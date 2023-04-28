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Экс-президент США Трамп предрек разрушение страны при повторном избрании Байдена

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Экс-президент США Трамп предрек разрушение страны при повторном избрании Байдена

Если действующий президент США Джо Байден переизберется на второй срок, это приведет к катастрофическим последствиям для американского государства. Такую точку зрения во время выступления перед сторонниками озвучил экс-президент страны Дональд Трамп.


По словам Трампа, было сложно подумать, что Байден решится баллотироваться на второй срок. Однако он такое решение принял, заявив, что «хочет завершить начатое».

Он хочет довести до конца разрушение нашей страны

- сказал Трамп, комментируя заявление Байдена об участии в предстоящих президентских выборах.

Экс-глава Белого дома считает, что в американской политической истории не было более «продажного и нечестного» президента, чем Джо Байден. Трамп обвинил администрацию Байдена в ухудшении экономической ситуации в стране и в создании такой мировой политической обстановки, которая усугубила угрозу ядерного конфликта.

Отметим, что Джо Байден официально вступил в президентскую гонку. При этом деятельность Байдена на посту президента одобряет всего 37% опрошенных американцев. Это – своего рода антирекорд для американской политической истории.

Негативное отношение к Байдену связано с последствиями вооруженного конфликта на Украине, экономическим кризисом, ростом цен на топливо и продукты питания. Вызывает вопросы и преклонный возраст действующего президента, к тому же, многочисленные видеокадры с интервью и брифингов Байдена свидетельствуют о наличии у главы Белого дома явных проблем со здоровьем.
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16 комментариев
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:56
    +2
    Ну,мы в России не против Байдена.Пусть завершает начатое.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:56
    +1
    Экс-президент США Трамп предрек разрушение страны при повторном избрании Байдена
    Кто с ним не согласен, становись в очередь ... а кто с ним согласен, сразу к стенке, вас всех пересчитают и ... а дальше варианты, один неприятнее другого!!!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: rocket757
      .... предрек разрушение страны при повторном избрании Байдена
      .... а кто с ним согласен, .....

      Значит, Виктор, hi получается, что для них ужасно ---- для нас будет хорошо ... но не сразу recourse Хорошего дня wink
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:37
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Я "голосую" за дедулю Джо, однозначно!
        Оно, конечно, не приятно, зато ПОНЯТНО, ПРЕДСКАЗУЕМО и БЕСПЕРСПЕКТИВНО!!!
        А вот другие кандидаты, претенденты, все очень не так!!! самое главное, на счёт перспективноти... предугадать оч сложно.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 09:04
          +1
          Цитата: rocket757
          .....Я "голосую" за дедулю Джо,....

          lol у каждого из них есть что-то совсем неприемлимое recourse для России, и есть малоприемлимое.....главное, наверно, это ,как бы они вели себя, как будут вести, в военных конфликтах.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:36
            0
            Дмитрий... спуститесь с небес на землю.
            Кто как относится к России СЕЙЧАС, ПОФИГ, потому как НИКТО там не может относится к России хорошо ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ПО ФАКТУ и вообще! На словесную болтовня внимания обращать... себя не уважать!
            А вот то, кто и как относится к своим внутренним делам, проблемам, это важно!!! Потому как тот, кто хочет, кто может, кто сделает Америку опять великой, это и есть самый опасный враг России, на сегодняшний день, на будущее!!!
            В общем... за дядюшку Джо и никак иначе.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:59
    0
    Тоже самое (только не Трамп) писали про президентство Обамы и что? Да ничего, США предрекают кирдык уже лет 30, не стоит ждать. Понятно что все империи рушатся но эта еще не одни и не два года простоит.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:04
    +2
    Мнение не мое, но полностью согласен, так что картинкой
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 08:18
      0
      Ерунда это всё. Масоны платформу станка резаной бумаги разрушить не позволят. У них пока всё по плану. Русские убивают русских и планета плавненько сползает к ТМВ, весь мир колбасит от нетрадиционных ценностей и гейропа,бывшая раньше вывеской капитализма для советских гнилых антиллигентов,шипящих по кухням на Советскую власть и пускающим слюни на буржуйскую лакированную обёртку, потеряла чувство самосохранения и скоро будет готова ,с голодухи, рвануть в новый Drang nach Osten. А то,что там вякает недовольный сброд со всего света,называемый народом Америки ,им плевать. Всё решают они,а не дедушка Джо.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: Bingo
      Мнение не мое, но полностью согласен, так что картинкой

      США к уровню региональной державы он может быть и приведёт, но до этого избежать бы ядерной катастрофы. А во вторых, "поджигатели войны" "снимутся" со штатов и переедут, например, в Австралию и ничего для России не поменяется. Северная Америка- это просто их штаб-квартира.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:15
    +1
    .Трамп обвинил администрацию Байдена в ухудшении экономической ситуации в стране и в создании такой мировой политической обстановки, которая усугубила угрозу ядерного конфликта.

    Все правильно сказал. Вообще надо признать, его слова не расходятся с делом, он один из немногих президентов, кто пошагово осуществлял предвыборную программу. И только беспрецедентное противодействие со стороны "глубинного государства" ему помешало. А Байден и есть марионетка "глубинного государства".
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 08:29
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      А Байден и есть марионетка

      Трамп спародировал Байдена, смешно однако laughing
  6. Luminman
    Luminman Сегодня, 08:24
    0
    Трамп предрек разрушение страны при повторном избрании Байдена

    А хорошо бы...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:25
    +1
    А вы в курсе ,что иранцы за арестовали на днях не хилый танкерок,везущий вернее вёзший нефть из Кувейта в Хьюстон .Танкерная война продолжается с 2020 г.Пока США ведёт 4: 2.5 флот визжит отдайте танкер ,а в ответ тишина.Чумадед очень " доволен".
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:45
    +1
    Двоякое чувство, с одно стороны при Чумадеде начались процессы дедолларизации расчетов в мировой экономике между странами, сближение России и Китая, перспективы расширения БРИКС, обострение в Тайване, и конечно же война на окраине, можно дальше перечислять. А что при Трампе? При нем бы такого не было и на Донбассе продолжали бы безнаказанно убивать русских, а мы бы до сих сидели в "минских соглашениях"..... Пусть идет на второй срок....
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:38
    0
    Пусть сперва до конца первого срока доживет.