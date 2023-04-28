Пятая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» для Тихоокеанского флота спущена на воду

Пятая "Варшавянка" для Тихоокеанского флота покинула цеха судостроительного завода "Адмиралтейские верфи", церемония спуска на воду субмарины прошла накануне. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Новая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, получившая название "Можайск", спущена на воду и поставлена к достроечной стенке "Адмиралтейских верфей" для продолжения работ. Как заявили в пресс-службе предприятия, после достройки субмарина приступит к швартовным испытаниям, а затем отправится на морские полигоны Балтийского флота для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний. Передать подлодку военным корабелы обещают в срок, церемония поднятия Андреевского флага должна произойти до конца этого года.
"Можайск" является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной "Петропавловск-Камчатский" и серийных "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Последняя подлодка серии, также заложенная в августе 2021 года, получившая название "Якутск", находится на этапе крупномонтажных работ, идет подготовка к стыковке блок-модулей. По планам судостроителей, передача этой субмарины должна произойти в следующем году.
В настоящее время три "Варшавянки" уже находятся на Дальнем Востоке и несут службу в составе Тихоокеанского флота. Это "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан". ДЭПЛ "Уфа" готовится к межфлотскому переходу, который должен состояться в этом году. По предварительной информации, субмарина пойдет во Владивосток "южным" путем, через Индийский океан, а не по Севморпути.
Как ранее сообщалось, после завершения постройки серии "Варшавянок" для ТОФ, "Адмиралтейские верфи" заложат еще одну серию из шести субмарин для Северного или Балтийского флота.