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Глава ФБР США: У Китая в 50 раз больше хакеров, чем у американских спецслужб

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Глава ФБР США: У Китая в 50 раз больше хакеров, чем у американских спецслужб

В настоящее время Китай представляет собой главную угрозу для кибербезопасности США. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.


Как отметил руководитель американской спецслужбы, масштабы китайской угрозы интересам США в киберсфере не имеют себе равных. Пекин реализует хакерскую программу, превосходящую по своим масштабам аналогичные программы всех других крупных стран вместе взятых, считает Рей.

Даже если все сотрудники его структуры сосредоточатся на противодействии китайской киберугрозе, то соотношение сил будет составлять 1:50 в пользу Китая, отметил руководитель американской спецслужбы. Таким образом, у Китая в 50 раз больше хакеров, чем у американских спецслужб, делает вывод директор ФБР США.

По утверждению Рея, китайские хакеры якобы украли больше личных и корпоративных данных США, чем все другие страны мира. Поэтому Рей видит главной задачей в сфере кибербезопасности американского государства противодействие хакерским программам КНР, в первую очередь заключающимся, как считают в Вашингтоне, в краже информации, в том числе и стратегического значения.

В числе других угроз информационной безопасности США, помимо Китая, Рей назвал Россию, Иран и КНДР. Эти четыре государства традиционно «демонизируются» американским руководством. Их американские власти также обвиняют в краже данных с помощью хакерских взломов, в распространении компьютерных вирусов и в других подобных действиях, угрожающих кибербезопасности Соединенных Штатов.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com
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18 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 08:10
    0
    У Китая в 50 раз больше хакеров, чем у американских спецслужб

    Ну если считать их количество на душу населения страны, то получится примерно поровну.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:18
      0
      frruc hi, в этом деле качество рулит а не количество, ОДИН гениальный хакер наворочает больше чем 100 посредственных.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:11
    0
    Ох , какие все плохие. Украли американский интернет. Сами США такие пушистые...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:12
    +1
    Очередное увеличьте наш бюджет, а то армии ВООООН сколько даете, а нам вон сколько, а чтоб легче довалось впарим про опастности от Китая, России, Ирана, Северной Кореи, нужное подчеркнуть.
  4. Jafar
    Jafar Сегодня, 08:13
    0
    Как показывают недавние утечки, у США ничего и красть не надо. Найдутся добрые самаритяне, которые сделают секреты достоянием общественности.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:16
      +1
      Jafar hi, вряд-ли последний "слив" можно считать утечкой, скорее организованная деза, куча ложной информации приправленная небольшим количеством не имеющим значением правды.
      1. Jafar
        Jafar Сегодня, 09:04
        0
        Не спорю. Но так и хакерам могут подсунуть дезу на спец.серваке с "уязвимостью"
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:15
    0
    Так и китайцев больше. А, если без шуток, то КНР очень серьезно относится к проблеме кибербезопасности и не жалеет на это сил и средств. На зависть другим.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 08:16
    0
    Кул хацкеров подсчитать? Если подлежат подсчёту, то это дети балуются, вычислить реального хакера невозможно, а уж если он под прикрытием спецслужб...
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 08:16
    0
    Здесь не только американцам надо бить в колокола.
    Наш гиперзвук утёк в Китай не просто так.
    Самая перспективная архитектура процессора, разработанная у нас, так же почти слилась в Китай. А людей, которые обнаружили взлом и сообщили руководству, разогнали и уволили. Нет людей, нет проблем. И самое удручающее - тему закрыли.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:02
      +1
      Наш гиперзвук в Китай? Где у Китая ГПВРД? Гиперзвуковой планер спёрли? Так китайцы первые разработали управление через облако плазмы, их научные статьи были задолго до Кинжала и их дуновений ветра, или как их там
    2. Jafar
      Jafar Сегодня, 09:09
      +1
      Самая перспективная архитектура процессора, разработанная у нас, так же почти слилась в Китай

      Это которая, стесняюсь спросить?
      1. KCA
        KCA Сегодня, 09:36
        -1
        Никакая, слилась вместе с бабаяном из МЦСТ когда у них было СП с SUN, а вот куда, вопрос
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:19
    0
    Цитата: frruc
    У Китая в 50 раз больше хакеров, чем у американских спецслужб

    Ну если считать их количество на душу населения страны, то получится примерно поровну.

    Ну почти - в 10 раз...
  9. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 08:22
    +2
    Говорят, что китайцы взломали даже сервер "Пентагона". Каждый китаец пытался войти в систему, вводя на запрос пароля при авторизации, одну и ту же комбинацию "Мао Цзедун". После 500 млн. запросов сервер сказал "... с вами. пусть будет Мао Цзедун"
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:27
    0
    Новый враг, новая "бочка", которую нужно катить...., если кто помнит, то наши хакеры в свое время обвалили мясную промышленность полосатых так, что они остались без индейки к рождеству. Катастрофа. Фантастика конечно, но визгу было.... Теперь вот другой враг и угроза, птицепром под угрозой!
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:50
    +1
    Тем не менее Китай не ведет кибервойну против третьих стран, на что например в США официально выделяются деньги из бюджета. И тем более не организует киберподразделения ЦИПСО в третьих странах, а также конкретно харерские подразделения в третьих странах, как США вполне официально
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:52
    0
    Какие американцы мнительные ,то у них " заключённые " из тюрем в КНДР на "сдельщине " банки в США потрошат, то китайцы секреты выведывают," ломая сайты Пентагона и ЦРУ.А обрезать доступ сотрудникам к " порнухе " на рабочем месте не вариант?Все у них виноватые.Я из России шарился по Пентагону ,ЦРУ ,ВВС и ВМС ища " секретную" информацию ,как у этого сбитого лётчика.Жаль " Кричащие орлы " больше не пускают к себе. drinks