, у отечественных разработчиков есть потенциал, необходимо его реализовать, при этом максимально используя возможности российской промышленности. Необходимо уходить от применения в конструкциях иностранных комплектующих, максимально применять российские технологии и элементную базу.

Я убежден, что в такой критически значимой сфере, как беспилотная авиация, у нас есть потенциал, чтобы обеспечить необходимый уровень технологического суверенитета. И, честно говоря, вот это как раз та сфера, где мы можем и должны не просто импортозамещать что-то, а идти на шаг впереди наших конкурентов

- добавил он.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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28 комментариев
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  1. Krilion
    Krilion Сегодня, 07:37
    +4
    про разработку спецбоеприпасов и подготовку операторов еще бы не забыть... опомнились более через год.. ну хоть так...
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:09
      +2
      Если захотеть , можно бы сделать летающие огнеметы, гранатомёты.... Вообще шикарные были бы корнеты.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:17
        0
        Это не вписывается в теорию 80-х годов.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:31
      +5
      ну хоть так...
      Хоть как? В стране руководителя нет. Есть спикер. Сказал и забыл. Про 20 млн рабочих мест, про макинтош, про ещё не начинали. Да даже в сортире никого не замочили.
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:42
      0
      "через год" войну начинали вообще без БПЛА. О них вспомнили, когда "петух клюнул", а теперь наверстуем.
      К сожалению это традиционное явление.
      Читал воспоминания Пересыпкина, Наркомсвязи СССР, а потом Начальник связи, заместитель наркомаобороны(Сталина) :в армии, почти не было современных средств связи. Было предписание НКО от 1939: производстве экспериментальных образцов.
      1,5 обходилились средствами Наркомсвязи. Потом налаживали массовое производство.
      Он пишет,, что английские средства связи, были хуже наших, а про американские не помню. Надо будет перечитать
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:38
    +10
    Выпуск перспективных беспилотников для российской армии должен
    Так то понятно, у нас ДОЛЖНО много чего сделано!!! чего раньше, не делалось!?!?!?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 07:51
      +4
      Стратегическая ошибка, исправлять начали поздно, у нас, в Дубне завод начали строить в 2021, но быстро только кошки родятся, сколько Орионов выпустили никто не скажет, последние новости что тяжёлый двухдвигательный Сириус полетел, но это средние и тяжёлые, а живопырки квадрики, писали, даже на хлебокомбинате собирать стали
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:22
        +3
        Справлять поздно/не поздно, НАДО!!!
        Вот на счёт методов, тактики и лиц ОТВЕТСТВЕННЫХ, надо тщательнее все сделать!!! За результат и ничего лишнего.
    2. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 08:10
      +8
      Видимо уже тоже потихоньку деменция начинается, забыл что уже такое совещание было, да не одно lol
      Все как обычно: ответственные лица не назначены, значит и спрашивать не с кого, почему беспилотники до сих пор не в серии. Очередные сотрясения воздуха для красного словца
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:20
        +4
        ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА!?!?!? Как, у нас, зачастую выходит - хотели как лучше, получилось как всегда!
        Посмотрим на всех тех, "ответственных", на то, чего они наделали/не сделали, так и хочется кое кому намекнуть, ч такой ответственный должен быть КОМПЛЕКТОМ, сразу к ответственному прилагать, аудитора, прокурора, судью, ОМОН и самое главное ПАЛАЧА, с широкими полномочиями!!!
        Кстати, ответственный не должен быть НЕПОДСУДНЫМ!!! т. е. весь прилагаемый комплект и за ним приглядывать обязан, как бы не в первую очередь!!!
      2. KCA
        KCA Сегодня, 08:44
        0
        Орионы давно в серии, и если их не светят по ТВ, это не значит что их нет и они не работают, они из композита, не очень легко засечь ПВО, а вооружение разработали ещё когда Орионы были экспериментальными, и Х-50, и ФАБ-20, и ФАБ-50, а может и ещё что есть, а уж что для Сириуса разработали вообще тишина
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:28
      +1
      Начинать надо в полном обьеме.От болтиков до электроники,двигателей и аккумуляторов.Сборка на импортной комплектации выглядит профанацией.Вот на Кубани кинулись собирать,Кондратьев посетил.Опять же из всего,сделанного в Китае
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:41
        +1
        Ну да, много бравурных речей, а комплектующие... где, кто, чего урвал, нашёл. Печально.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 08:52
          0
          Какой урвал, какой нашёл, все каналы отлажены давным-давно, просто раньше всем платить приходилось, то теперь негласно разрешат тащить всё, с левым импортом я, немного, был знаком, Нидерландам запретили литографию для мсх продавать? Будет команда, утащут и никто концов не найдёт
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:42
            0
            Так и газ в гейропу продавали... все логично, выгодно, отлажено было. Ключевое определение БЫЛО.
            Надеятся на то, что все отлажено, выгодно и прочее... это нормально, приемлемо, когда ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА! Пусть не на 100%, хотя б значимая часть.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:43
    +9
    Дежа Вю? Это совещание прошло в январе-феврале 2022 года (т.е. ПЕРЕД началом СВО)? Или как в старом еврейском анекдоте
    Чтоб я был таким умным ДО
    как моя Сара ПОСЛЕ

