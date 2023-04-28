Военное обозрение
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Пятая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» для Тихоокеанского флота спущена на воду

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Пятая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» для Тихоокеанского флота спущена на воду

Пятая "Варшавянка" для Тихоокеанского флота покинула цеха судостроительного завода "Адмиралтейские верфи", церемония спуска на воду субмарины прошла накануне. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.


Новая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, получившая название "Можайск", спущена на воду и поставлена к достроечной стенке "Адмиралтейских верфей" для продолжения работ. Как заявили в пресс-службе предприятия, после достройки субмарина приступит к швартовным испытаниям, а затем отправится на морские полигоны Балтийского флота для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний. Передать подлодку военным корабелы обещают в срок, церемония поднятия Андреевского флага должна произойти до конца этого года.

"Можайск" является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной "Петропавловск-Камчатский" и серийных "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Последняя подлодка серии, также заложенная в августе 2021 года, получившая название "Якутск", находится на этапе крупномонтажных работ, идет подготовка к стыковке блок-модулей. По планам судостроителей, передача этой субмарины должна произойти в следующем году.

В настоящее время три "Варшавянки" уже находятся на Дальнем Востоке и несут службу в составе Тихоокеанского флота. Это "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан". ДЭПЛ "Уфа" готовится к межфлотскому переходу, который должен состояться в этом году. По предварительной информации, субмарина пойдет во Владивосток "южным" путем, через Индийский океан, а не по Севморпути.

Как ранее сообщалось, после завершения постройки серии "Варшавянок" для ТОФ, "Адмиралтейские верфи" заложат еще одну серию из шести субмарин для Северного или Балтийского флота.
Использованы фотографии:
Адмиралтейские верфи
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9 комментариев
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  1. Pike
    Pike Сегодня, 08:07
    +1
    Почему на вчера опубликованных в телеге фото винт не в брезенте?
    Уже нет тайны?
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 08:13
      0
      Хорошо что серию строим, плохо что до сих пор без ВНУ, и я так понял с серией "Лада" совсем плохо дела пошли, ничего про неё не слышно. Ну лучше так, чем никак
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:57
        +1
        ВНУ подразумевает литиевые аккумуляторы, видео с горящими Теслами и самокатами, смартфонами, чуть не каждый день показывают, можно, конечно, аккумуляторы гелевые поставить, из них даже водород не выделяется, герметичные, но ёмкость маловата
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 08:27
      +2
      Эти лодки предлагаются на экспорт. Внешний вид давно всеми изучен и всем, кому надо известен.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 09:07
        0
        Внешний вид лодки, не подразумевает проведенные модернизации. Не зря ее НАТОвцы называют «черная дыра», пойди найди в океане. Англичане, так и не смогли справиться с такой лодкой в Средиземном море. Плюс на борту, помимо торпед и мин. 4 КР Калибр. На 6 труб торпедного отсека.
        У Нас много вооружений « заточено» под импортом, но с измененными характеристиками.
  2. AvesevA
    AvesevA Сегодня, 08:08
    0
    Новость прекрасная. Главное чтобы калибры на ней были с ядерной БЧ, а то японцы вообще афонарели
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 08:16
      +2
      Ага, давайте теперь на всё ядерное оружие ставить)
      Это лодка другого класса, для ядерного оружия у нас есть Ясень и Борей.
      И как бы украинцев не остановило, что у нас есть ядерное оружие, почему японцев должно остановить?)
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:45
        0
        Цитата: р_у_с_с_к_и_й
        Ага, давайте теперь на всё ядерное оружие ставить)
        Это лодка другого класса, для ядерного оружия у нас есть Ясень и Борей.
        И как бы украинцев не остановило, что у нас есть ядерное оружие, почему японцев должно остановить?)

        Японцы нам точно не братья. У меня родни в Японии нет, а на Украине есть. Японию можно сразу застеклить. am Японцы к этому привычные. Ещё и благодарить потом нас будут за то, что их отхиросимили, как благодарят американцев.
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:02
    +4
    Семь футов под килем и долгих лет успешного плавания!