Глава ФБР США: У Китая в 50 раз больше хакеров, чем у американских спецслужб

В настоящее время Китай представляет собой главную угрозу для кибербезопасности США. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.Как отметил руководитель американской спецслужбы, масштабы китайской угрозы интересам США в киберсфере не имеют себе равных. Пекин реализует хакерскую программу, превосходящую по своим масштабам аналогичные программы всех других крупных стран вместе взятых, считает Рей.Даже если все сотрудники его структуры сосредоточатся на противодействии китайской киберугрозе, то соотношение сил будет составлять 1:50 в пользу Китая, отметил руководитель американской спецслужбы. Таким образом, у Китая в 50 раз больше хакеров, чем у американских спецслужб, делает вывод директор ФБР США.По утверждению Рея, китайские хакеры якобы украли больше личных и корпоративных данных США, чем все другие страны мира. Поэтому Рей видит главной задачей в сфере кибербезопасности американского государства противодействие хакерским программам КНР, в первую очередь заключающимся, как считают в Вашингтоне, в краже информации, в том числе и стратегического значения.В числе других угроз информационной безопасности США, помимо Китая, Рей назвал Россию, Иран и КНДР. Эти четыре государства традиционно «демонизируются» американским руководством. Их американские власти также обвиняют в краже данных с помощью хакерских взломов, в распространении компьютерных вирусов и в других подобных действиях, угрожающих кибербезопасности Соединенных Штатов.