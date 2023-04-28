Президент РФ: Выпуск перспективных беспилотников для российской армии должен быть поставлен на поток

Выпуск российских беспилотников должен быть поставлен на поток, российская армия нуждается в беспилотной авиации различного назначения. Российское правительство выделит на данное направление необходимые средства. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию производства БПЛА.
Российский президент провел совещание с представителями организаций в сфере беспилотных систем. По его словам, объем российского рынка беспилотников оценивается сейчас в 500 млрд. рублей, но эта цифра не окончательная, правительство готово удвоить ее. Самое главное - это желание российских компаний разрабатывать и производить беспилотники, перспективные образцы уже в ближайшее время должны пойти в серию, их выпуск должен быть поставлен на поток.
Я видел цифру, нарисованную на ближайшее время, объем 500 млрд рублей, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе будем работать, это будет триллион рублей, такой будет объем
- заявил президент.
Как подчеркнул российский лидер, у отечественных разработчиков есть потенциал, необходимо его реализовать, при этом максимально используя возможности российской промышленности. Необходимо уходить от применения в конструкциях иностранных комплектующих, максимально применять российские технологии и элементную базу.
Я убежден, что в такой критически значимой сфере, как беспилотная авиация, у нас есть потенциал, чтобы обеспечить необходимый уровень технологического суверенитета. И, честно говоря, вот это как раз та сфера, где мы можем и должны не просто импортозамещать что-то, а идти на шаг впереди наших конкурентов
- добавил он.