    Может Гаранту уже пора не только давать поручения, но и спрашивать об их исполнение?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:21
      +4
      Речь об этом уже тридцать лет идёт. Толку нет. Зато регулярны откровения, подобные этому.
  4. двп
    двп Сегодня, 07:48
    +12
    Он будет удивляться,давать поручение прокурору разобраться,требовать от чиновников усилить работу в этом направлении,говорить про мировые тенденции-не обращайте внимания,это просто красивый старинный обычай
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:30
      +1
      Черт побери..Три тысячи раз..Не понимаю,а что,Присяга уже не обязывает?Делать то,что прописано?
  5. kasy
    kasy Сегодня, 07:55
    +11
    да только вот уже год люди этим без помощи государства занимаются, Судоплатовцы например fpv-дроны штампуют, идею давным давно подавал Владлен Татарский (Вечная Память), а холеные рожи со стеклянными глазами только кал с алиэкспресса по цене однушки в провинции предлагают
    потому что у них стратегии, планы, концепции - бумажки одним словом, а на бумажке то все всегда за и бись, только по факту хе ро та
    а ребята-энтузиасты в гараже куют нашу Победу, жаль у них административного ресурса нет, зато он есть у ков всех мастей
    надеюсь на встрече с ВВП были те, кто реальной разработкой занимаются, а не эксперты уровня "дроны не нужны" и "управляемые боеприпасы не нужны", нужна большая чистка везде
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:04
    +3
    Ещё бы показать стране неотвратимость кары за саботаж в разработке, производстве и поставках этого оружия.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:08
    +7
    Он бы ещё про майские указы вспомнил или там стратегию 2020.
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:17
    +2
    В 1982(!) году израильтяне с помощью БПЛА разделали "под орех" сирийскую ПВО, организованную по советской концепции и оснащённую советскими средствами ПВО ! Советские военные "советники" были "в шоке" ! Казалось бы... "Учись студент ,пока можно!"... Но должные выводы не были сделаны ! Вроде бы и беспилотники имелись и до 1982 года...и неплохо себя показали... Но советский(российский) генералитет ,как и советское(российское) чиновничество в целом, оказался "заражён" теми же "чиновничьими "пороками ! Вот и имеем то,что имеем...то есть ничего ! Лишь в последние годы предпринимались кое-какие попытки ...но ,оказалось , довольно-таки "вяло" !
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    0
    И НАТО и Россия были готовы к вчерашней ядерной войне ,а оно вот как ,сначала надо БПЛА пообщаться.Надо догонять,бахнуть всегда успеем.Я считаю ,что " частники " справятся у них бюрократии в разы меньше.
  10. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:35
    +1
    "максимально применять российские технологии", а как же "купим за рубежом" (С) как заявлял какой то министр времен ЕБН?
    Мне знакомые дали такие цифры :10-12 лет назад, отечественные технологии в производстве, были - 25%(в отдельных отраслях +3-5%). Сейчас, 50-53%(+5-7%).
    Скорее всего, цифры примерные. Где-то больше, где-то меньше.
    Тут раньше был камрад Стропорез. Он точно знал всё, что касалось кораблей.
    Возможно, есть камрады что в курсе по другим отрослям?
    В любом случае, цифры не самые радостные. При Союзе цифры были другого плана :73% отечественные разработки, 20%-"восточный блок" и остальное западные технологии. Нам было по силам, сделать соотношение :9 к 1,а сейчас....
  11. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 08:42
    +1
    Двигателей для БПЛА как не было, так и нет. Откуда ж триллиону взяться? 25 млн, 25 млн... Трлн!!!!
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:00
    0
    Чем больше выделится денег, тем больше будет разработчиков, тем меньше будет дронов.
  13. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 09:39
    0
    Честно говоря, я думал еще после Сирии и боев под Серакибом будут сделаны выводы, когда турецкие беспилотники вовсю господствовали в воздухе. Ну уж после Карабаха то уж точно, но у нас пока рак на горе не свистнет..