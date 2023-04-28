Президент РФ: Выпуск перспективных беспилотников для российской армии должен быть поставлен на поток

Я видел цифру, нарисованную на ближайшее время, объем 500 млрд рублей, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе будем работать, это будет триллион рублей, такой будет объем

Я убежден, что в такой критически значимой сфере, как беспилотная авиация, у нас есть потенциал, чтобы обеспечить необходимый уровень технологического суверенитета. И, честно говоря, вот это как раз та сфера, где мы можем и должны не просто импортозамещать что-то, а идти на шаг впереди наших конкурентов