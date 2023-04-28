Экс-президент США Трамп предрек разрушение страны при повторном избрании Байдена

Если действующий президент США Джо Байден переизберется на второй срок, это приведет к катастрофическим последствиям для американского государства. Такую точку зрения во время выступления перед сторонниками озвучил экс-президент страны Дональд Трамп.
По словам Трампа, было сложно подумать, что Байден решится баллотироваться на второй срок. Однако он такое решение принял, заявив, что «хочет завершить начатое».
Он хочет довести до конца разрушение нашей страны
- сказал Трамп, комментируя заявление Байдена об участии в предстоящих президентских выборах.
Экс-глава Белого дома считает, что в американской политической истории не было более «продажного и нечестного» президента, чем Джо Байден. Трамп обвинил администрацию Байдена в ухудшении экономической ситуации в стране и в создании такой мировой политической обстановки, которая усугубила угрозу ядерного конфликта.
Отметим, что Джо Байден официально вступил в президентскую гонку. При этом деятельность Байдена на посту президента одобряет всего 37% опрошенных американцев. Это – своего рода антирекорд для американской политической истории.
Негативное отношение к Байдену связано с последствиями вооруженного конфликта на Украине, экономическим кризисом, ростом цен на топливо и продукты питания. Вызывает вопросы и преклонный возраст действующего президента, к тому же, многочисленные видеокадры с интервью и брифингов Байдена свидетельствуют о наличии у главы Белого дома явных проблем со здоровьем.